Mütter inspirieren Mütter: Umfrage zeigt, wie sich Mütter gegenseitig unterstützen

Berlin

Eine neue Umfrage unter 1.000 Müttern zeigt, dass sie sich gegenseitig als unverzichtbare Quelle der Unterstützung und Inspiration betrachten. Vom Austausch von Ratschlägen bis zum Feiern glücklicher Momente - Mütter schließen sich zusammen, um Herausforderungen der Elternschaft zu meistern.

Acht von 10 Mütter sind der Meinung, dass sie die treibende Kraft in ihrer Familie sind und die Familie ohne sie verloren wäre.

Am sichersten fühlen sich Mütter in Bezug auf ihre Fähigkeiten in den Bereichen Erziehung (51%), Organisation/Zeitmanagement (41%), Problemlösung (38%), Multitasking (33%) und Kommunikation (30%).

Die von OnePoll im Auftrag von Betreut.de durchgeführte Umfrage ergab, dass 66% der Mütter es hilfreich finden, Rat oder Unterstützung von anderen Müttern zu erhalten. Wenn sie Beiträge sehen, die sich mit den Schwierigkeiten und den tatsächlichen Alltagserfahrungen von Müttern befassen, fühlen sich 51% der Mütter verstanden und nicht allein.

Mütter wenden sich auch an Freunde (48%), Familienmitglieder (46%), Partner (39%), soziale Medien (22%) und Online-Elternforen (20%), wenn sie Rat zu Erziehungs- oder Familienthemen suchen. Sie glauben, dass sie sich gegenseitig inspirieren können, indem sie ehrlich über die Herausforderungen des Mutterseins sprechen (62%), persönliche Erfahrungen und Erfolgsgeschichten austauschen (54%) und praktische Tipps und Ratschläge teilen (49%).

"Es gibt kein Patentrezept für alle Eltern, aber die Umfrage zeigt, dass Mütter die Gemeinschaft und den Kontakt mit anderen Müttern suchen und davon profitieren", sagt Anja Borngässer, Pressesprecherin von Betreut.de. "Sie bauen sich ein Unterstützungsnetzwerk auf, auf das sie sich verlassen können, um Herausforderungen zu meistern und die Freuden des Mutterseins zu genießen."

Die größte Herausforderung für Mütter ist der Mangel an Zeit für Selbstfürsorge und persönliche Interessen (47%), gefolgt vom Umgang mit Stress (42%) und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (39%).

Von denjenigen, die Wert auf Selbstfürsorge legen, bemühen sich 49% um ausreichend Schlaf und Ruhe, 35% gehen Hobbys oder Aktivitäten nach, die sie glücklich machen, und 33% achten darauf, Pausen zu machen und Aufgaben an den/die Partner:in oder andere Familienmitglieder zu delegieren.

Dennoch wünschen sich sieben von zehn Müttern mehr Zeit für sich selbst, und ebenso viele stimmen zu, dass sich Mütter gerne Hilfskräfte für Familie und Haushalt (z.B. Haushaltshilfen oder Babysitter) einstellen würden, wenn sie diese bekommen könnten. Die Inanspruchnahme von Hilfe ist allerdings mit einem Stigma behaftet, da 38% der Mütter angeben, dass sie sich schuldig oder wie ein Versager fühlen würden, wenn sie Hilfe annehmen.

Trotz dieser Herausforderungen motivieren sich Mütter mit Aussagen, wie "Ich gebe mein Bestes, und das ist genug" (24%) und "Ich bin stolz darauf, die Mutter zu sein, zu der ich mich entwickle" (24%).

TOP 5 FÄHIGKEITEN, VON DENEN MÜTTER ÜBERZEUGT SIND, DASS SIE SIE HABEN

Erziehung - 51%

Organisation/Zeitmanagement - 41%

Problemlösung - 38%

Multitasking - 33%

Kommunikation - 30%

DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR MÜTTER

Fehlende Zeit für Selbstfürsorge und persönliche Interessen - 47%

Umgang mit Stress und Überforderung - 42%

Vereinbarung von beruflichen und familiären Verpflichtungen - 39%

Erledigung von Aufgaben und Pflichten im Haushalt - 37%

Finanzielle Probleme und Haushaltsplanung - 36%

BESTE MÖGLICHKEITEN FÜR MÜTTER, SICH UM SICH SELBST ZU KÜMMERN

Ich versuche, genügend Schlaf und Ruhe zu bekommen - 49%

Ich gehe Hobbys oder Aktivitäten nach, die mich glücklich machen - 35%

Ich achte darauf, Pausen einzulegen und Aufgaben an meinen Partner oder andere Familienmitglieder zu delegieren - 33%.

Ich nehme mir regelmäßig Zeit für mich selbst - 30%

Ich tausche mich mit anderen Müttern aus, um mir Unterstützung und Ermutigung zu holen. - 22%

Über die Umfrage:

Die Befragung von 1.000 deutschen Müttern wurde im Auftrag von Betreut.de zwischen dem 05. und 10. April 2023 mittels Zufallsstichprobe durchgeführt. Sie wurde von dem Marktforschungsunternehmen OnePoll umgesetzt, dessen Mitarbeiter Mitglieder der Market Research Society sind und Unternehmensmitgliedschaften der American Association for Public Opinion Research ( AAPOR) und der European Society for Opinion and Marketing Research ( ESOMAR) haben.

Über Betreut.de - Care.com Europe GmbH

Die Care.com Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Care.com, Inc., dem weltweit größten Onlinedienst für Betreuung und familienunterstützende Dienstleistungen. Die in Deutschland als Betreut.de bekannte Plattform ermöglicht es Familien, einfach und verlässlich mit Kinder-, Senioren- und Tierbetreuern sowie Haushaltshilfen in Kontakt zu treten und Unterstützung für den Alltag zu finden.

