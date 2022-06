VERBUND AG

VERBUND-Power-Flex für Batteriespeicherbetreiber & Industrie

Mit dem kontinuierlichen Ausbau von Wind- und Sonnenkraftwerken ist die Sicherung der Stromversorgung eine der großen Herausforderungen auf dem Weg zur Energiewende. VERBUND-Power-Flex ist die smarte Lösung um Energie gewinnbringend einzusetzen. Davon profitieren das Stromnetz und immer mehr Unternehmen.

Mit der Umsetzung der Klimaziele und dem konsequenten Ausbau von Erneuerbaren Energien ergeben sich laufend neue Anforderungen an das Marktdesign und die Organisation der Energiemärkte. VERBUND ist dabei immer up-to-date und macht die daraus resultierenden Potenziale für seine Industriekund:innen, Stadtwerke und Anlagenbetreiber zugänglich. VERBUND-Power-Flex bietet maßgeschneiderte Vermarktungslösungen für Leistungsflexibilitäten aus unterschiedlichsten Anlagentechnologien.

Innovative Bewirtschaftungskonzepte

Die Flexibilitätsvermarktung wird vollautomatisch über das virtuelle Energiesystem von VERBUND abgewickelt. VOLERY, die digitale Optimierungsplattform von VERBUND, ermöglicht die kombinierte Vermarktung über Spot-, Intraday- und Regelreservemarkt und sichert somit immer den attraktivsten Mehrwert für Verbrauchs- und Erzeugungsflexibilitäten sowie Energiespeicher. Zum Einsatz kommen dabei intelligente Autotrading-Algorithmen, die individuelle Randbedingungen der Anlagenfahrweise wie beispielsweise Wärmelieferverpflichtungen, Speichergrenzen und Wirkungsgrade mitberücksichtigen.

Speichern, integrieren, vermarkten

Die Integration von Batteriespeichersystemen spielt beim Umbau des Energiesystems durch ihre hohe Flexibilität eine zentrale Rolle. Neben der klassischen Anwendung in der Vermarktung von Primär- und Sekundärregelung oder der Lastspitzenglättung für Verteilnetze kann der Erzeugungswert von Photovoltaik- und Windkraftanlagen durch Anlagenkombination mit Batteriespeichern gesteigert werden, oder die Versorgung von industriellen Verbrauchern mit eigenem PV-Strom über die optimierte Zwischenspeicherung erhöht werden. Darüber hinaus gewinnt die Vermarktung von Flexibilitäten über den Intraday-Markt immer mehr an Bedeutung.

Im Gegensatz zum Regelreservemarkt, wo ein bestehendes Ungleichgewicht über die Netzregelung ausgeglichen wird, kann am Intraday-Markt durch entsprechende Preissignale die flexible Nachfrage an die volatile Einspeisung angepasst werden. VERBUND eröffnet damit innovativen Anlagenbetreibern, Industriebetrieben und Stadtwerken die Chance, ihre Flexibilitäten am Intraday-Markt zu handeln und so ihre Energiekosten zu optimieren.

„Als Service für unsere Kund:innen ist es uns wichtig, alle Flexibilitätsmärkte bestmöglich zu nutzen. Dafür analysieren wir laufend die Märkte und Prozesse. Wir stellen verschiedenste Marktzugänge zur Verfügung und finden für jedes Unternehmen die lukrativste Vermarktungsstrategie. Alle Teilnehmer:innen profitieren vom VERBUND Know-how im Energiesektor“, betont Martin Wagner, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business GmbH.

