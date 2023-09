oToBrite Electronics, Inc.

oToBrite stellt 5MP/8MP-Kameramodule in Automobilqualität vor, um die steigende Nachfrage nach ADAS/Autonomem Fahren auf hohem Niveau zu erfüllen

oToBrite, ein führender Anbieter von Vision-AI ADAS/AD-Lösungen, hat sein neuestes Angebot als Antwort auf die steigende Nachfrage nach hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) und autonomen Fahranwendungen (Autonomous Driving – AD) vorgestellt. Mit dem Bedarf an verbesserter Wahrnehmungstechnologie, insbesondere für schwere Nutzfahrzeuge, denn je schwerer das Fahrzeug ist, desto länger dauert es, bis es zum Stillstand kommt, hat oToBrite erfolgreich 5MP/8MP-Kameramodule in Automobilqualität eingeführt. Diese hochmodernen Module können die Sicht- und Wahrnehmungsfähigkeiten von ADAS/AD-Systemen verbessern und wurden von Kunden in Nordamerika bereits angenommen.

oToBrite ist ein führender Tier-1-Anbieter für Vision-AI ADAS/AD-Lösungen in der Automobilindustrie, der seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Kameramodul-Produktionstechnologie, Edge-Computing-Systemdesign und Vision-AI-Modellentwicklung einsetzt. Das Unternehmen bietet ein flexibles Geschäftsmodell und einen umfassenden Vision-AI-Technologie-Stack, der es ihm ermöglicht, Systemlösungen, Kameramodule oder AI-IP-Lizenzen anzubieten, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Seine Kameramodule in Automobilqualität haben bereits das Vertrauen prominenter Kunden gewonnen und sind in die Lieferkette von Automobilherstellern wie Luxgen, SONY, Toyota, XPENG usw. mit mehr als 1 Million installierter Kameramodule für die Automobilindustrie eingegangen. Um mehr Informationen zu den Angeboten von oToBrite zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.otobrite.com/en.

Die neu eingeführten 5MP/8MP-Kameramodule von oToBrite verfügen über hochempfindliche CMOS-Sensoren. oToBrites 5MP-Kameramodulserie ist mit dem Sony IMX490-Sensor ausgestattet und hat mehrere Blickwinkel, darunter 30°, 60°, 90° und 120°. Die 8MP-Kameramodulserie verwendet Sony IMX728-Sensoren und bietet zudem verschiedene Blickwinkel. Sowohl die 5MP- als auch die 8MP-Serie sind mit GMSL2-Schnittstellen ausgestattet und nach den Normen IP67/69K auf Wasser- und Staubdichtigkeit geprüft. Sie können in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C betrieben werden und bieten Kunden ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Stabilität.

oToBrite verfügt über einen deutlichen Vorsprung in der Kameraproduktionstechnologie, mit einer 1K-Klasse Reinraumanlage, die nach IATF16949 zertifiziert ist und von mehreren führenden Automobilherstellern (OEMs) unterstützt wird. Die eigens entwickelte 5/6-achsige aktive Ausrichtmaschine für High-End-Kameramodule ist in der Lage, über 60 SKU-Varianten von Kameramodulen zu fertigen.

oToBrite ist ein führender Anbieter von Vison-AI ADAS/AD-Lösungen. Mit Sitz im Hsinchu Science Park verfügt oToBrite über eine nach IATF 16949 zertifizierte Reinraumanlage und mehrere Jahre Erfahrung als Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie. Durch umfassende Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bietet oToBrite Vision-AI-Algorithmen, ECU/Domain-Controller und Automotive-Grade/Spezialkamera-Produkte.

