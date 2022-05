nnuks Holding GmbH

Weltweit klimaneutral bis 2035: nnuks veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Circular Economy, Klimaneutralität, umweltbewusstes und soziales Handeln - die nnuks Holding hat das Ziel, wirtschaftlichen Erfolg mit Nachhaltigkeit zu verbinden und so verantwortungsvolles Wachstum zu erreichen. Im neuen Sustainability Report 2022 legt die Unternehmensgruppe die Nachhaltigkeitsmaßnahmen vor.

Schwerpunktthemen im nnuks Nachhaltigkeitsbericht 2022 sind die Bereiche Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, soziale Verantwortung und Global People Agenda. Dabei orientiert sich die Unternehmensgruppe, zu der die fünf Hauptmarken Nordtronic, Novalux, Unex, Knightsbridge und SLV gehören, an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die nnuks Marken entwickeln innovative Lichtlösungen für unterschiedlichste Branchen. Mit der Veröffentlichung des neuen Nachhaltigkeitsberichts 2022 stellt nnuks die Weichen für die kommenden Jahre auf Basis der international geltenden GAI-Standards.

Zirkuläres Wirtschaften in allen Geschäftsbereichen

Verantwortungsvolles Wachstum hat bei der nnuks Holding oberste Priorität - das Thema Nachhaltigkeit ist deshalb in allen Unternehmensprozessen verankert. Zu den bereits laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen gehören der zunehmende Einsatz von recycelten Sekundärrohstoffen in der Produktherstellung sowie die konsequente Reduzierung von Verpackungsmüll und Transportemissionen. Im Nachhaltigkeitsbericht 2022 zeigt die Unternehmensgruppe zudem auf, wie die gesamte Wertschöpfungskette im Sinne der Kreislaufwirtschaft gestaltet werden soll - mit hochqualitativen recyclingfähigen Produkten, die langlebig, reparierbar und modular sind, dem hundertprozentigen Einsatz von effizienten LEDs im gesamten Produktportfolio, der Nutzung von Recyclingmaterialien, nachhaltigen Verpackungen sowie weniger Plastik und Verpackungsvolumen.

Weltweit klimaneutral bis 2035

Um Treibhausgase zu reduzieren, hat sich die Unternehmensgruppe zum Ziel gesetzt, bis 2025 zu100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu verwenden und auf klimafreundlichere Fahrzeuge umzusteigen. Bis 2035 will nnuks weltweit klimaneutral arbeiten - das betrifft auch die Logistik. Alle Pakete sollen in den nächsten Jahren möglichst klimaneutral versendet werden. In den Bereichen soziale Verantwortung und Global People Agenda verpflichtet sich nnuks zu einer offenen, transparenten Unternehmenskultur mit einem sicheren, fairen und vielfältigen Arbeitsumfeld, in dem Menschen mit verschiedenen Kulturen und Denkweisen zusammenkommen und Ideen umsetzen können.

Konsequente Nachhaltigkeitsstrategie

Bereits 2017 trat die Unternehmensgruppe dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) bei und bekennt sich seither klar zur Unterstützung der zehn Prinzipien des Abkommens in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. 2018veröffentlichte die Unternehmensgruppe ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Mit der 2020vorgelegten Nachhaltigkeitsstrategie bekräftigte nnuks die kontinuierliche Integration dieser Grundsätze in die Unternehmenskultur und die Geschäftsprozesse. Der Nachhaltigkeitsbericht 2022zeigt nun auf, welche Maßnahmen bereits erfolgreich umgesetzt wurden und was für die Zukunft geplant ist. Um die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, arbeitet die Unternehmensgruppe in allen Bereichen an Optimierungen, um Prozesse noch effizienter und nachhaltiger zu gestalten. "Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Nachhaltigkeitsstrategie langfristig positiv auf die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens auswirken wird", sagt Eric Lachambre, CEO der nnuks Holding. Der Nachhaltigkeitsbericht ist online verfügbar unterhttps://nnuks.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht-2022.

Über nnuks

Die nnuks Holding GmbH ist ein führendes Unternehmen der Beleuchtungsbranche mit Hauptsitz in Düsseldorf und rund 670 Mitarbeitenden in 17 Ländergesellschaften. Die fünf Hauptmarken Nordtronic, Novalux, Unex, Knightsbridge und SLV bringen jeweils etwas Einzigartiges bei nnuks ein- von der einfach zu installierenden Leuchte bis hin zu hochwertigen, kundenspezifischen Lichtlösungen. Die jeweiligen Marken entwickeln innovative und zukunftssichere Lichtlösungen für den lndoor- und Outdoor-Einsatz. Die breite Produktpalette deckt dabei unterschiedlichste Bedürfnisse im privaten und gewerblichen Bereich ab.

Original-Content von: nnuks Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell