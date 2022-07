Negotiation Advisory Group

Verhandlungsberatung NAG verstärkt sich mit Energiefachmann

Um Kunden in der Gas-Versorgungkrise optimal zu beraten, holt NAG den Energie- und Verhandlungsexperten Daniel Drexlin-Runde an Bord

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Mit einem "Herzlich willkommen, deine Expertise im Gas- und Strommarkt wird dringend gebraucht", begrüßte der CEO der Negotiation Advisory Group (NAG) René Schumann den Neuzugang Daniel Drexlin-Runde. Der Energieexperte, der, wie er selbst sagt "in den Rohstoffmärkten aufgewachsen ist" soll ab sofort - nach Stationen bei den Energiekonzernen bp, thyssenkrupp und Vattenfall - bei NAG das Beratungsangebot im Bereich "Versorgungsmanagement Energie" verstärken.

Die Absicherung der Gasversorgung habe für die Unternehmen existenzielle Bedeutung, sagt Schumann. Die richtige Positionierung sei für viele eine "Operation am offenen Herzen". Dabei gehe es nicht nur um das Risiko der Gas-Versorgung und die Abwehr absurder, durch nichts zu rechtfertigende Preiserhöhungen, sondern auch um die optimale Vorbereitung auf die kommenden Gas-Auktionen. Bei diesen Auktionen können Unternehmen Gasmengen er- und versteigern, die dadurch zur Netzstabilität und Gas-Bevorratung beitragen sollen. Drexlin-Runde fügt hinzu, dass die aktuelle Versorgungskrise auf den Energiemärkten - im Speziellen im Bereich Gas - ein "Game Changer für die europäische Industrie" sei. Dabei stünde die NAG "mit ihrem bewährten Konzept der methodisch-analytischen und gleichzeitig emphatischen Verhandlung selbst komplexer Sachverhalte betroffenen Unternehmen unterstützend zur Seite."

Drexlin-Runde hat die vergangenen beiden Jahre bei Vattenfall im Handel strukturierter Produkte für Gas, Strom und Emissionen gearbeitet. Zuvor war er drei Jahre bei thyssenkrupp als Händler für Metalle, nachdem er sein duales Studium bei bp abgeschlossen hatte. Er hat einen MBA von der WHU-Otto Beisheim School of Management und hat an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management sowie im Ausland an der Universidad de Chile und der Columbia Business School studiert.

Zum Unternehmen:

Die NAG ist eine der führenden B2B-Verhandlungsberatungen in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen 2018 von René Schumann und Stefan Oswald. Die beiden haben spieletheoretische Verhandlungen in Großvergaben bei der Daimler AG durchgeführt. Weitere Stationen in Konzernen wie Philips bzw. weltweit führenden Beratungshäusern folgten. Mit der Gründung ihrer Verhandlungsberatung haben die beiden Unternehmer Ihre Vision, die noch größtenteils unbekannte Methode der Spieletheorie in den Markt zu tragen und für Kunden zugänglich zu machen, realisiert.

So wie in den 80er-Jahren das damals einzigartige Harvard-Konzept als Neuheit das Verhandeln nachhaltig verändert und revolutioniert hat, möchte die NAG mit ihrer spieltheoretischen Verhandlungsmethode ein neues Standardwerk für die Verhandlung der Zukunft etablieren.

Mit über 40 internationalen Experten wurden bisher mehr als 2.500 Verhandlungsprojekte durchgeführt und ein Volumen in Höhe von 19,3 Mrd. Euro verhandelt. Das Unternehmen hat Büros in Düsseldorf, Mannheim und Berlin. Zu ihren Kunden zählen internationale Konzerne sowie gehobene mittelständische Unternehmen.

Original-Content von: Negotiation Advisory Group, übermittelt durch news aktuell