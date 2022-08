COOL & SMART GmbH: Premium-Klimatechnik im Full Service Paket

Sascha Schalk

Als Full-Service-Anbieter für Klimatechnik haben es sich Sascha Schalk und seine COOL & SMART GmbH aus Ludwigshafen zur Aufgabe gemacht, das Handwerk auf ein neues Level zu heben. Unterstützt von einem Team aus handverlesenen Fachkräften begleitet Schalk seine Kunden in acht Schritten durch den gesamten Beratungs- und Installationsprozess von Premium-Klimageräten.

Rekordtemperaturen sind in Deutschland längst keine Seltenheit mehr. An heißen Sommertagen schnellt das Thermometer mitunter in Höhen, die man sonst nur aus dem Mittelmeerraum gewohnt ist. Diese Hitze kann dem menschlichen Körper stark zusetzen, weshalb vieles versucht wird, um das eigene Zuhause herunterzukühlen: Feuchte Handtücher am offenen Fenster und tagsüber geschlossene Rollladen sieht man im Sommer häufig. Sascha Schalk von der COOL & SMART GmbH sagt, Abkühlung sei auch möglich, ohne Wohnkomfort einzubüßen.

Als einer der führenden Klimatechnik-Betriebe im oberen Qualitätssegment bietet die COOL & SMART GmbH hochwertige Klimageräte im Rundum-Paket von Beratung über Installation bis hin zur Wartung. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet der 29-jährige Gründer und Geschäftsführer von der COOL & SMART GmbH daran, seiner Kundschaft die Zukunft der Klimatechnik nach Hause zu bringen.

Maßgeschneiderte Klimaanlagen mit Auge für's Detail

Die eigene Leistung versteht Schalk als Premium-Angebot am Markt für Klimatechnik. Eine hochwertige Klimaanlage, so Schalk, stelle eine Investition dar, die sich durch ihre Qualität und Langlebigkeit amortisiert. Aus diesem Grund setzt er konsequent auf Full Service als Geschäftsmodell. Durch eigene Fachkräfte für den Gerüstbau sowie Elektro- und Kernbohrtechnik entfällt zudem ein weiterer Kosten-, Zeit- und Nerven-Faktor, der durch zusätzliche Handwerker anderer Gewerke entsteht.

Konsistente Qualitätsarbeit und eine transparente Präsenz auf Social Media sorgen bereits dafür, dass die Ludwigshafener Truppe regional als erster Ansprechpartner für Premium-Klimatechnik wahrgenommen wird. Als solcher arbeitet er mit einem exklusiven Kundenstamm, in dem das Team von COOL & SMART langfristige Partner sieht. "Das Einbauen einer Klimaanlage lässt sich nicht mit dem einmaligen Kauf eines Produkts vergleichen", erklärt Sascha Schalk. Um die angemessene Wartung und Bedienung zu unterstützen, bietet er auch nach dem Einbau durchgehenden Support an - zum Beispiel durch Online-Tutorials sowie einen kompetenten und reaktionsschnellen Reparaturservice, für den jederzeit ein eingespieltes Team bereitsteht.

Dieser Service und der Mehrwert an Qualität stellen das größte Alleinstellungsmerkmal der COOL & SMART GmbH dar. Sascha Schalk betont, die von seinem Unternehmen verbauten Split-Klimaanlagen seien nicht nur leise genug, um bedenkenlos in Schlafräumen eingesetzt zu werden, sondern würden sich zudem durch eine höhere Energieeffizienz auszeichnen. Gekoppelt mit einer langlebigen Konstruktion, die vor Umwelteinflüssen geschützt ist, entstehen somit im Hause COOL & SMART Klimaanlagen, die unterm Strich schon nach wenigen Jahren nachhaltiger sind als billigere Konkurrenzprodukte.

In acht Schritten zur neuen Klimaanlage

In der Zusammenarbeit mit den Kunden hat sich für das 18-köpfige Unternehmen ein fester Ablauf bewährt, der auf allen Schritten der Customer Journey die bestmögliche Unterstützung bietet. Meldet sich ein Kunde über das Online-Kontaktformular, erhält er innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung. Bedingt durch die hohe Nachfrage wird zunächst in einem Erstgespräch geklärt, ob COOL & SMART ihm bei seinen Wünschen helfen kann. Möchte der Kunde beispielsweise nur eine Reparatur seines selbst installierten Gerätes oder ein mobiles Kühlgerät, ist eine Partnerschaft ausgeschlossen.

