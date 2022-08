Bodymanufaktur Coaching

Oguz Kaan: Mit dem Bodymanufaktur Coaching zur langfristigen Wohlfühlfigur

Oguz Kaan ist Personal Trainer und Coach und hilft den Kunden seines Unternehmens Bodymanufaktur Coaching dabei, nachhaltig abzunehmen und ein gesünderes Leben in ihren Alltag zu integrieren.

Jeder Mensch pflegt seinen eigenen individuellen Alltag - was alle gemeinsam haben, ist, dass dieser oft routiniert und nach dem immer gleichen Muster abläuft. Sport und eine gesunde Ernährung sind selten feste Bestandteile, sodass viele Menschen sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen. Diäten und Fitnessprogramme führen in der Regel nur zu kurzfristigen Erfolgen, weil die guten Vorsätze oft nicht langfristig in den Alltag integriert werden. "Der Tag hat 24 Stunden und mein Personal Training umfasst nur eine davon", sagt der Fitness-Coach Oguz Kaan, der mit seinen Kunden ganzheitliche Ansätze verfolgt, die nachhaltige Erfolge versprechen.

Mit Bodymanufaktur Coaching hilft er viel beschäftigen Menschen dabei, abzunehmen und sich in ihrem Körper wieder wohlzufühlen. Sein Angebot läuft sowohl digital als auch in einer Eins-zu-eins- oder Gruppenbetreuung ab. In seinen vielen Jahren als Personal Trainer hat Oguz Kaan schon mit den verschiedensten Menschen gearbeitet, darunter Profisportler und Medienstars. Als die Nachfrage immer größer wurde, digitalisierte er sein Business, um noch mehr Menschen helfen zu können. So ist schließlich sein Unternehmen Bodymanufaktur Coaching entstanden, das stetig wächst.

Individuelle und ganzheitliche Konzepte mit nachhaltigen Ergebnissen

Mit einem Anteil von 99 Prozent besteht der Kundenstamm von Bodymanufaktur Coaching in erster Linie aus Frauen. Zur Zielgruppe zählen die Frauen, die in ihrem Alltag Probleme mit ihrem Körper oder Gewicht haben und sich in gewissen Lebenssituationen unwohl fühlen. Oguz Kaan verfügt über viel Erfahrung sowie eine große Expertise in diesem Bereich und bietet seinen Kundinnen ganzheitliche Lösungen.

Die Zusammenarbeit mit dem Experten startet mit der Analyse der individuellen Probleme jeder Kundin, ihrer Lebenssituation sowie der Aufnahme der Anamnese. Dann werden die Stellschrauben ermittelt, die nachjustiert werden können. "Zu diesen gehören das Training und die Aktivität, die Ernährung sowie das Mindset, welches sich zunehmend als Hauptproblem herauskristallisiert und von uns gut behandelt werden kann", erklärt der Geschäftsführer.

Bodymanufaktur Coaching: Individuelle Betreuung mit großer Erfahrung

Während das Personal Training von Oguz Kaan immer nur jeweils eine Stunde umfasst, findet seine Rundumbetreuung dauerhaft statt. Kunden haben also jederzeit die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen an den Experten zu wenden. Außerdem werden im Rahmen der Betreuung alle Themen des Alltags besprochen. Darum ist eine Rundumbetreuung durch den Personal Trainer auch so wichtig, wenn die Dinge nachhaltig in den individuellen Alltag integriert werden sollen.

"Das beste Personal Training wird dich langfristig nicht an dein Ziel bringen, wenn keine Rundumbetreuung geboten wird. Da kann die Einzelstunde so gut sein, wie sie will", erklärt Oguz Kaan, der weiß, dass weder der Erfolg noch die Motivation von langfristiger Natur sind, wenn die Faktoren außerhalb der Trainingseinheit selbst nicht erfüllt sind. Immer wieder erlebt der Experte, dass Kundinnen von Bodymanufaktur Coaching denken, sie müssten ihr ganzes Leben umkrempeln, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Der Experte weiß jedoch, dass man nur an bestimmten Stellschrauben drehen und den gesamten Prozess unter richtiger Beobachtung haben muss, um sehr gute Ergebnisse zu erzielen.

Oguz Kaan: Wir leben ausschließlich von guten Kundenergebnissen

Ich seiner Zeit als Personal Trainer hat Oguz Kaan oft die Erfahrung gemacht, dass seine Kundinnen glauben, nur mit Eins-zu-eins-Stunden im Personal Training ihrem Ziel näherzukommen. "Oft sind die Menschen betriebsblind", erzählt der Experte. Sie denken, ihnen fehle nur das Training, weil sie sonst schon alles richtig machen beziehungsweise wüssten, wie es geht. "Dass Obst und Gemüse gesund sind, weiß wohl jeder. Es gehört in der Praxis allerdings noch etwas mehr dazu als das", erklärt Oguz Kaan. Deswegen deckt er bei Bodymanufaktur Coaching alle Bereiche ab, die wichtig für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg seiner Kundinnen sind - individuell und maßgeschneidert.

Zudem legt er zu Beginn der Zusammenarbeit gemeinsam mit seiner Kundin realistische Ziele fest, die am Ende in den meisten Fällen übertroffen werden. "Wir sind kein Anbieter eines weiteren Abnehmprogramms", erklärt der Personal Trainer, dessen Unternehmen ausschließlich von guten Kundenergebnissen lebt. "Wir verkaufen keine Produkte, sondern helfen den Menschen dabei, ihre Probleme langfristig zu lösen. Dabei gehen wir spezifisch auf unsere Kundinnen und ihre Bedürfnisse ein." Seine Vision ist es, mit Bodymanufaktur Coaching das größte Fitnesscoaching im deutschsprachigen Raum zu werden.

