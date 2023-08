Der Theaterverlag - Friedrich Berlin GmbH

Jahrbuch 2023 der Zeitschrift "tanz": Florentina Holzingers "Ophelia´s Got Talent" ist "Inszenierung des Jahres"

Florentina Holzingers Theatercoup "Ophelia´s Got Talent" ist die "Inszenierung des Jahres" - so lautet das Ergebnis der Kritiker*innen-Umfrage im soeben veröffentlichten Jahrbuch der Zeitschrift "tanz". Das an der Berliner Volksbühne uraufgeführte Stück wird als "großes Kunstwerk" gefeiert, "das nicht bei der Überwältigung stehenbleibt", sondern "aus einer Materialschlacht eine stringente, in sich stimmige Arbeit entwickelt". Der "Choreograf des Jahres" ist Marcos Morau, demnächst Artist in Residence am Staatsballett Berlin und im Rahmen des "tanz"-Jahrbuchs als "Auf- und Wachrüttler" mit Hang zu surrealer Ästhetik gepriesen. Der Allrounder Jason Reilly vom Stuttgarter Ballett wurde zum "Tänzer des Jahres" gewählt, die Auszeichnung fürs überzeugendste "Online-Event" ging ans Nederlands Dans Theater nach Den Haag. 32 Tanz-Kritiker*innen beteiligten sich an der Abstimmung und zogen eine positive Bilanz der Spielzeit 2022/23. Vor allem die postpandemische Rückkehr des Publikums wurde als positives Signal bewertet.

Unter dem Titel "Cranko, Bausch, Neumeier" rückt das "tanz"-Jahrbuch 2023 ein choreografisches Dreigestirn ins Zentrum, das Tanzgeschichte geschrieben hat. Ausgangspunkt ist das Jahr 1973: Ende Juni stirbt John Cranko, Initiator des "Stuttgarter Ballettwunders", auf dem Rückflug von einer triumphalen US-Tournee. Nur Wochen später treten John Neumeier und Pina Bausch ihre Direktionen an - er am Hamburg Ballett, sie in Wuppertal, wo sie das legendäre Tanztheater gründet.

Zeitzeugnisse, Interviews, Essays und literarische Stimmen spiegeln die internationale Bedeutung des Trios, das den Tanz vorwärts gedacht und gebracht hat. Ein halbes Jahrhundert nach 1973 dokumentieren zahlreiche Fotografien Vergangenheit und Gegenwart der Kompanien. "Cranko, Bausch, Neumeier" entwirft ein vielfarbiges Tanz-Panorama, das historische Würdigung, aktuelle Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft verbindet.

Mit Originalbeiträgen von Judith Kuckart, Marcia Haydée, John Neumeier, Richard Siegal, Gerhard Brunner, Tamas Detrich sowie Tänzer*innen aus Stuttgart, Wuppertal und Hamburg.

Seitenzahl: 172, mit vielen farbigen Abbildungen

Sprache: Deutsch

Herausgeber: Der Theaterverlag - Friedrich Berlin GmbH

Erscheinungstag: 17. August 2023

ISBN 978-3-942120-39-5

Preis: Deutschland 35 EUR, Österreich 39 EUR, Schweiz 49 CHF

Zu finden im Buchhandel oder unter https://www.der-theaterverlag.de/shop/tanz/

