"Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025: Marie Lina Smyrek erhält die Blauer Panther-Trophäe für "smypathisch" (YouTube)

Start des Publikumsvotings in der Kategorie Social Media

Marie Lina Smyrek ist die erste Preisträgerin in der Kategorie Social Media

Jury nominiert drei Orientierungsformate für den Publikumspreis in der Kategorie Social Media

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Jetzt ist die Community am Zug!"

Abstimmungszeitraum: 8. Oktober 2025 - 22. Oktober 2025 unter

www.blauerpanther.com/publikumsvoting

Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) melden sich für die Pre-Show und die Watch Party aus der Streaming Lounge

Große Award Show findet am 22. Oktober 2025 in der BMW Welt statt

In 14 Tagen wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 mit einer großen Award Show in der BMW Welt in München vergeben. Nun steht die erste Preisträgerin in der Kategorie Social Media fest:

Marie Lina Smyrek wird in der Kategorie Social Media mit dem Blauen Panther 2025 für das Social Media-Format "smypathisch - die show" des Kanals @smypathisch (YouTube) ausgezeichnet.

Auszug aus der Jurybegründung: "Marie Lina Smyrek aka smypathisch trifft in 'smypathisch - die show' prominente Gäste aus Fernsehen, Politik und Social Media zum humorvollen Schlagabtausch. Dabei analysiert und kommentiert sie anhand von eingeblendeten Video-Schnipseln oder Fotos auf ihre gewohnt kritische Art und Weise die Fehltritte und Ausrutscher ihres Gegenübers. Eine Sache, die Marie Lina Smyrek besonders gut beherrscht: peinliche Sprech-Pausen gekonnt aushalten und jede Antwort ihres Gastes in eine Punchline verwandeln. Ihre Miene bleibt dabei (meistens) gewohnt ernst und sie schafft es, ihre Interviewpartnerinnen und -partner aus der Reserve zu locken."

Marie Lina Smyrek: "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther und sehe ihn als Motivation weiterhin unseriöse Interviews zu führen!"

Publikumsvoting in der Kategorie Social Media für das "Beliebteste Orientierungsformat" startet

Nach dem Voting in der Kategorie Entertainment ist das Publikum ab sofort aufgerufen zu entscheiden, wer einen weiteren "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie Social Media bekommen wird. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können vom 8. bis zum 22. Oktober 2025 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen. Zur Wahl stehen:

Fabian Grischkat für "@fabiangrischkat" (Instagram/TikTok)

Die Jury: "Fabian Grischkat zählt zu den bekanntesten 'Newsfluencern', sein Content dreht sich unter anderem um politische Aufklärung, Klima, LGBTQIA+-Rechte und Medienkompetenz. In seinen Videos bereitet er diese Inhalte mit Humor und journalistischer Sorgfältigkeit auf, um politische und soziale Missstände verständlich zu machen - besonders für eine junge, digitale Zielgruppe."

Tara-Louise Wittwer für "@wastarasagt" (Instagram/TikTok)

Die Jury: "Tara-Louise Wittwer zählt zu den einflussreichsten und bekanntesten deutschsprachigen Stimmen rund um feministische Aufklärung und Gendergerechtigkeit im Netz. Ihr Schwerpunkt liegt auf Themen wie Sexismus, toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Genderstereotype, Dating und Rollenbilder. Tara-Louise Wittwer schafft es, diese teils komplexen gesellschaftlichen Zusammenhänge mit sprachlicher Schärfe in leicht konsumierbare, unterhaltsame Videos zu verpacken, ohne dabei den Ernst der Sache zu vergessen."

Max Rogall für "@321maxx" (Instagram/TikTok)

Die Jury: "Max Rogall aka @321maxx gehört zu den einflussreichsten Stimmen aus der LGBTQIA+ Community auf Social Media: In seinen Videos setzt er sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, politischer Aufklärung und queerer Geschichte auseinander - immer mit dem Ziel, Sichtbarkeit zu schaffen und Zusammenhänge verständlich zu machen. Er wirbt für Vielfalt, Solidarität und ein respektvolles Miteinander - und stärkt vor allem junge Menschen, die außerhalb klassischer Geschlechternormen und heteronormativer Vorstellungen leben."

Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Was wäre Social Media ohne Sie - die Community? Jetzt haben Sie die Bühne: Stimmen Sie ab und küren Sie Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten beim Social Media Publikumspreis des Blauen Panthers! Mit Tara-Louise Wittwer alias wastarasagt, Max Rogall mit 321maxx und Fabian Grischkat stehen drei beliebte Formate zur Auswahl. Jetzt abstimmen und bis zur letzten Minute mitfiebern. Wir zählen auf Ihre Stimme!"

