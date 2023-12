RFOptic

RFOptic hat einen bedeutenden Auftrag von einem wichtigen europäischen Telekommunikationsunternehmen für seine bidirektionalen 4GHz-RFoF-Teilsysteme erhalten

Die Teilsysteme für 5G-Tests bieten die einzigartigen Kapazitäten von RFOptic für Remote-Management und Monitoring.

RFOptic, ein führendes Unternehmen für Lösungen mit RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) für die 5G-Industrien, die von Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Satelliten verwendet werden, kündigte heute an, dass es von einem multinationalen Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in der EU ein Angebot für seine bidirektionalen RFoF-Teilsysteme mit 4GHz erhalten hat.

Das Telekommunikationsunternehmen war auf der Suche nach einer RFoF-Lösung für 5G-Interoperabilitätstests. Es testete das Basisstationsausrüstung mehrerer Anbieter in europäischen Ländern mit bestehenden RF-Schaltern und Coax-Infrastruktur, die starke Einschränkungen für 5G-Tests aufwiesen. Um diese Einschränkungen zu überwinden, beschuf das Unternehmen einen optischen Schalter und suchte eine passende RF-over-Fiber-Ausrüstung. Während seiner Suche testete das Telekommunikationsunternehmen einige Wochen lang die birektionalen Systeme von RFOptic und führte umfassende Tests durch, um die erforderliche Leistung zu sichern. Nachdem die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde, entschied sich das Telekommunikationsunternehmen dafür, RFOptic als Lieferant für sein HD-4GHz-System auszuwählen, das bis zu 20 bidirektionale Verbindungen in 5 modularen Fächern umfasst. Dieses System wurde aufgrund seiner herausragenden Leistung, Kompaktheit und seinem innovativen Management- und Monitoringsystem ausgewählt, das in Labore integriert werden kann und reduzierte OPEX und Einbindungszeiten bedeutet.

„Wir sind stolz, dass das Telekommunikationsunternehmen uns nach der erfolgreichen Bewertung unseres Demosystems ausgewählt hat", erklärte Dr. Avner Sharon, Geschäftsführer und technischer Leiter bei RFOptic. „Dieser Auftrag ist eine erfreuliche Fortsetzung der neuen und wiederkehrenden Aufträge, die wir in den Jahren 2021 und 2022 von anderen globalen Fortune-500-Unternehmen erhielten. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach optischen RF-Lösuungen von RFOptics weiterhin steigen wird, da immer mehr 5G-Netzwerke Open-RAN-Ausrüstung (O-RAN) nutzen werden."

Die bidirektionalen Systeme von RFOptic werden als Schnittstelle für die Verbindung von verschiedenen Arten von Ausrüstung in unterschiedlichen Laboren über einen optischen Schalter dienen. Außerdem erfüllen sie die Rolle einer Technologie-Demonstrationsanlage für die anderen Abteilungen des Telekommunikationsunternehmens.

Dieser Auftrag unterstreicht die wachsende Nachfrage nach RFoF-Lösungen für 5G-Testteilsysteme, wo RF-Routinglösungen aufgrund der Entfernung und des Abstands nicht praktisch sind. Angesichts des erfolgreichen Einsatztes der RFOptics-Teilsysteme für 5G-Tests in den Jahren 2021, 2022 und 2023 geht RFOptic davon aus, dass es im Jahr 2024 weitere neue und wiederkehrende Aufträge für seine RFoF-Systeme erhalten wird.

Informationen zu RFOptic

RFOptic ist ein führendes Unternehmen für Lösungen mit RF over Fiber (RFoF) und Optical Delay Line (ODL) für die 5G-Industrie und Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Satelliten. RFOptics bietet verschiedene serienmäßig produzierte RFoF-Produkte und individuelle Lösungen, die für eine Reihe von Anwendungen zu günstigen Preisen und einer schnellen Abwicklung optimiert sind. RFOptic hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen in Geschäftschancen umzuwandeln, indem es serienmäßig produzierte und wegweisende innovative RFoF-Lösungen der höchsten Qualität bereitstellt.

