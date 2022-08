KölnMusik GmbH

Geburtstagskonzert des Lucerne Festival Contemporary Orchestra in Köln

Gastspielpremiere mit dem französischen Dirigenten Sylvain Cambreling am 4. September in der Kölner Philharmonie

Köln

Es besteht erst seit 2021: Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO). Nun kommt es am 4. September erstmals in die Kölner Philharmonie und feiert gleich zwei Geburtstage: Wolfgang Rihm zum 70. und Dieter Ammann zum 60. Geburtstag. Zu Anfang erklingt die Uraufführung eines neuen Werks von Bettina Skrzypczak, danach folgt Rihms Sub-Kontur, die bei der Uraufführung 1976 für empörte Reaktionen in Avantgardekreisen sorgte. Anschließend ist Dieter Ammanns Orchester-Triptychon Core-Turn-Boost zu hören, an dem er zehn Jahre arbeitete.

Das Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) wurde im vergangenen Jahr als Pendant zum Lucerne Festival Orchestra gegründet: ein Exzellenzorchester für die Interpretation zeitgenössischer Musik. Hier treffen ehemalige und aktuelle Studierende der Lucerne Festival Academy aufeinander. Das über 18 Jahre gewachsene Netzwerk der Akademie zählt mittlerweile über 1400 Instrumentalist*innen, Dirigent*innen und Komponist*innen. Es steht für das langjährige Engagement von Lucerne Festival für die neue Musik. Das Repertoire des Orchesters reicht von der Schwelle der klassischen Moderne bis hin zu Werken der Gegenwart. In großer und kleinerer Formation gestaltet das LFCO die Konzerte im Rahmen der Akademie während des Sommer-Festivals in Luzern und tritt im Anschluss mit Gastspielen im Ausland auf, so 2021 beim Musikfest Berlin und bei den Donaueschinger Musiktagen und in diesem Jahr in der Kölner Philharmonie. In Luzern ist es außerdem Residenzorchester von Lucerne Festival Forward, dem Festival für zeitgenössische Musik, das im November 2021 Premiere feierte.

An der diesjährigen Lucerne Festival Academy, die über drei Wochen seit dem 12. August und noch bis zum 3. September stattfindet, nehmen 80 junge Musiker*innen, acht Komponist*innen und vier Conducting Fellows teil. Der Künstlerische Leiter der Akademie Wolfgang Rihm leitet das sechste Composer Seminar zusammen mit Dieter Ammann.

Konzert am 4. September 2022 um 11 Uhr in der Kölner Philharmonie

