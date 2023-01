Brand Factory GmbH

BRAND FACTORY® übernachtet ab sofort bei B&B HOTELS

Offenbach (ots)

Die beliebte Hotelkette B&B HOTELS macht BRAND FACTORY® nach einem mehrstufigen Pitch zur neuen Leadagentur. Die Growth-Marketing-Agentur aus Offenbach hat in der Ausschreibung mit einem klaren, kreativen 360-Grad-Konzept überzeugt, das mit dem Start der Markenkampagne 2023 dafür sorgen soll, die Top-of-Mind Awareness von B&B HOTELS in Deutschland nachhaltig zu steigern.

Gesucht wurde eine Werbeagentur, welche die im Bereich Value for Money bekannte Hotelkette auf ihrem Expansionskurs in Deutschland begleitet. Neben der Entwicklung und Umsetzung der Jahreskampagne wird BRAND FACTORY® B&B HOTELS auch bei der strategischen Markenarbeit und Markenführung mit ihrer Full-Service-Kompetenz unterstützen.

Fabio Rupe, Managing Director BRAND FACTORY®: "Wir sind extrem happy, so eine spannende und rasant wachsende Marke betreuen zu dürfen. Im Pitch haben wir die Leidenschaft, die die DNA von BRAND FACTORY® auszeichnet, in die Waagschale geworfen. Zudem war es uns wichtig, unsere Leitidee nativ für die entsprechenden Medien zu adaptieren."

Patrizio Iaquinandi, Head of Marketing B&B Hotels Germany GmbH: "Wir freuen uns sehr, mit BRAND FACTORY® einen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unser Ziel der Steigerung der Top-of-Mind Awareness erreichen werden. Überzeugt hat uns nicht nur die geniale Übersetzung der zeitgemäßen Leitidee in die verschiedensten Medien, sondern auch die Leidenschaft, mit der die Agentur die Kampagne präsentiert hat."

BRAND FACTORY® ist eine inhabergeführte Werbeagentur aus Offenbach. Die Growth-Marketing-Spezialisten bringen Erfahrung aus über 20 Jahren Marketing-Kommunikation mit. Zuletzt hat sich BRAND FACTORY® durch die Übernahme von Digital-, Social-Media- und Influencer-Marketing-Spezialisten weiter als Full-Service-Dienstleister positioniert. 60 Expert*innen arbeiten voller Leidenschaft für ihre Kund*innen. Ihre Methode: aus der Marktanalyse die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und so Wachstum für die Auftraggeber*innen generieren. Weitere Informationen: https://www.brand-factory.de

Original-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuell