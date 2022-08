IC Campus GmbH

Ankommen, wohlfühlen, bleiben

Wohnmarke HAVENS LIVING feiert Deutschlandpremiere

Mit der internationalen Wohnmarke HAVENS LIVING kommt ein Konzept nach Deutschland, das Metropolen vom ersten Moment an zum Zuhause macht. Mit dem Quartier 040 in Hamburg-Altona hat der erste Standort eröffnet - Frankfurt und Berlin folgen.

Gekommen, um zu bleiben

Was einen Ort zum Zuhause macht? Das Gefühl, angekommen zu sein. Genau hier setzt das innovative Wohnkonzept HAVENS LIVING an: Im Quartier 040 mitten in Altona warten 214 bezugsfertige Einzelapartments in vier Interior-Kategorien, die auf die individuellen Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner*innen ausgerichtet sind. Egal, ob Design-Möblierung, moderne Badezimmer, eine ausgestattete Küche oder ein Laptop-Arbeitsbereich: Hier verbinden sich Ästhetik, Wohnkomfort und Funktionalität mit dem Gefühl von Zuhause. Wohlfühlatmosphäre von Anfang an: HAVENS LIVING lädt seine Bewohner*innen zum Bleiben ein.

Quartier 040: Mitten im Geschehen

HAVENS LIVING beweist: Nachbarschaft geht auch in der Großstadt! Neben dem individuellen Wohnkomfort spielt hier vor allem das Miteinander eine große Rolle: In Community Spaces wie dem Gym, der Cookery oder den Co-Working-Bereichen kommen die Bewohner des Quartier 040 zusammen. Zudem stärken regelmäßige Mieter-Events die Wir-Mentalität und schaffen Raum für Austausch und Begegnung. Und auch in unmittelbarer Umgebung ist das bunte Leben spürbar: Durch die zentrale Lage des Quartier 040 im Herzen Altonas sind die Restaurants, Parks, Kulturstätten und Einkaufsstraßen der Hafen-Metropole nie weiter als einen Spaziergang entfernt.

