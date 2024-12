RPR1

Das Highlight des Jahres: Sarah Connor - Hautnah, unplugged und interaktiv

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zweibrücken/Ludwigshafen/Mannheim (ots)

"Not so Silent Night" - Mit Sarah Connor einen unvergesslichen "Music Made in Germany-Abend in der Christmas Edition erleben.

Ein Abend, wie es ihn so nur bei den Machern von "Music Made in Germany -Der Radiohow" gibt: Der "Music Made in Germany Weihnachtsabend", präsentiert von RPR1. und RADIO REGENBOGEN, verbindet hautnahe Begegnungen mit einer der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen, Sarah Connor, und ein interaktives, emotionales Interviewformat gekrönt von einer Live- und Unplugged Session. .

Das Besondere: Kein normales Hörerkonzert

Gemeinsam mit den Gästen bringt Moderatorin Miriam Audrey Hannah die Künstlerin Sarah Connor ganz nah: Ein Gespräch, das inspiriert: Das Highlight des Abends ist nicht nur die exklusive Unplugged-Session, sondern auch das interaktive Interview, das von der Initiatorin und Moderatorin Miriam Audrey Hannah gemeinsam mit dem Publikum geführt wird. Ein Gespräch, das inspiriert, berührt und in dieser Form einzigartig ist.

Miriam Audrey Hannah ist nicht nur die Gastgeberin des Abends, sondern selbst ein Teil der deutschen Musikgeschichte. 1999/2000 landete sie mit dem Song "It's December and I'll Be Missing You" einen eigenen großen Weihnachtshit. Ihre jahrelange Erfahrung und Leidenschaft für die Musikszene machen sie zur perfekten Gastgeberin für dieses besondere Format.

Seit über fünf Jahren sorgt Music Made in Germany in Rheinland-Pfalz für unvergessliche "Hautnah"-Erlebnisse. Mit viel Engagement setzt sich Miriam Audrey Hannah für die deutsche Musikszene ein und schafft eine Bühne, die nicht nur den Künstler:innen, sondern auch den Fans eine ganz besondere Nähe ermöglicht. Dieser Weihnachtsabend ist der Höhepunkt ihrer Arbeit und das Highlight des Jahres.

Ein Abend voller Highlights

Exklusives, interaktives Interview: Miriam Audrey Hannah moderiert und ermöglicht persönliche Einblicke und echte Begegnungen mit Sarah Connor.

Miriam Audrey Hannah moderiert und ermöglicht persönliche Einblicke und echte Begegnungen mit Sarah Connor. Unplugged-Session: Sarah Connor spielt intime, exklusive Versionen ihrer Hits und vielleicht auch einige Weihnachtsklassiker.

Sarah Connor spielt intime, exklusive Versionen ihrer Hits und vielleicht auch einige Weihnachtsklassiker. Besondere Atmosphäre: Ein Abend, der nicht nur weihnachtlich, sondern auch emotional und einzigartig ist.

Der Weihnachtsabend mit Sarah Connor findet exklusiv

Fakten zu Miriam Audrey Hannah: Sie ist das Herzstück des einzigartigen Formats. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie Music Made in Germany zu einer Marke gemacht, die Künstler:innen und Fans zusammenbringt. Am 24.November war gab sich Milow die Ehre bei einem dieser Music Made in Germany Abende und jetzt kurz vor Weihnachten, am Donnerstag, den 19. Dezember ist der Abend von Sarah Connor.

Teilnahme und Verlosung

Tickets für den "Music Made in Germany Weihnachtsabend" gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich zu gewinnen:

Teilnahme ist bis zum 18. Dezember 2024 auf RPR1.de , RADIOREGENBOGEN.de oder MusicMadeInGermany.de .

auf , oder . Interaktiv über die Social-Media-Kanäle von Music Made in Germany , RPR1. und RADIO REGENBOGEN.

, und Die Gewinner:innen werden direkt benachrichtigt.

Location: Fashion Outlet Zweibrücken in einem extra kreierten Weihnachtsumgebung.

Empfang Outdoor, Konzert Indoor

Einlass ab 19:00 Uhr und für alle Gäste gibt es vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt einen Welcome-Glühwein

Sarah Connor: Hautnah und unplugged

Sarah Connor, eine der größten deutschen Popstars, bringt mit ihrer Musik seit Jahrzehnten Menschen zusammen. Bekannt für ihre legendären Weihnachtsalben wie "Not So Silent Night" und Hits wie "Christmas in My Heart", passt sie perfekt zu diesem einzigartigen Abend, der für alle Fans der deutschen Musikszene ein unverzichtbares Erlebnis sein wird.

Ein exklusiver Abend - nah, emotional und interaktiv: Erleben Sie die Kombination aus hautnaher Begegnung, bewegendem Gespräch und unvergesslicher Musik. Music Made in Germany-Abend goes Christmas - das Highlight des Jahres!

Original-Content von: RPR1, übermittelt durch news aktuell