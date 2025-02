Tony's Chocolonely

"Wir ziehen blank": Mit "halbnackter" Schokotafel setzt Tony's Chocolonely ein Statement für Transparenz in den Lieferketten

Mit einer neuen disruptiven Aktion macht das Impact Business aus den Niederlanden auf die Ausbeutung in der Schokoladenindustrie aufmerksam. Mit voller Transparenz zur eigenen Lieferkette ziehen sie "blank" und laden andere Unternehmen dazu ein, nachzuziehen.

Ausbeutung in der Schokoladenindustrie

Illegale Kinderarbeit, Kakaopreise, bei denen zu wenig bei den Farmer:innen ankommt und sie nicht existenzsichernd entlohnen, fehlende Nachverfolgbarkeit: Die Schokoladenindustrie hat ein massives Transparenzproblem. Tony's Chocolonely geht einen anderen Weg und macht die "nackte Wahrheit" sichtbar. Mit der Kampagne "Wir ziehen blank" zeigt das Impact Business, das Schokolade herstellt, nicht nur auf, was in der Branche falsch läuft, sondern beweist mit seinem eigenen Lieferkettenmodel "Tony's Open Chain", dass es auch anders geht.

"Wir haben allein im letzten Jahr 1.544 Fälle von Kinderarbeit in unserer Lieferkette identifiziert - nicht, weil wir schlechter sind als andere, sondern weil wir hinschauen", erklärt Line Dillon von Tony's Chocolonely. "Nur wer Probleme erkennt, kann sie auch lösen. Laut unseres aktuellen Fair Reports haben wir 1.718 Fälle illegaler Kinderarbeit durch die Zusammenarbeit mit den Partnerkooperativen beheben können."

Die Schokoladenindustrie ist geprägt von unfairen Handelspraktiken. Kakaofarmer:innen verdienen oft nicht genug, um sich und ihre Familien zu ernähren. Gleichzeitig profitieren die großen Konzerne von niedrigen Einkaufspreisen. Tony's Chocolonely setzt mit seinen 5 Sourcing-Prinzipien ein Zeichen: faire Bezahlung, langfristige Partnerschaften und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette.

"Wahlplakat-Aktion" und "Peep-Up-Store"

Um auf das wichtige Thema und die Aktion aufmerksam zu machen, ruft Tony's Chocolonely in den kommenden Wochen, die in Deutschland ganz im Zeichen des Wählens stehen, für die richtige Wahl auf: nämlich die Entscheidung für faire Schokolade und gegen Ausbeutung in der Schokoladenindustrie. Entsprechende "Wahlplakate" werden in den nächsten Wochen in den Berliner Straßen zu finden sein.

Mit ihrer neuen Limited Edition verpackt Tony's Chocolonely dieses ernste Thema außerdem in eine Verbrauchernahe Aktion: "halbnackte" Tafeln, die im Einzelhandel sowie Online verfügbar sein werden, symbolisieren, dass das Unternehmen nichts zu verbergen hat. Spannend, informativ und spielerisch wird es dazu in Berlin: Beim "Peep-Up-Store" (13.-15. März, Torstraße 66 in Berlin, täglich 11-19 Uhr) zeigt Tony's Chocolonely die nackte Wahrheit hinter Schokolade und faire Lösungen (die dazu noch gut schmecken!).

