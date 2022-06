Bedsure

Ratgeber: Warum Ihr Bett ohne Topper nicht komplett ist

Viel Geld für bequeme Laken, Kissen- und Bettbezüge auszugeben, macht ein Bett bereits ziemlich bequem und hilft dem Schlaferlebnis. Aber wer sein Bett noch besser machen will, kommt um einen Matratzentopper nicht drum rum.

Matratzentopper verändern das Schlaferlebnis, indem sie ein höheres Maß an Komfort und Unterstützung bieten: Sie passen sich dem jeweiligen Körper an, so dass man nicht mehr im Bett versinkt oder einen steifen Rücken oder Nacken durch eine zu feste Matratze bekommt.

Aber worauf kommt es bei der Suche nach dem richtigen Topper an? Bedsure, ein Hersteller von Heimtextilien, verrät, worauf man beim Kauf unbedingt achten sollte:

Designt für Komfort

Gute Matratzentopper verfügt über ein Design, das auf Komfort ausgelegt ist, wie beispielsweise das "7-Zonen-Design", das die verschiedenen Bereiche des Körpers durch sieben verschiedene Liegezonen optimal unterstützen soll. Das bedeutet, dass der Rücken, die Taille und die Beine mit unterschiedlichen Härtegraden und Komfort gestützt werden. Sobald man sich auf den Topper legt, passt er sich dem Gewicht und den Körperkonturen an.

Hochwertige Materialauswahl

Weil Memory-Schaum eine sehr gute, so genannte Rückstellkraft besitzt, wird damit der Körper punktuell gestützt, was in einem meist etwas festeren Liegegefühl zum Ausdruck kommt. Der feste, atmungsaktive Schaum verteilt das Gewicht gleichmäßig und kann so Schmerzen im Rücken-, und Hüftbereich vermindern.

Ideale Luftzirkulation

Der Bezug des Toppers ist nicht zu vernachlässigen! Man sollte dringend auf atmungsaktive Klimafaser setzen, die gut verarbeitet ist und damit den Topper schützt und gleichzeitig Luft durchlässt. Topper mit einer Antirutsch-Unterseite verhindern zudem effektiv das Verrutschen der Matratze und eignen sich für Schläfer, die sich nachts viel bewegen und häufig ihre Lage ändern.

Hohe Hygieneansprüche

Die Topper sollten einen Reißverschlussmechanismus (oder etwas ähnliches) haben, mit dem der äußere Bezug zum Waschen entfernt werden kann. Ein weiterer guter Indikator sind hier außerdem unabhängige Zertifikate, wie beispielsweise Öko-Tex Standard 100.

