WO SICHERHEIT AUF INNOVATION TRIFFT: FIRE SAFE BUILD INDIA TREIBT DIE TRANSFORMATION DER INDUSTRIE VORAN

FIRE SAFE BUILD INDIA (FSBI), eine bahnbrechende Ausstellung, die sich auf Lösungen für den passiven Brandschutz konzentriert, findet vom 1.bis 3. Februar 2024 im Jio World Convention Centre in Mumbai statt. Die zweite Ausgabe der von der NürnbergMesse India organisierten Veranstaltung bringt Branchenführer, Fachleute und Innovatoren aus dem Bereich des Brandschutzes zusammen, um die neuesten Entwicklungen und Produkte zum Schutz von Leben, Vermögen und Eigentum vorzustellen.

Prognosen gehen davon aus, dass der Markt für Brandschutzsysteme bis 2027 103,88 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei die Region Asien-Pazifik mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,23% dominieren wird. Für den indischen Bausektor wird für den Zeitraum 2024 bis 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von mehr als 5% prognostiziert.

Angesichts der Tatsache, dass Indien bis 2030 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen soll, unterstreichen die rasante Verstädterung, die ausgedehnte Infrastruktur und die aufblühende Industrielandschaft die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen des passiven Brandschutzes.

EIN SCHMELZTIEGEL VON INNOVATION UND EXPERTISE:

Die FSBI 2024 wird innovative und maßgeschneiderte Lösungen für den passiven Brandschutz in verschiedenen Sektoren wie Bauwesen, Energie, Luftfahrt, Schifffahrt und Produktion anbieten.

Renommierte Marken wie Shakti Hormann, OBO Bettermann India, Thomas Bell-Wright International Consultants - UAE, Hilti India und andere werden auf der Messe ihre neuesten Technologien und Lösungen vorstellen. Die Unterstützung von Einrichtungen wie dem Centre for Safety Engineering, IIT Gandhinagar, und internationalen Verbänden wie der National Fireproofing Contractors Association stärkt den Umfang der Veranstaltung und die Einbeziehung von Interessengruppen.

Zu den Teilnehmern der Veranstaltung gehören Architektur- und Planungsbüros wie Access Architects, Metro Designs usw., die sich dafür einsetzen, dass der passive Brandschutz schon bei der Planung eines Projekts berücksichtigt wird. Staatliche Einrichtungen wie die Maharashtra Industrial Development Corporation, die Mumbai Metro Rail Corporation, das Oil Industry Safety Directorate, die Airport Authority of India usw. repräsentieren die Verpflichtung der Nation zu strengen Sicherheitsstandards. Große Unternehmen wie Van Oord India und Tata Hitachi Heavy Machinery Equipment unterstreichen die Bedeutung des Brandschutzes in anspruchsvollen Umgebungen.

Experten aus den Bereichen Elektrotechnik und Sicherheit wie Siemens und ETA Engineering nehmen teil, um die Integration von Brandschutzsystemen in die Elektrokonstruktion zu untersuchen.

Darüber hinaus bieten eine Reihe von Workshops und Sitzungen, die von führenden Experten während der FSBI durchgeführt werden, Einblicke in bewährte Praktiken, relevante Vorschriften und die neuesten Trends im Brandschutz, so dass die Teilnehmer in der Lage sind, die Vorschriften einzuhalten und gut auf die sich entwickelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen vorbereitet zu sein.