Diese Preisträgerinnen und Preisträger des Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025 stehen bereits fest

Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten 2025 geht an die "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Kategorie Fiktion:

Pia Strietmann wird mit dem Blauen Panther 2025 für die Regie der Serie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Sperl Film & Fernsehproduktion GmbH/ X Filme Creative Pool/ ARD Degeto Film/ RBB/ SWR/ HR für die ARD) ausgezeichnet. Gernot Krää wird mit dem Blauen Panther 2025 als Drehbuchautor der Filmbiografie "Rosenthal" (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (if... Productions Film GmbH für das ZDF) ausgezeichnet. Lavinia Wilson wird mit dem Blauen Panther 2025 als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" (Rat Pack Filmproduktion GmbH im Auftrag von Netflix) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Rat Pack Filmproduktion GmbH im Auftrag von Netflix) ausgezeichnet. Lamin Leroy Gibba wird mit dem Blauen Panther 2025 als Hauptdarsteller, Creator, Ko-Produzent und Headautor von "Schwarze Früchte" (Jünglinge Film & Studio Zentral / ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.

Kategorie Kultur / Bildung:

David Seeberg wird mit dem Blauen Panther 2025 als Autor, Regisseur und Kameramann der Dokumentation "BLOCK PARTY - Peter Fox feiert mit Berlin" (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD) ausgezeichnet. Stellvertretend für die Gesamtleistung, u.a. der Autorinnen Laura Dalibard und Hannah Krüger, erhält die Protagonistin Corinna Wolf-Bartens den Blauen Panther 2025 für das "Point of View"-Experiment "NDR Story: Tagebuch einer Lehrerin" (Nordend Film im Auftrag des NDR).

Kategorie Information / Journalismus:

Otto Waalkes wird mit dem Blauen Panther 2025 als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto" (MoveMe GmbH im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (MoveMe GmbH im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet. Loreleï Holtmann wird mit dem Blauen Panther 2025 als Headautorin der Dokumentarserie "WTF is Jule?!" (Flappers Film & VFX im Auftrag des ZDF/ Das kleine Fernsehspiel) ausgezeichnet.

Kategorie Entertainment:

Bill und Tom Kaulitz werden mit dem Blauen Panther 2025 für "Kaulitz & Kaulitz", Staffel 1 (Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von Netflix), für die "Beliebteste Reality-Serie" (Publikumspreis) ausgezeichnet.

werden mit dem Blauen Panther 2025 Staffel 1 (Constantin Entertainment GmbH im Auftrag von Netflix), (Publikumspreis) ausgezeichnet. Steven Gätjen wird mit dem Blauen Panther 2025 als Host der Unterhaltungsshow "Licht Aus" (Bildergarten Entertainment im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet.

wird mit dem Blauen Panther 2025 (Bildergarten Entertainment im Auftrag von Prime Video) ausgezeichnet. David Henrichs (@DAVE) wird mit dem Blauen Panther 2025 als Produzent und Teilnehmer von "The Race", Staffel 2 (The Race GmbH, ausgestrahlt auf Joyn) ausgezeichnet.

Das neue Show-Konzept

Das Show-Konzept des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" geht bewusst neue Wege: Jede Preisträgerin und jeder Preisträger erhält einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. So wird die Ehrung zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt. Mit dieser neuen inhaltlichen Ausrichtung der Verleihung geht auch ein neues Kommunikationskonzept für die Preisträgerinnen und Preisträger einher: Bis auf zwei Auszeichnungen, werden alle zukünftigen Besitzerinnen und Besitzer der Blauen Panther-Trophäe im Vorfeld der großen Award Show am 22. Oktober in der BMW Welt in München verkündet.

Die Moderatorinnen

Moderiert wird die große Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 22. Oktober 2025 ab 19 Uhr in der BMW Welt München erstmals von TV-Moderatorin Esther Sedlaczek.

Bereits ab 17 Uhr ist die erweiterte Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" live im Stream zu sehen. Auf dem Blue Carpet empfängt Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels die Stars.

In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen!

Nova: "Ich freue mich sehr über die Einladung und die Möglichkeit, als Moderatorin dabei sein zu dürfen, auf spannende Gespräche und einen fantastischen Award-Abend in der Streaming-Lounge!"

Daniel: "Das Wasser ist nass, der Panther ist blau, ich bin mit dabei und freue mich auf einen schönen Abend."

Showtime für den Blauen Panther

Die Pre-Show (ab 17:00 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19:00 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. Die Sendung steht außerdem in der ARD Mediathek, im Streamingportal ZDF und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ sowie erstmalig tvmovie.de die Pre-Show und die Award Show live streamen. Auf Rocket Beans TV (Twitch, YouTube) und dem Twitch-Kanal von Nova (@starletnova) ist ab 17:00 Uhr ebenfalls die Pre-Show zu sehen, die ab 19:00 Uhr in eine Watch Party zur Preisverleihung übergeht.

Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergeben

Für den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" können Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen eingereicht werden. Der Preis wird in fünf Kategorien verliehen: Information / Journalismus, Fiktion,

Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Blauer Panther-Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.

Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2025

Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die

Jurymitglieder 2025 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Die Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

BMW: offizieller Mobility- und Locationpartner

Disney+: Partner

Gahrens + Battermann: Technikdienstleister

THE SPOT media & film: offizieller Medienpartner

TV Movie: offizieller Medienpartner & Präsentator eines Preises in der Kategorie Information / Journalismus

Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.

Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"

Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.

Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und 2025 erstmals von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (22. - 24. Oktober 2025) statt.

