Luefty GmbH

Mit Luefty.com ruckzuck auf die Sonnenliege

Wien (ots)

Sichere und günstige Airport-Transfers für Individualreisende

Neue Online-Plattform automatisiert Buchungsprozesse

Faire Tarife für Reisende und Dienstleister

Die von Luefty entwickelte Buchungsmaschine vermittelt über seine Online-Plattform Hotel- und Airport-Transfers und bietet Reisenden dabei immer den besten Preis für die gebuchte Strecke an. Möglich wird das durch eine KI-basierte Auktionstechnologie. Diese soll in Zukunft auch für die direkte Vermittlung von Ausflügen und Hotelzimmern eingesetzt werden.

Einfach, schnell und benutzerfreundlich: Ein Hotel auf diesem Wege zu buchen ist leicht - einen günstigen Flughafen-Transfer online zu kaufen dagegen weniger. Die neue Internetplattform von Luefty schafft Abhilfe. Über die Website des Wiener Start-ups können Reisende jetzt ganz individuell einen Transfer vom Airport ins Urlaubshotel und wieder zurück buchen - die eigens dafür entwickelte Auktionstechnologie sorgt im Hintergrund für markt- und leistungsgerechte Preise. Noch einmal günstiger wird der Trip, weil Luefty ohne Zwischenhändler auskommt. Buchbar ist der Service aktuell in der Dominikanischen Republik, auf Mallorca sowie für ausgewählte Destinationen auf dem spanischen Festland und in der Türkei.

Herzstück der neuen Luefty-Technologie ist die Auktions-Booking-Engine. Die Lösung wickelt die Preisverhandlungen zwischen den Reisenden und den Leistungserbringern völlig automatisiert ab. Wesentlicher Teil der Buchungsmaschine ist die selbstlernende KI-Software. Diese analysiert, welcher Preis zu welcher Uhrzeit in welcher Region angemessen ist. In einem nächsten Schritt sollen mit Hilfe der Auktionstechnologie auch Aktivitäten, wie zum Beispiel Boots- und Tauchtouren, sowie Ausflüge und Hotelzimmer vermittelt werden.

Fair Trade Travel - Beitrag zum nachhaltigen Tourismus

Die Luefty-Auktionstechnologie sorgt dafür, dass die Fahrdienstleister besser verdienen, denn die Plattform verbindet Kunden und Fahrer direkt miteinander und verzichtet auf Zwischenhändler, die den lokalen Anbietern die Preise diktieren. "Die automatisierten Prozesse und das Aussparen von Zwischenhändlern gewährleisten, dass die Preise für Endkunden sinken und die lokalen Anbieter eine höhere Marge erzielen können", sagt CEO und Gründer David Teller. "Wir leisten somit einen Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Tourismus, denn anders als bislang üblich, landet der Großteil des Erlöses direkt beim Leistungserbringer und nicht bei den großen Agenturen,die die Preise in den Destinationen dominieren." Dank Luefty-Technologie können die Dienstleister flexibler agieren und Leerfahrten reduzieren.

Qualitätssicherung sichert hohes Service-Niveau

Um ihren Kunden kontinuierlich einen sicheren und hochwertigen Service bieten zu können, müssen alle Fahrdienstleister den Luefty-Qualitätscheck durchlaufen. Vor Beginn der Partnerschaft prüft Luefty Fahrzeuge, Versicherungen, Lizenzen und persönliche Daten der Anbieter. Im Gegenzug erhalten alle neuen Partner Zugang zu ihrem eigenen Dashboard auf der Luefty-Plattform. Dort werden nicht nur sämtliche Dokumente hinterlegt, sondern auch alle durchgeführten Buchungen gelistet.

Nach Proof-of-Concept soll Finanzierung den weltweiten Roll-out ermöglichen

Die Luefty-Plattform ist auf eine schnelle Skalierung ausgerichtet. Das Team aus erfahrenen Tourismus-Profis und IT-Entwicklern will das Geschäftsmodell nach einer erfolgreichen Pilotphase in der Dominikanischen Republik und auf Mallorca auf über 150 Destinationen ausweiten. Zur Finanzierung der Wachstumsstrategie hat Luefty daher eine Kampagne auf der auf Technologieunternehmen spezialisierten Plattform FunderNation.de gestartet. Von privaten Anleger und Business Angels soll eine Risikofinanzierung von bis zu 800.000 Euro eingeworben werden.

Über Luefty

Die Luefty GmbH wurde 2020 von einem Team aus Tourismus-, Marketing- und IT-Experten in Wien gegründet. Die Online-Plattform und die hinterlegte Auktions-Booking-Engine stammt von unternehmenseigenen IT-Experten. Die innovative Softwaretechnologie kann die unterschiedlichsten touristischen Serviceleistungen anbinden und auch außerhalb der Plattform luefty.com bei Marktteilnehmern, wie zum Beispiel Reiseportalen, Reedereien und Airlines als Komplementärprodukt eingesetzt werden. Aktuell sind über das Portal Airport- und Hotel-Transfers voll automatisiert buchbar. In einem nächsten Schritt will Luefty als weltweit erste Online-Plattform das Tour-Geschäft und Hotelzimmer über Auktionen etablieren.

Gerne stellen wir auf Nachfrage Bild- und Informationsmaterial zur Verfügung.

Original-Content von: Luefty GmbH, übermittelt durch news aktuell