UmweltBank erzielt mit schneller und konsequenter Strategieumsetzung messbare Erfolge

Nürnberg (ots)

Gesamtkapitalquote steigt weiter auf nun 16,9% (15,6% per 31.12.2023)

Positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,6 Mio. Euro zum 30.09.

Kundenanzahl steigt auf 149.000 (+14%)

Steigerung Kundeneinlagen mit +790 Mio. Euro fortgesetzt (+27%)

Zwei Windparks und eine Immobiliengesellschaft mit jeweils positivem Ergebnis

Weitere Beteiligungsveräußerungen sowie Repositionierung des Treasury Portfolios im 4. Quartal geplant.

Im Privatkundengeschäft konnte das Einlagevolumen sowie die Anzahl der Neukunden deutlich gesteigert werden. Das Firmenkundengeschäft war durch starke Zuwächse im Kreditgeschäft geprägt. Der Verkauf weiterer Beteiligungen konnte realisiert werden.

Die aufbauorganisatorische Neuaufstellung wurde planmäßig weitestgehend abgeschlossen. Es konnten viele hoch qualifizierte Mitarbeitende und Führungskräfte für die UmweltBank gewonnen werden. Die Bank hat sich inzwischen auf die Systeme des neuen Kernbankensystem eingestellt und die eingeleiteten Prozessoptimierungen zeigen deutliche Wirkung. Aufgrund der Vielzahl der bereits umgesetzten Maßnahmen ist der Vorstand zuversichtlich die avisierte Kostenreduktion im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.

"Die Transformation der UmweltBank schreitet weiter mit hoher Geschwindigkeit fort. Das Wachstum des Geschäftsvolumens bestätigt unsere Strategie und zeigt, dass die neue Ausrichtung der UmweltBank auch bei den Kunden gut ankommt", kommentiert Vorstandssprecher Dietmar von Blücher.

Privatkundengeschäft mit weiterhin starkem Wachstum

Im Privatkundengeschäft verzeichnet die UmweltBank weiterhin eine hohe Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres um 14 % bzw. über 17.700 auf über 149.000 Kunden. Die Kundeneinlagen konnte im gleichen Zeitraum um 790 Mio. Euro gesteigert werden (+27%). Insbesondere das Tagesgeldkonto UmweltFlex erfreut sich bei den Kunden großer Beliebtheit. Im Wertpapierbereich ist der neue UmweltBank-ETF (WKN: A3EV2A) weiterhin stark nachgefragt. Der ETF ist seit Mitte Juli an der Börse handelbar und konnte nach der initialen Zeichnungsphase (11 Mio. Euro) das Fondsvolumen bis Ende September auf 22 Mio. Euro verdoppeln.

Hohe Nachfrage im Kreditgeschäft

Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage sowohl bei erneuerbaren Energien als auch im Immobiliengeschäft weiter hoch. Der Bank lagen bis Ende September Finanzierungsanfragen in Höhe von rund 600 Mio. Euro vor. Insgesamt ist der Vorstand weiter zuversichtlich das für 2024 gesteckte Ziel eines Neukreditvolumens in Höhe von 250 Mio. Euro zu erreichen.

Weitere erfolgreiche Beteiligungsveräußerungen

Bei der strategischen Veräußerung von Beteiligungen kam die Bank auch im dritten Quartal 2024 gut voran. So konnten zwei Beteiligungen an Windparks sowie eine Immobiliengesellschaft mit jeweils positivem Ergebnisbeitrag veräußert werden.

Kapitalquote steigt weiter an

Das Vorsteuerergebnis der UmweltBank belief sich bis zum 30.09. auf +3,6 Mio. Euro. Die Gesamtkapitalquote steigt per Ende September nochmals an und liegt mit 16,9 % um 1,3%-Punkte über dem Wert per Jahresultimo (15,6 % per 31.12.2023). Der Wert liegt damit deutlich über den aktuellen Kapitalanforderungen in Höhe von 15,55 %.

Beteiligungsveräußerungen sowie Verkäufe von Eigenanlagen im Q4 geplant

Im vierten Quartal erwartet die Bank signifikante Realisierungsgewinne aus geplanten Beteiligungsveräußerungen. Gegenläufig entstehen Realisierungsverluste durch die geplante Veräußerung von Eigenanlagen im Volumen von rund 500 Mio. Euro. Die Repositionierung des Treasury Portfolios und die damit verbundene nochmalige Verbesserung des Zinsüberschusses könnte damit planmäßig bis Jahresende 2024 abgeschlossen werden.

Ausblick und Prognose

Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert. Der Vorstand erwartet weiterhin ein Ergebnis vor Steuern zwischen minus 5 Mio. Euro und minus 10 Mio. Euro.

Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Die Zahlenangaben zum 30.09.2024 sind untestiert.

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank über 149.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren über 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten und Wertpapiere an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

