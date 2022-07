Said Shiripour ehrliche Erfahrungen mit EZFunnels

ezfunnels

Die Online-Karriere von Said Shiripour begann im Jahr 2013. In diesem Jahr war ein regelrechter Boom zu verzeichnen, was Geldverdienen im Internet betrifft. Er begann mit Affiliate-Marketing, bevor er sein Fachwissen über digitales Marketing erweiterte, um seine Informationsprodukte anzubieten.

Neben diesem einschlägigen Know-how verfügt Shiripour auch über Kenntnisse in den Bereichen Markenmanagement und -aktivierung, Trichteroptimierung, Channel-Marketing und Webinare. Bis heute hat er mehr als 50 Informationsprodukte auf den Markt gebracht. Diese haben zu zusätzliche Einnahmen für Kunden in Höhe von 58 Millionen Euro und mehr als 100.000 Leads für mehrere mittelständische Unternehmen sowie Konzerne in Österreich, Deutschland und der Schweiz generiert

Als Mitbegründer zweier weiterer Marketing-Technologieunternehmen hat Said Shiripour bereits mehreren Unternehmen bei der Lead-Generierung und dem Aufbau von Trichtern unterstützt. Dabei war es immer sein Ziel, Kleinunternehmern und Unternehmern zu helfen. Denn da er selbst ein Selfmade-Unternehmer ist, weiß er, mit welchen Schwierigkeiten und Hürden viele zu kämpfen haben. Von allen Softwareprodukten, die Shiripour veröffentlicht hat, ist EZFunnels das bekannteste Projekt.

Was ist EZFunnels?

Als leistungsstarke SAAS-Lösung vereinfacht EZFunnels digitale Lösungen für Online-Unternehmen. Zur Zielgruppe gehören Berater, Unternehmer, Partner und alle anderen, die ein eigenes Online-Business starten wollen. EZFunnels ermöglicht seinen Nutzern die Erstellung von Opt-in-Seiten, Webseiten, Landingpages, Auto-Webinaren und vielen weiteren Dingen. Auf dem offiziellen Youtube Kanal zeigt er dir, wie du mithilfe von EZFunnels mehr Leads und Kunden generieren kannst.

Wer hat EZFunnels entwickelt?

EZFunnels wurde von Said Shiripour gemeinsam mit seinem Team von 20 Software-Ingenieuren und Product Owners entwickelt. Doch er ist nicht nur der Gründungsvater, sondern auch der amtierende CMO und CEO.

EZFunnels wurde mit dem Ziel entwickelt, Geschäftsinhabern und Unternehmern zu helfen. Durch die Entwicklung einer effektiven Softwarelösung, die alle Best Practices des Trichtermarketings in einer digitalen Plattform vereint, ermöglicht EZFunnels seinen Nutzern, Leads zu generieren und diese in Stammkunden zu konvertieren. Dieser konstante Strom ist essenziell für ein profitables Geschäft.

EZFunnels: So funktioniert es

Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche ist EZFunnels einfach zu bedienen. Es ist benutzerfreundlich und einfach in der Handhabung. Um es nutzen zu können, benötigen Benutzer vorab keine Schulung oder technische Erfahrung im Trichtermarketing.

Mit nur ein paar Klicks lassen sich saubere und professionell aussehende Landing Pages, Verkaufsprospekte, Webinare und durchgängige Verkaufstrichter erstellen. EZFunnels bietet zudem eine Vielzahl an Webvorlagen, die für verschiedene Nischen verwendet werden können.

Es gibt Verkaufs- und Webinar-Trichter, in denen Nutzer ihre Produkte oder Dienstleistungen verkaufen können. Mit den Opt-in- und Anmeldeformular-Trichtern ist es Unternehmern möglich, direkt Kontakte zu sammeln.

Vor- und Nachteile von EZFunnels

EZFunnels bietet viele Vorteile für seine Nutzer. In erster Linie sorgt die All-in-One-Software für alle Leads für den Aufbau von Trichtern. Damit fällt die Herausforderung weg, immer wieder neue und verschiedene Programme und Software zu verwenden. Unternehmen benötigen mit EZFunnels nicht mehr mehrere Anlaufstellen, sondern nur noch eine, um ihr Trichter-Marketing aufzubauen. Auf diese Weise können sich Unternehmer auf andere wichtige Aufgaben in ihrem Unternehmen kümmern. Auf lange Sicht gesehen kann man damit als Zeit, Geld und Mühe sparen.

Die Benutzer können auch den Verkaufsprozess leicht ändern. Sie können den Fortschritt bei jedem Schritt des Trichteraufbaus verfolgen. Split-Test-Varianten sind ebenfalls verfügbar, um festzustellen, was die relevante Zielgruppe anspricht.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Nutzer in EZFunnels auch wesentliche Aspekte wie eindeutige Nutzer, neue Leads, unqualifizierte Leads, Gesamtumsatz, Besucher und Kundenwert in einem umfassenden, leicht zu lesenden Dashboard verfolgen können.

Gleichzeitig müssen sich Unternehmer immer dessen bewusst sein, dass EZFunnels keine 100%ige Geling-Garantie bieten kann. Denn automatischen Erfolg gibt es nicht. Nachhaltige Ergebnisse erfordern ein konsequentes Arbeiten an den eigenen Zielen. Am wichtigsten ist es, dass Unternehmer mögliche Probleme erkennen und verstehen, um in der Folge damit arbeiten zu können.

Unternehmer können so ihren Zielmarkt schneller überzeugen und potenzielle Kunden erfolgreich in Stammkunden umwandeln. Dadurch verbessert sich die Effektivität des Verkaufstrichters und die Generierungen von Leads wird zum Positiven verändert. Das schafft die ideale Grundlage für ein hervorragendes Produkt und ein Geschäft, das sich rentiert.

Wie viele Bücher hat Said Shiripour geschrieben?

Said Shiripour hat nicht nur großartige Informationsprodukte auf den Markt gebracht. Auch seine Bücher "Das Perfekte Online-Business", "Das Perfekte Affiliate-Business", "Das Perfekte Expert-Business", "Das Perfekte Network-Business" und "All in - Shortcut to Success" haben es in sich.

Said Shiripour liebt es zu lernen. Deshalb möchte er sein Wissen auch gerne mit anderen teilen. Er ist nur deshalb Autor dieser Bücher geworden, um anderen Unternehmen mit seinen Erfahrungen und seinem Know-how helfen zu können.

Fazit

Wer als Unternehmer ein Online-Geschäft starten und die besten Methoden der Trichtererstellung auf sein bestehendes Geschäft anwenden möchte, ist mit EZFunnels bestens beraten. Dank ihrer einfachen Drag-and-Drop-Funktionalität bahnt sich die SaaS-Softwarelösung ihren Weg, Unternehmern in verschiedenen Nischen und Branchen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu helfen.

Said Shiripour weiß als Selfmade-Unternehmer genau, mit welchen Schwierigkeiten Unternehmen zu kämpfen haben. Und hier kommt EZFunnels ins Spiel. Er selbst hat schon einmal ein Unternehmen gegründet und war ebenfalls auf der Suche nach einer Softwarelösung, die die Lücken bei der Generierung von Leads schließen kann.

EZFunnels soll das Leben von Unternehmern einfacher machen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Fortschritte zu verfolgen und zu überwachen. Zudem ist es ein Leichtes, mit EZFunnels die Verkaufstrichter flexibel zu optimieren.

