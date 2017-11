HSV-Presseservice: Einladung zum Aufhängen der Wünsche für den Hamburger Weg Weihnachtstag

Hamburg (ots) - Sehr geehrte Medienvertreter/innen,

die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" feiert mit dem beliebten Hamburger Weg Weihnachtstag in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Am kommenden Dienstag, 21. November 2017, wird HSV-Profi Gideon Jung um 13 Uhr im HSV Arena-Store zahlreiche Weihnachtswünsche von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen an die Weihnachtsbäume hängen.

Passend zum zehnjährigen Jubiläum gibt es einen neuen Wünsche-Rekord: Aus zwölf sozialen Einrichtungen aus Hamburg wurden insgesamt 707 Wünsche eingereicht. Diese werden unter anderem von Gideon Jung an zwölf Weihnachtsbäume gehängt, die verteilt in Hamburg in den Filialen der Hamburg Weg Partner und in den HSV-Fanshops stehen.

Die Wünsche können bis zum 4. Dezember von den Bäumen gepflückt und erfüllt werden, denn dann findet der Hamburger Weg Weihnachtstag im Volksparkstadion statt. Dort werden zwischen 17:00 und 18:30 Uhr die Geschenke von der HSV-Mannschaft stellvertretend entgegengenommen, bevor sie dann von den jeweiligen sozialen Einrichtungen an die Kinder überreicht werden.

WANN: Dienstag, 21. November 2017

WO: HSV Arena-Store, Volksparkstadion, Eingang Nord/Ost, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg

WER: Der Hamburger Weg und Gideon Jung

Wir freuen uns über Ihr Erscheinen am 21. November um 13 Uhr im HSV Arena-Store.

