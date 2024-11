IMPACT FESTIVAL

IMPACT FESTIVAL 2024 setzt Meilenstein für nachhaltige Transformation

Am 30. und 31. Oktober fand im Forum der Messe Frankfurt die vierte Ausgabe des IMPACT FESTIVAL statt. Das Projekt von neosfer, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank, brachte über 4.000 Teilnehmende aus Unternehmen, Start-ups sowie Venture-Capital-Investor:innen in der Messe Frankfurt zusammen und setzte zentrale Impulse, um die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft voranzutreiben. Das Event bot vielfältige Gelegenheiten, um aktuelle Trends zu entdecken, wertvolle Kontakte zu knüpfen und konkrete Handlungsimpulse für eine nachhaltige Wirtschaftstransformation mitzunehmen. Dazu gehörte die Eröffnungs-Keynote von Petra Justenhoven, Vorsitzende der Geschäftsführung PwC Deutschland & PwC Europa, mit der Kernaussage: "The time for business model reinvention is now!".

Hochkarätiges Programm mit inspirierenden Keynotes und Panels

Die rund 4.000 Besuchenden zeigten großes Interesse am vielfältigen Bühnenprogramm der Impact Stage und Transformation Stage. Zu den Highlights zählte die Keynote von Sascha Lobo, in der er die transformative Rolle der Künstlichen Intelligenz und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Demokratie beleuchtete. Sein Vortrag gab wertvolle Denkanstöße, wie KI zukunftsweisend genutzt werden kann.

Für viel Resonanz sorgte auch das Panel zum Thema "Beyond Growth". Moderiert von Mara Steinbrenner, Projektleiterin des Festivals, entstand eine lebhafte Diskussion zwischen Carlos Álvarez Pereira, Generalsekretär des Club of Rome, Agata Meysner, Präsidentin von Generation Climate Europe, und Prof. Dr. Stephan Hankammer von der Alanus Universität. Die Panelist:innen debattierten über das Konzept einer Postwachstumswirtschaft in einer Welt, die mit ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Grenzen konfrontiert ist.

Auf der Transformation Stage stieß das Panel "Nachhaltigkeit im Mittelstand - zwischen Innovationsgeist und Regulatorik" auf großes Interesse. Expert:innen wie Carl-Luis Rieger von WEPA, Britta von Selchow von Interzero und Maria Dobritzsch von der Lapp Gruppe, moderiert durch Anne Decker, diskutierten intensiv über Herausforderungen und Chancen nachhaltiger Transformation im Mittelstand.

Highlight des ersten Tages war die Vergabe des von neosfer veranstalteten IMPACT AWARD. Von den insgesamt drei Final-Start-ups setzte sich Alganize gegen Polybion und Tilt durch und sicherte sich ein umfangreiches Kommunikationspaket der Agentur Brighter Future.

Vielfältige Formate für tiefgehende Einblicke

Über 1.100 Teilnehmende besuchten die 33 Masterclasses und Deep Dives, um praxisnahe Insights von Branchenführer:innen und Innovator:innen zu gewinnen. Die Enkelfähig-Bühne, die allein knapp 700 Teilnehmende anzog, widmete sich speziell der Frage, wie Nachhaltigkeit zur Management-Routine der Zukunft werden kann.

Außerdem fanden zehn Führungen über das Messegelände statt, bei denen fast 200 Interessierte wertvolle Einblicke in die Messe und ihre Aussteller erhielten.

Intensives Networking und Austausch auf allen Ebenen

Mehr als 600 persönliche Meetings wurden durch die Event-App Talque im Voraus vereinbart. Sie brachten Teilnehmende verschiedener Branchen zusammen, um Innovationen und Kooperationspotenziale direkt vor Ort zu besprechen. Das Networking-Format "Talkaoke" ermöglichte ergänzend dazu spontane Gespräche sowie Impulse von zehn Highlight-Speakern einzufangen, darunter Sascha Lobo, Prof. Dr. Mojib Latif und Silke Stremlau. Sie wurden in einem Live-Setting mitten in der Festival-Ausstellung für den Podcast "IMPACT TALK" interviewt - ein Konzept, das Teilnehmenden besondere Nähe zu den Speaker:innen bot.

Erfolgreiches Event mit starkem Netzwerkgedanken

"Mit neuen Formaten wie Talkaoke und der großen Resonanz auf unsere Podiumsdiskussionen und Masterclasses konnten wir unsere Vision, eine Plattform für nachhaltige Transformation zu bieten, erfolgreich umsetzen. Die Zahl an Besucher:innen und das Engagement unserer Partner und Teilnehmenden bestätigen uns darin, das die erfolgreiche Transformation unserer Wirtschaft nur auf diesem Weg gelingen kann - mit vereinten Kräften, viel Austausch und starken Innovationen" so die Projektleiterinnen Mara Steinbrenner und Linda Köpper.

Am 17. und 18. September 2025 bestreitet das Event seine fünfte Ausgabe - diesmal erneut im Forum der Messe Frankfurt.

Das IMPACT FESTIVAL fand erstmals im September 2021 statt. Neben der jährlichen zweitägigen Veranstaltung fungiert das Projekt als Plattform, über die sich zentrale Stakeholder der nachhaltigen Transformation ganzjährig über die IMPACT COMMUNITY miteinander vernetzen und austauschen können. Mit einem umfangreichem Rahmenprogramm, darunter IMPACT WEEK, Webinare, der Podcast IMPACT TALK und ein Online-Magazin, verfolgt das IMPACT FESTIVAL ganzjährig das Ziel, die nachhaltige Transformation zu beschleunigen.

Das IMPACT FESTIVAL ist ein Projekt der neosfer GmbH, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe. Neosfer untersucht wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Zukunftstechnologien und fördert und entwickelt nachhaltige, digitale Lösungen. Das geschieht über die drei Bereiche invest, build und connect. Durch strategisches Wagniskapital (invest), die Eigenentwicklung von Technologien und Geschäftsmodellen (build) sowie den Aufbau von Ökosystemen rund um die nachhaltige und digitale Zukunft der Gesellschaft (connect) schafft neosfer Zugang zu Innovationen.

