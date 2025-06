J.S. Held

J.S. Held ernennt den ersten Direktor für geistiges Eigentum eines globalen Beratungsunternehmens

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire)

Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held gibt mit Stolz die Ernennung des Experten für geistiges Eigentum (IP) James E. Malackowski zum ersten Direktor für geistiges Eigentum (Chief Intellectual Property Officer; CIPO) eines globalen Beratungsunternehmens bekannt. Der Geschäftsführer von J. S. Held, Lee Spirer, sagte: „In der heutigen wissensbasierten Wirtschaft spielt die Rolle des CIPO eine wichtige strategische und operative Rolle, sowohl intern als auch zur Unterstützung der Kunden."

Schutz des geistigen Eigentums und sonstigen immateriellen Vermögenswerten von J.S. Held

Die Experten von J.S. Held haben Methoden, Rahmenwerke, eigene Tools und Forschungsarbeiten entwickelt, die die Arbeit der Kunden unterstützen. Der CIPO arbeitet unternehmensweit zusammen, um sicherzustellen, dass diese immateriellen Vermögenswerte identifiziert, geschützt und zum Nutzen des Unternehmens eingesetzt werden. „Eine engagierte Führung im Bereich des geistigen Eigentums wird dem Unternehmen helfen, die Entwicklung und Einführung neuer Methoden zu beschleunigen und gleichzeitig angemessene Maßnahmen zum Schutz unserer Innovationen zu gewährleisten", so James E. Malackowski.

Verwaltung des geistigen Eigentums und sonstigen immateriellen Vermögenswerten von J.S. Held

J.S. Held unterhält ein solides Portfolio von Patenten, darunter ein „System und Verfahren zur Finanzierung einer Versicherungstransaktion", Marken, Daten, Geschäftsgeheimnisse und andere geschützte Technologien, die die Arbeit der Kunden unterstützen. „Als CIPO beabsichtige ich, mit der Unternehmensleitung und unseren Fachleuten weltweit zusammenzuarbeiten, um die zahlreichen Patente, Marken, Daten und anderen proprietären Vermögenswerte, die J.S. Held von unseren Mitbewerbern abheben, zu verwalten und zu monetarisieren, was unseren Kunden und Investoren zugutekommen wird", fügte James E. Malackowski hinzu.

Die umfassendste globale Beratungsgruppe für geistiges Eigentum der Branche

Ocean Tomo, ein Teil von J.S. Held, basiert auf einem umfassenden Verständnis des Wertes und des Risikos von geistigem Eigentum (IP) und bildet die Grundlage für die Expertise for the Innovation Economy™. Auf der Grundlage von mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Bewertung von geistigem Eigentum vor den strengsten Gerichten – staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Gerichten – profitieren die Kunden von Ocean Tomo von einer kontinuierlichen Rückkopplung zwischen den wirtschaftlichen Ergebnissen von Rechtsstreitigkeiten, Transaktionspreisen, Kapitalmarktbewertungen, Fremdfinanzierungsbedingungen, Eigenkapitalbewertungen und tiefgreifenden technischen Erkenntnissen. Das Team verfügt über das umfassendste und markterprobte Verständnis für den Wert von geistigem Eigentum. Finanz-, Markt- und Technikexperten verstehen auf einzigartige Weise den Wert von patentierten Erfindungen, Know-how, Marken und Urheberrechten, die jedes Unternehmen durchdringen, und betrachten geistiges Eigentum nicht einfach als isolierten Vermögenswert, sondern als integralen Bestandteil des Unternehmenswertes.

Multidimensionale, auf geistiges Eigentum spezialisierte Experten kommen den Kunden von J.S. Held zugute

Das Fachwissen im Bereich des geistigen Eigentums durchdringt die globale Organisation. Über die Fachkompetenz innerhalb der auf geistiges Eigentum spezialisierten Praxis Ocean Tomo von J.S. Held hinaus vereinen multidisziplinäre Experten aus allen Bereichen von J.S. Held ihr Fachwissen im Bereich geistiges Eigentum in Kernspezialisierungen, darunter:

Künstliche Intelligenz (KI)

Business Intelligence

Bauberatung

Risikomanagement im Unternehmen

Betrugsermittlungen

Forensische Buchhaltung

Beratung in Versicherungsfällen

Umstrukturierung, Sanierung, Zwangsverwaltung und Konkurs

J.S. Held Studie über den Marktwert immaterieller Vermögenswerte von MSCI World Mid-Cap-Unternehmen

Aufbauend auf der wichtigen Studie zum Marktwert immaterieller Vermögenswerte, die von Ocean Tomo erstellt wurde und mehr als 150.000 Mal abgerufen wurde, veröffentlicht J.S. Held die Studie zu den MSCI World Mid-Cap-Unternehmen. Wie aus der Grafik hervorgeht, machen immaterielle Vermögenswerte inzwischen 72 % des Marktwerts des MSCI World Mid-Cap aus. Im Jahr 2025 wird der Marktwert der immateriellen Vermögenswerte der Unternehmen im MSCI Mid-Cap World Index 8,3 Billionen USD übersteigen.

Verständnis von materiellen und immateriellen Vermögenswerten

Die Tiefe und Breite der Arbeit von J.S. Held im Bereich der Sach- und Unfallversicherung und die Arbeit von Ocean Tomo in allen Bereichen des geistigen Eigentums und anderer immaterieller Vermögenswerte bilden eine einzigartige Kombination, die eine solide Grundlage für Risikobewertung, Datenanalyse, globales Bewusstsein, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, technologische Anpassungsfähigkeit und Risikominderung schafft. Zusammen genommen sind die Experten von J.S. Held damit besser in der Lage, Geschäftsrisiken in verschiedenen Regionen, geopolitischen Landschaften, regulatorischen Rahmenbedingungen und technologischen Entwicklungen zum Vorteil unserer Kunden zu bewerten.

Erfahren Sie mehr über James E. Malackowski, den neuen Direktor für geistiges Eigentum von J.S. Held.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der weltweiten Top-200-Anwaltskanzleien, 75 % der 20 führenden Versicherungsunternehmen laut Forbes (90 % der 50 führenden Sach- und Unfallversicherer laut NAIC) und 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

Verdantix vergleicht in seinem Bericht Green Quadrant: Der Bericht „Enterprise Risk Management Consulting Services (2025)" bewertet 15 der renommiertesten Berater für Unternehmensrisikomanagement (ERM) und zählt das globale Beratungsunternehmen J.S. Held aufgrund seiner Kompetenzen und seiner Dynamik zu den führenden Unternehmen.

J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB oder Ocean Tomo Investments, einem Teil von J.S. Held, Mitglied der FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.

Find your expert.®

Original-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuell