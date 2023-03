Sascha Schalk

Die Sommer werden heißer und Klimageräte damit immer beliebter - Warum Kunden dabei auf die COOL & SMART GmbH setzen sollten

Ludwigshafen (ots)

Mit dem Einbau einer Klimaanlage lässt sich der Komfort für das Arbeiten und Wohnen in Innenräumen signifikant verbessern. Sascha Schalk ist Experte für den Einbau von Premium-Klimageräten und bietet mit seinen 25 Mitarbeitern der COOL & SMART GmbH eine individuelle Beratung und ganzheitliche Lösungen von der Auswahl des Geräts bis zum Einbau und der jährlichen Wartung. Erfahren Sie im Folgenden, warum Kunden bei der Anschaffung eines Klimageräts auf die COOL & SMART GmbH als Experten im hochwertigen Split-Klimaanlagen-Segment setzen sollten.

In vielen Regionen Deutschlands werden die Sommer immer wärmer. Für das Wohnen und Arbeiten in Innenräumen kann dies zu einer hohen Belastung werden. Scheint die Sonne direkt auf ein Fenster, nutzt es auch nur wenig, dieses abzudunkeln oder zu öffnen - die warme Luft wird die Räume nicht abkühlen. Die Lösung liegt im Einbau einer Split-Klimaanlage. Es gibt verschiedene Geräte, die im Idealfall an die Größe des Raums und die Beschaffenheit des Gebäudes angepasst sind. Sascha Schalk hat sich mit seinem Team der COOL & SMART GmbH auf die Installation von Premium-Klimageräten spezialisiert. Das Team arbeitet überwiegend für private Kunden. Die Installation einer Klimaanlage ist aber auch in geschäftlich genutzten Räumen möglich.

Eine Klimaanlage ermöglicht es, die Raumtemperatur unabhängig von den Außentemperaturen konstant auf dem gewünschten Wert zu halten. Durch die Installation sowie die einfache und intelligente Steuerung wird die Wohnqualität messbar erhöht. So ist ein Aufenthalt auch an heißen Sommertagen problemlos möglich. "Essenziell dabei ist es allerdings, die für den jeweiligen Raum technisch und optisch beste Lösung zu installieren", betont Sascha Schalk. Mit der COOL & SMART GmbH bietet er daher den Einbau von Premium-Klimageräten an, die exakt und individuell auf die Beschaffenheit der Gebäude abgestimmt sind. Der Kunde erhält alle Dienstleistungen aus einer Hand: von der ersten Beratung bis zur fachgerechten Installation der Klimaanlage. Mitarbeiter der Gewerke Kernbohrtechnik, Elektrotechnik oder Gerüstbau werden hausintern beschäftigt, sodass der Kunde ein Rundum-Sorglos-Paket erhält.

Warum sich der Einbau einer hochwertigen Klimaanlage lohnt

Hohe Temperaturen und stickige Luft können zu einer ärgerlichen Belastung in Wohn- und Arbeitsräumen werden. Klassische Klimaanlagen, etwa aus dem Internet oder aus Baumärkten, bieten dabei jedoch keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Hinzu kommt, dass ein mobiles Gerät laut ist, enorm viel Strom verbraucht und zusätzlich viel Platz im Raum einnimmt. Auch die Leistung lässt meist zu wünschen übrig, sodass sich die Räume wenig herunterkühlen und sich nicht richtig entfeuchten lassen. Dies hat nicht nur Nachteile beim Komfort, sondern kann sich im schlimmsten Fall auch negativ auf die Gesundheit auswirken, wenn die lauten Betriebsgeräusche den Nachtschlaf verhindern.

Statt auf derlei Standardlösungen zu setzen, ist es ratsam, eine Premium-Klimatisierung zu bevorzugen. Hochwertige Geräte lassen sich nicht nur intelligent und bequem steuern, sondern sind zusätzlich deutlich geräuscharmer, was einen erholsamen Schlaf und effizientes Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich zeichnen sich die Geräte durch einen niedrigen Energieverbrauch und ihre Langlebigkeit aus. Statt also auf die günstigen Alternativen aus dem Baumarkt zu setzen und dabei nicht nur mehrfach kaufen zu müssen, sondern auch an Qualität einzubüßen, bietet es sich an, direkt auf ein Premium-Klimagerät zu setzen und von den Vorteilen zu profitieren.

Alle Leistungen aus einer Hand - Warum die COOL & SMART GmbH der perfekte Anbieter ist

Neben ihren hochwertigen Klimageräten glänzt die COOL & SMART GmbH auch in anderen Bereichen. So setzt das Team rund um Sascha Schalk nicht auf externe Handwerker. Um den Service zu komplettieren, erhält der Kunde vor der Nutzung eine umfassende und individuelle Einweisung in sein Gerät - persönlich und in Videoform. Den Verkauf von Klimaanlagen mit anschließendem Einbau des Kunden in Eigenleistung bietet das Unternehmen hingegen nicht an. Sascha Schalk legt Wert auf hochwertige Qualität und eine intensive Betreuung eines jeden Kunden. Dies schließt die Beratung und den Einbau der Klimaanlage mit ein und gehört zum erfolgreichen Geschäftskonzept des Unternehmers.

Eine weitere Besonderheit liegt auch in der nachfolgenden Partnerschaft. So sind die Kunden der COOL & SMART GmbH immer bestens betreut und erhalten zusätzlich Zugang zur eigenen Videoplattform, die neben diversen Erklärvideos auch weitere Informationen, beispielsweise zur steuerlichen Absetzung der Klimaanlage oder dem idealen Heizeinsatz bereithält. Viele Kunden sind dabei überrascht, wie viele Heizkosten sich dadurch sparen lassen - man muss nur wissen, wie! Abgerundet wird das Angebot durch den Wartungsservice des Teams. "Steht die jährliche Wartung an, melden wir uns bei unseren Kunden - haben diese ihr Gerät beispielsweise wenig genutzt und sehen von einer Wartung ab, melden wir uns im Folgejahr wieder", so Sascha Schalk. Das Angebot der COOL & SMART GmbH vereint damit alles, was es für den Einbau einer hochwertigen Klimaanlage braucht: hochwertige Geräte, sowie einen erstklassigen Service, der keine Wünsche offenlässt.

Sie interessieren sich für den Einbau eines Premium-Klimageräts? Sie sind an einer individuellen Lösung interessiert, die auf Ihren Bedarf abgestimmt ist und eine komfortable sowie einfache Nutzung ermöglicht? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der COOL & SMART GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