Auch als reinen Materialverkauf sieht Sascha Schalk die COOL & SMART GmbH nicht - Kunden auf der Suche nach Billig-Anlagen oder Komponenten für Klimaanlagen der "Marke Eigenbau" verweist er konsequent auf andere Anbieter.

Verlaufen das Erstgespräch und die Aufnahme der Kundenwünsche jedoch positiv, qualifiziert dies den Kunden für den Premium-Service und es wird ein persönliches Treffen vor Ort vereinbart, bei dem der Kunde von einem Experten individuell beraten wird.

Im weiteren Verlauf der Beratung werden die Kunden begleitet von Inhalten auf der hauseigenen Videoplattform, die Einblicke in Eckdaten und Funktionsweise der Anlage sowie Services und Arbeitsweise der COOL & SMART GmbH bieten. So wird es den Kunden ermöglicht, umfassend informiert bei der Zusammenstellung eines individuellen und maßgeschneiderten Angebots involviert zu werden.

Themen wie "Heizen mit der Klimaanlage" oder "zugluftfreie Geräte" werden dabei intensiv beleuchtet. Zeitgleich finden Kunden zu Randthemen wie "Kombination von Solar- und Klimaanlage" oder "steuerliche Absetzbarkeit" Experteninterviews im Videoformat.

Rundum-Zufrieden-Service auch abseits der Montage

Entscheidet sich der Kunde für ein Klimagerät der COOL & SMART GmbH, erfolgt die Montage komplett durch unternehmenseigene Handwerker. Dies, so Sascha Schalk, diene neben der Qualitätssicherung dazu, dass Kunden ihr Zuhause nach den Arbeiten mindestens so sauber vorfinden, wie sie es den Handwerkern überlassen haben. "Unser Motto ist hier: Wir putzen lieber etwas mehr, als Dreck von uns zurückzulassen", erläutert er dazu.

Abschließend wird der Kunde in die Bedienung der Anlage eingewiesen und erhält Zugriff auf den Abschnitt der unternehmenseigenen Videoplattform, der sich mit Themen wie der richtigen Bedienung und Tipps zum Energiesparen befasst. Im Zuge einer langfristigen Partnerschaft bietet Sascha Schalk zudem einen Erinnerungs-Service für Wartungsarbeiten an. Dem Kunden entsteht durch diese jährliche Erinnerung kein Kaufzwang - wurde die Anlage wenig genutzt, kann die Wartung problemlos aufs nächste Jahr aufgeschoben werden.

Die Zukunft der Klimatechnik mit Mehrwert und Qualitätsarbeit mitgestalten

Bereits jetzt zeichnet sich auch in Deutschland ein Umdenken in Sachen Klimatechnik ab. Die COOL & SMART GmbH sieht Sascha Schalk darin als einen Innovationsträger, der in der Vergangenheit bereits zur Popularität neuer Technologien wie zugluftfreier Klimageräte oder eleganten Verkleidungen für Außengeräte beitragen konnte. Für die Zukunft plant er, sein Unternehmen weiter auszubauen, noch enger mit großen Herstellern zusammenzuarbeiten und so die Zukunft der Klimatechnik stärker mitzugestalten. Führungskräfte einiger namhafte Hersteller und Lieferanten saßen in diesem Zuge schon auf der Couch im Showroom von COOL & SMART und erarbeiteten gemeinsam Konzepte, die die Zukunft der Klimaanlagen in Deutschland spürbar beeinflussen werden.

Neben der Innovation liegt Sascha Schalk besonders am Herzen, die Ehre der Handwerker wiederherzustellen. Dabei gehen er und sein Team mit gutem Beispiel voran: Mit handverlesenen Mitarbeitern und moderner Technik sieht er in der COOL & SMART GmbH einerseits einen Premium-Dienstleister, der sich in der wachsenden Klimabranche der Zukunft durch Mehrwert und Qualität fachlich behaupten kann. Andererseits betrachtet er die Firma als einen Prototyp eines Handwerksunternehmens, das dafür sorgt, dass der generelle Ruf der Handwerker und des Mittelstandes wieder den Stellenwert in der Gesellschaft genießt, den alle zuverlässige und körperlich hart arbeitenden Menschen in Deutschland verdienen.

