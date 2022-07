Datasite

M&A-Verantwortliche sind laut Umfrage für die nächsten zwölf Monate optimistisch

Frankfurt am Main (ots)

61% der Befragten erwarten trotz schwieriger Marktbedingungen eine Zunahme der M&A-Aktivitäten

Die Mehrheit der M&A-Profis rechnet in ihren Preismodellen mit einer Inflationsrate von 5-7%

Unsicherheit bei Unternehmensbewertungen, Inflation, Ukraine-Krieg verlängern die Transaktionszeiten

M&A-Verantwortliche in Deutschland erwarten in den nächsten zwölf Monaten eine Zunahme der Transaktionsaktivitäten. Und das, obwohl sie eine Verminderung der Unternehmensbewertungen vorhersagen - auch nach Berücksichtigung der Inflation. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage von Datasite hervor, einem der weltweit führenden SaaS-basierten Technologieanbieter für die M&A-Branche.

Was die Art der Transaktionen betrifft, so erwartet die Mehrheit der befragten M&A-Manager in Deutschland den größten Anstieg bei transformatorischen Übernahmen oder Fusionen (40%) und bei der Fremdfinanzierung (28%). Transformatorische Übernahmen oder Fusionen sind Deals, mit dem Ziel neue Geschäftsmodelle oder Kundenlösungen zu etablieren. Darüber hinaus rechnet gut zwei Drittel (67%) der deutschen Dealmaker in ihren Bewertungsmodellen für den Rest des Jahres mit einem Anstieg der Inflation um mindestens 5-7%, wenn nicht sogar höher.

"Das M&A-Geschäft hat immer noch gute Perspektiven - trotz Marktvolatilität und geopolitischer Unsicherheiten", sagt Markus Schiller, Head of DACH und CEE bei Datasite. "Die Zahl der geplanten Transaktionen in Deutschland, insbesondere Asset Sales, Zukäufe und Fusionen, sind auf unserer Plattform in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 39% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Da es sich hierbei um Transaktionen handelt, die noch nicht abgeschlossen und somit auch nicht verkündet sind, bedeutet dies, dass es eine solide Pipeline an Deals gibt. Da M&A-Experten die Multiples nach unten korrigieren könnten, ist es zu erwarten, dass Unternehmensbewertungen in der zweiten Jahreshälfte insgesamt niedriger sein werden. "

Ungewisse Bewertungen, Inflation und Ukraine-Krieg beeinflussen Volumina und Transaktionszeiten

Die Unsicherheiten bei den Unternehmensbewertungen, insbesondere durch Inflation und Ukraine-Krieg, wirken sich auf weitere Aspekte im M&A-Geschäft aus, etwa die auf Größe der Transaktion und den Zeitpunkt des Abschlusses. Der Krieg (21%), die Inflation und die Kapitalkosten (19%) sowie die Einhaltung nationaler Sicherheits- und Kartellvorschriften (16%) sind Faktoren, die einen Geschäftsabschluss vor Ende 2022 verhindern könnten. Der qualitative Teil der Umfrage untermauert das Ergebnis der quantitativen Auswertung, dass M&A Profis Unsicherheiten bei Unternehmensbewertungen sehen.

"Die durchschnittliche Zeitspanne für den Start und den Abschluss einer neuen Transaktion, eines Verkaufs oder einer Fusion auf unserer Plattform ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um fast 12% gestiegen", so Schiller weiter. "Auch die Vorbereitungszeit für einen Deal dauert nun länger, und zwar um 18% als noch im Jahr zuvor. Das deutet darauf hin, das sich Dealmaker in Deutschland aktuell vorbereiten und bereit sind zu warten, um ihre Projekte im richtigen Moment zu starten."

Weitere Ergebnisse der deutschen Teilnehmer der Umfrage waren:

43% erwarten, dass die Digitalisierung im M&A-Markt weiter steigen wird. Die damit erzielte Produktivitätssteigerung versucht die Flaute auf dem M&A-Talentmarkt weiter auszugleichen.

73% gehen davon aus, dass die Gehälter in der M&A-Branche wegen der Inflation bis zum Ende des Jahres um mindestens 5-7%, wenn nicht sogar noch stärker, ansteigen werden.

