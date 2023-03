proMOTION pictures KWS GmbH

proMOTION pictures KWS GmbH mit eigenem Event zum Thema Videomarketing: Veranstaltung der Filmagentur fand am 15. Februar 2023 in Kirkel statt

Bild-Infos

Download

Heusweiler (ots)

Die proMOTION pictures KWS GmbH, eine Filmagentur mit Sitz in Heusweiler, hat am 15. Februar 2023 gemeinsam mit dem Weiterbildungsverbund (WBV) Saarland und der Handwerkskammer des Saarlandes ihr erstes größeres Event zum Thema Videomarketing veranstaltet. Die Veranstaltung, zu der rund 80 Teilnehmer erschienen, fand im Bildungszentrum der Arbeitskammer des Saarlandes in Kirkel statt. Wie die Gründer und Verantwortlichen der Filmagentur Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler mitteilten, handelte es sich bei den Gästen um Kunden der proMOTION pictures KWS GmbH und um Mitglieder des Weiterbildungsverbundes (WBV) Saarland.

Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler: "Längst hat sich Videomarketing als erfolgreiche Marketingstrategie etabliert, die aus gutem Grund als die Zukunft des Contentmarketings gilt. Unsere Mission ist es, mittelständischen Unternehmen mit hochwertigen Event- und Imagefilmen zu mehr Sichtbarkeit in den Bereichen Recruiting, Branding und Reichweite zu verhelfen. Mit unserem Event ist es uns gelungen, verschiedene Themenschwerpunkte rund um das Thema Videomarketing abzudecken, um gerade Menschen, die bislang noch wenig Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben, bei den ersten Schritten zur Umsetzung zu helfen. Zu diesem Zweck haben wir nicht nur grundlegendes Fachwissen, sondern auch eigene Erfahrungen und bewährte Strategien mit unseren Gästen geteilt, um sie dabei zu unterstützen, ihr Videomarketing auf das nächste Level zu heben."

Neben exzellenten Möglichkeiten zum Netzwerken mit Gleichgesinnten aus dem Mittelstand und dem Marketing-Bereich bot das Event eine große Menge an Input zu modernen Videomarketing-Methoden - darunter das Thema Künstliche Intelligenz (KI), das derzeit in aller Munde ist. Aber auch generelle Marketingthemen, etwa zur Optik oder dem inhaltlichen Aufbau kamen im Rahmen der Veranstaltung nicht zu kurz. Alle Informationen gaben die Experten dabei anhand ihrer eigenen Erfolgsgeschichte zum Besten. Zusätzlich wurde neben dem klassischen Imagefilm über das Thema Eventfilme gesprochen, das derzeit als Gamechanger im Videomarketing-Bereich gehandelt wird. Um den Teilnehmern seine Bedeutung vor Augen zu führen, produzierte die proMOTION pictures KWS GmbH zu diesem Zweck selbst einen tagesaktuellen Eventfilm, der noch während der Veranstaltung präsentiert wurde.

Zusätzlich zu den praktischen Tipps, spannenden Inhalten und tiefen Insights bestand ein wesentlicher Teil des Events darin, den Teilnehmern zwei funktionierende Videostrukturen der proMOTION pictures KWS GmbH an die Hand zu geben, die festlegen, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt in einem Marketingfilm kommuniziert werden müssen. Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler gaben in diesem Zusammenhang nicht nur ihre Expertise und ihre Erfahrungen weiter, sondern schufen auch den passenden Rahmen, um sich über die neuesten Entwicklungen im Videomarketing auszutauschen. Zusätzlich blieb ausreichend Zeit, um eigene Fragen zu den verschiedenen Themenschwerpunkten zu stellen.

"Der Gesprächsbedarf im Videomarketing-Bereich ist größer denn je: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es noch nie so schwer war, neue Mitarbeiter zu gewinnen oder seine eigene Positionierung zu stärken. Entsprechend wichtig ist es, sich regelmäßig mit Gleichgesinnten auszutauschen. Mit unserem Event haben wir unseren Kunden hierzu die ideale Plattform zur Verfügung gestellt. Über die durchweg positive Resonanz vonseiten der Gäste freuen wir uns sehr. Da das Thema nach wie vor sehr akut ist, gehen wir davon aus, das Event nächstes Jahr zu wiederholen", resümieren Dennis Keller, Julian Schneider und Steffen Weßler.

Mehr Informationen zu den Experten der proMOTION pictures KWS GmbH unter: https://promotion-pictures.de/

Original-Content von: proMOTION pictures KWS GmbH, übermittelt durch news aktuell