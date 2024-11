Pädagogium Bad Sachsa

Eine Schule, ein Leben: Bernd Schako zeigt, dass Ehrenamt sich lohnt und erhält das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste am Pädagogium Bad Sachsa

Für Bernd Schako ist das Pädagogium Bad Sachsa nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch seine zweite Heimat. Seit seiner Schulzeit engagiert sich der ehemalige Schüler unermüdlich für das Gymnasium im Südharz. Nun wurde sein jahrzehntelanger Einsatz mit einer der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland geehrt: dem Bundesverdienstkreuz.

Ein Leben für das Pädagogium

"Das Päda war während der Schulzeit mein zweites Zuhause und ist auch nach dem Abitur bis heute immer meine Heimat geblieben", sagte ein sichtlich bewegter Bernd Schako bei der Verleihung. Die Ehrung, die er von Göttingens Landrat Marcel Riethig entgegennahm, fand an einem Ort statt, der für Schako von besonderer Bedeutung ist: in der Aula des Pädagogiums. Dort hatten sich zahlreiche Wegbegleiter, Freunde und Familienmitglieder versammelt, um diesen außergewöhnlichen Moment beizuwohnen.

Schulleiter Torsten Schwark würdigte in seiner Begrüßung Schakos jahrzehntelanges Engagement und hob seine entscheidende Rolle in der Geschichte und Entwicklung der Schule hervor: "Bernd Schako ist nicht nur ein Förderer unserer Schule, er ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie stark das Ehrenamt eine Institution prägen kann."

Ehrenamt mit Weitblick: Seit 1985 für das Pädagogium aktiv

Schakos Verbindung zum Pädagogium begann bereits während seiner Schulzeit, als er sich 1983 im Schülerverein engagierte. Doch sein Engagement hörte nicht mit dem Abitur auf. Seit 1985 prägt er maßgeblich die Arbeit der Ehemaligenverbindung "KV Absolvia", wo er in verschiedenen Vorstandsämtern wirkte, darunter auch als erster Vorsitzender. In dieser Funktion setzt er sich unter anderem für die Einrichtung eines Förderfonds ein, der Familien unterstützt und Schülern aus allen Gesellschaftsschichten den Zugang zur Bildung am Päda ermöglicht.

Ein weiterer Meilenstein war Schakos Arbeit im Schulträgerverein "Waldheimschule Pädagogium Bad Sachsa Kulenkampfstiftung", dessen Vorsitz er seit 2005 innehat. Unter seiner Führung wurde die Schule zu einem Vorreiter in der Digitalisierung und der internationalen Ausrichtung, was sie heute zu einem attraktiven Bildungsstandort macht - nicht nur für Schüler aus der Region, sondern auch darüber hinaus.

Das Gymnasium als regionaler Wirtschaftsfaktor

In seiner Laudatio hob Landrat Marcel Riethig hervor, dass das Pädagogium Bad Sachsa nicht nur eine Bildungsstätte ist, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region. "Die Schule zieht Schüler und Familien an, die Bad Sachsa bereichern und stärken." Dank Bernd Schako und seinem unermüdlichen Einsatz bleibt das Päda ein Leuchtturm der Bildung im Landkreis." Auch Bürgermeister Daniel Quade, selbst ehemaliger Schüler des Pädagogiums und langjähriger Freund Schakos, schloss sich den lobenden Worten an und gratulierte zu dieser hochverdienten Auszeichnung.

Eine Feier mit persönlichen Momenten

Die Ehrung wurde von der schulischen Bigband musikalisch begleitet, und nach der offiziellen Zeremonie gab es beim anschließenden Empfang in der Mensa der Schule reichlich Gelegenheit zum Austausch. "Es ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Erinnerungen", sagte Schako, der zahlreiche Geschenke erhielt - darunter auch eine persönliche Widmung seiner ehemaligen Zimmernachbarn aus Internatszeiten.

Besonders stolz war Schako darauf, an diesem Tag erste Ausschnitte des neu überarbeiteten Imagefilms des Pädagogiums zu präsentieren, der die moderne Ausrichtung der Schule zeigt und das Engagement für eine zukunftsorientierte Bildung unterstreicht.

Ehrenamt stärkt regionale Gemeinschaft

Bernd Schako ist das lebendige Beispiel dafür, dass sich ehrenamtliches Engagement auszahlt - nicht nur für die Institution, sondern auch für die Gemeinschaft. Sein Wirken zeigt, wie stark regionale Identität und Zusammenhalt durch den Einsatz einzelner gefördert werden können. Schulleiter Torsten Schwark fasste es zusammen: "Ohne Menschen wie Bernd Schako wäre das Pädagogium nicht das, was es heute ist. Wir sind stolz und dankbar, ihn in unserer Gemeinschaft zu haben."

Bernd Schako bleibt auch in Zukunft eng mit dem Pädagogium verbunden und plant bereits neue Projekte, die die Schule weiter voranbringen und die Gemeinschaft in Bad Sachsa stärken sollen.

