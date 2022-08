discovery+

In den Schlafzimmern der Stars: discovery+ Original "Sex Tape V.I.P." startet am 25. August

München (ots)

Wer würde nicht gerne mal Mäuschen spielen, wenn hinter Promis die Tür ins Schloss fällt. Doch was im Privaten geschieht, bleibt zumeist ein wohlgehütetes Geheimnis - bis jetzt. "Sex Tape V.I.P." wagt einen Blick durchs Schlüsselloch, direkt in die Wohnungen der Stars. Im neuen discovery+ Original gewähren ab dem 25. August zwölf Promi-Paare intime Einblicke in ihr Privatleben. Sie zeigen wie sie leben und lieben und sprechen mit Gastgeberin Natascha Ochsenknecht ganz offen darüber, wie es um ihr Sexleben bestellt ist

Eine traumhafte Villa auf dem Land bildet den perfekten Rahmen für entspannte Gespräche über die schönste Nebensache der Welt. In jeder der vier Episoden empfängt Natascha Ochsenknecht drei prominente Paare, die ihr ganz persönliches Sex Tape mitgebracht haben. Dafür haben sich die VIP-Pärchen mit einer Kamera selbst im Alltag - aber auch vor, während und nach dem Sex gefilmt! In der Gruppe schauen sie sich die höchst intimen Videos an, diskutieren darüber und erhalten so auch neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Liebesleben und eine glückliche Beziehung. Die Zuschauer:innen erfahren dabei, bei wem es erotisch knistert und wo eher tote Hose herrscht. Wo gelacht und wo gestritten wird. Und vor allem - warum!

In der ersten Staffel von "Sex Tape V.I.P." gewähren unter anderem Designer, Schauspieler und Entertainer Julian F.M. Stoeckel und sein Partner Marcell, Tattoo-Model und Reality-TV-Star Kate Merlan mit ihrem Ehemann, Fußballer Jakub Jarecki, Sänger und Reality-TV-Star Ennesto Monté mit seiner neuen Freundin Marry sowie die Doku-Soap-Legenden Frank und Elke Fussbroich und "The Burlesque Rockstar" Eve Champagne mit Partner Dennis Einblicke in ihre Schlafzimmer.

