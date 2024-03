WEKA

WEKA stellt leistungsstarke KI-native Datenplattform-Anwendung für NVIDIA DGX SuperPOD mit NVIDIA DGX H100 Systemen vor

Campbell, Kalifornien, 18. März 2024 (ots/PRNewswire)

von NVIDIA GTC: WekaIO ( WEKA), das Unternehmen für KI-native Datenplattformen, hat heute WEKApod™ vorgestellt: Eine leistungsstarke neue Datenplattform-Anwendung, die für NVIDIA DGX SuperPOD™ mit NVIDIA DGX H100 S ystemen zertifiziert ist. Die Anwendung integriert WEKAs KI-native Datenplattformsoftware mit erstklassiger Speicherhardware, um eine sofort einsatzbereite, zweckgebundene Umgebung für KI-Anwendungen zu schaffen. Kunden können die WEKApod Datenplattform-Anwendung als Teil ihrer NVIDIA DGX SuperPOD Lösung einsetzen, um Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen schnell bereitzustellen und ihre KI-Projekte schneller in Produktion zu bringen.

Die WEKApod Datenplattform-Anwendung bietet eine außergewöhnliche, hochperformante Datenmanagement-Grundlage für NVIDIA DGX SuperPOD Implementierungen - ein einzelner Cluster kann bis zu 18.300.000 IOPs liefern. Darüber hinaus bietet sie eine effiziente Schreibleistung für das Checkpointing von KI-Modellen und sorgt für eine überragende Trainingseffizienz, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit auf Unternehmensniveau und Unterstützung für Echtzeitanwendungen.

WEKApod bietet alle Funktionen der WEKA-Datenplattform-Software in einer einfach zu implementierenden Appliance für Enterprise AI, generative AI und GPU Cloud Kunden. Die wichtigsten Vorteile sind:

Klassenbeste Leistung Die KI-native Architektur der WEKA-Datenplattform bietet den weltweit schnellsten KI-Speicher und eine außergewöhnlich hohe Leistung für KI-Datenpipelines. Sie gewährleistet eine niedrige Latenzzeit unabhängig von der Dateigröße und bietet einen hohen Schreibdurchsatz, der für Checkpointing-Vorgänge erforderlich ist, um die geschäftskritische Kontinuität sicherzustellen.

Maximale Effizienz für mehr Nachhaltigkeit Die WEKA-Datenplattform bietet eine erhöhte Leistungsdichte, die den Energieverbrauch durch maximale Raumnutzung, verbesserte Kühleffizienz, optimierte Stromverteilung und geringeren Energieverbrauch im Leerlauf senkt. Dadurch können WEKA-Kunden ihren CO2-Fußabdruck um bis zu 260 Tonnen CO2e pro gespeichertes Petabyte verringern.

Darüber hinaus bietet die WEKA-Datenplattform einen effizienten Speicherzugriff, der sicherstellt, dass Berechnungsaufgaben wie Trainings- und Inferenzprozesse mit maximaler Leistung ausgeführt werden, wodurch Leerlaufzeiten und der Gesamtenergieverbrauch reduziert werden. Durch die effiziente Nutzung von Ressourcen und die Minimierung von Datenbewegungen trägt die WEKA-Plattform dazu bei, die Energiekosten und den CO2-Fußabdruck von KI-Implementierungen zu senken. So können Unternehmen Nachhaltigkeits- und Umweltziele erreichen und gleichzeitig KI-Initiativen vorantreiben.

Ultimative Auswahl an Bereitstellungsoptionen: On-Premises und in Hyperscaler-, Hybrid- und GPU-Clouds mit der WEKA-Datenplattform WEKA leistete 2013 Pionierarbeit mit dem Konzept einer Software-Datenplattform für KI und High-Performance-Computing und war der erste Anbieter einer Abonnement-Softwarelösung, die auf der Hardware der weltweit führenden Server-Anbieter und in allen wichtigen öffentlichen Hyperscale-Clouds laufen kann. Mit WEKApod haben Kunden jetzt eine neue Möglichkeit, die WEKA-Datenplattform Software vor Ort für umfangreiche KI- und GPU-Cloud-Implementierungen zu nutzen.

"WEKA freut sich über die NVIDIA DGX SuperPOD-Zertifizierung und die Bereitstellung einer leistungsstarken neuen Datenplattformoption für KI-Kunden in Unternehmen", so Nilesh Patel, Produktleiter bei WEKA. "Eine Studie nach der anderen hat gezeigt, dass Unternehmen immer noch Schwierigkeiten haben, ihre KI-Initiativen von der Pilotphase in die Produktion zu überführen, und andere haben immer noch Schwierigkeiten, damit anzufangen. Durch diese jüngste Zertifizierung bieten wir eine leistungsstarke Dateninfrastruktur als Grundlage für die nächste Welle von KI-Innovationen. Der Einsatz der WEKApod Datenplattform-Anwendung mit DGX SuperPOD liefert den Quantensprung in Sachen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Einfachheit und Nachhaltigkeit, den Unternehmen brauchen, um zukunftsfähige KI-Projekte schnell, effizient und erfolgreich zu unterstützen."

"Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen suchen diese nach einer leistungsstarken Infrastruktur, um ihre KI-Projekte schneller in Produktion zu bringen", sagt Charlie Boyle, Vizepräsident für DGX Systeme bei NVIDIA. "Die Zertifizierung der WEKApod Datenplattform-Anwendung für NVIDIA DGX SuperPOD bietet Unternehmen eine bewährte Lösung im Rechenzentrumsmaßstab, um die komplexesten KI-Workloads zu bewältigen und ihre KI-Transformation zu unterstützen."

Für weitere Informationen über die WEKApod Datenplattform-Anwendung, die für NVIDIA DGX SuperPOD zertifiziert ist, gehen Sie zu https://www.weka.io/wekapod.

Informationen zu WEKA WEKA ist die KI-native Datenplattform, die mit der branchenweit einzigen Cloud- und Hardware-unabhängigen Softwarelösung für leistungsintensive Anwendungen den Standard für KI-Infrastrukturen setzt. Die WEKA® Datenplattform bietet eine beispiellose Leistung im großen Maßstab. Sie verwandelt stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines, die Unternehmen dabei helfen, KI-, ML- und GPU-Workloads schneller und effizienter auszuführen, und bietet einen nahtlosen Datenzugriff vor Ort, in der Cloud, am Edge und in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen. WEKA hilft Hunderten von weltweit führenden Unternehmen und herausragenden Forschungseinrichtungen, komplexe Datenherausforderungen zu bewältigen, um schneller zu Entdeckungen, Erkenntnissen und Ergebnissen zu gelangen – darunter 11 der Fortune 50. Weitere Informationen finden Sie unter www.weka.io oder auf LinkedIn, X/Twitter und Facebook.

Sehen Sie, warum WEKA drei Jahre in Folge als Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher ausgezeichnet wurde - erhalten Sie den Bericht.

WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier verwendete Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2365193/WEKA_PR_WEKApod.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weka-stellt-leistungsstarke-ki-native-datenplattform-anwendung-fur-nvidia-dgx-superpod-mit-nvidia-dgx-h100-systemen-vor-302091889.html

Original-Content von: WEKA, übermittelt durch news aktuell