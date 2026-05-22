KEBA Energy Automation GmbH

KEBA präsentiert neue DC-Generation und KI-Prävention gegen Kabeldiebstahl auf der Power2Drive

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Linz, Österreich (ots)

KEBA, ein führender Hersteller von AC- & DC-Ladelösungen präsentiert auf der Power2Drive Europe 2026 | Stand B6.310 ihre neue DC-Generation und eine KI-gestützte Lösung zur Prävention von Kabeldiebstahl. Beides sind Innovationen, die direkt auf eine der größten Herausforderungen der Elektromobilität einzahlen: die zuverlässige Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur. Denn nur wenn Ladepunkte verfügbar sind, lassen sich Betriebskosten kontrollieren und Geschäftsmodelle wirtschaftlich erfolgreich betreiben.

Neue DC-Generation für skalierbares Schnellladen

Mit der neuen DC-Generation stellt KEBA eine Schnellladelösung vor, die konsequent auf die Anforderungen von Betreibern und Nutzer:innen ausgerichtet ist. Im Fokus steht eine hohe technische Verfügbarkeit als Grundlage für einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb.

Die Systeme sind als All-in-One-Lösung sowie in einer Satelliten-Architektur konzipiert und ermöglichen eine bedarfsgerechte Skalierung von Leistung und Ladepunkten. Ein serviceorientiertes Design reduziert Wartungsaufwand und Ausfallzeiten.

Auch das Produktdesign wurde vollständig neu entwickelt: Ein durchdachtes Designkonzept vereinfacht Installation und Service und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb.

Ein neu entwickeltes User Interface und ein darauf abgestimmtes Bedienkonzept sorgen für eine intuitive Nutzung im Ladealltag. In Kombination mit konsequent umgesetzter Barrierefreiheit entsteht ein komfortables und zugängliches Ladeerlebnis für unterschiedlichste Nutzergruppen.

Die Lösung adressiert insbesondere Anwendungen im (halb-)öffentlichen Raum, im Transport- und Logistikbereich sowie im Flottenbetrieb.

KI-gestützte Prävention von Kabeldiebstahl

KEBA präsentiert erstmals eine KI-gestützte Lösung zur Prävention von Kabeldiebstahl - einem wachsenden Risiko für den zuverlässigen Betrieb von Ladeinfrastruktur.

Die Technologie erkennt potenzielle Risiken frühzeitig und reagiert in Echtzeit direkt an der Ladestation. So lassen sich Schäden vermeiden und Ausfälle reduzieren. Die Lösung ist herstellerunabhängig einsetzbar und einfach nachrüstbar.

Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche der Elektromobilität

KEBA adressiert die Anforderungen unterschiedlicher Einsatzbereiche gezielt mit passenden Ladelösungen - vom öffentlichen Raum & Verkehr über Transport & Logistik sowie Flotten & Unternehmen bis hin zu Privat & Wohnen sowie Handel & Destination Charging.

Je nach Anwendung kommen AC- und DC-Ladelösungen zum Einsatz, die sich flexibel kombinieren lassen. So präsentiert KEBA auf der Power2Drive 2026 auch ihr bewährtes Produktportfolio mit der KeContact P40 in der Kabel- und Buchsenvariante. Ergänzt wird das Portfolio durch digitale Lösungen zur Steuerung und Vernetzung sowie durch Lifecycle Services, die Installation und Betrieb unterstützen.

Über KEBA

KEBA mit Hauptsitz in Linz (A) und weltweiten Niederlassungen, agiert in drei Geschäftsfeldern: Energy Automation, Industrial Automation und Handover Automation. Stromladestationen für E-Fahrzeuge, Heizungssteuerungen sowie Sicherheitstechnik und Antriebstechnik für Maschinen und Roboter, Geldautomaten sowie Paket- bzw. Übergabeautomaten zählen beispielsweise zum Produktportfolio des rund 2.000 Personen starken Automationsexperten. www.keba.com

Über KEBA eMobility

KEBA zählt zu den führenden Herstellern intelligenter AC- & DC-Ladelösungen. Seit 2009 ist das Unternehmen in dieser Branche erfolgreich unterwegs und hat somit maßgeblich Pionierarbeit in Sachen Ladeinfrastruktur geleistet. Seit 2024 bietet KEBA Energy Automation sein gesamtes Produktportfolio im Ladeinfrastrukturbereich CO2-optimiert an. Das KeContact-Portfolio lädt sämtliche Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen von PKW bis LKW sicher und zuverlässig. Mehr unter www.keba.com/emobility

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