J.S. Held feiert die Anerkennung als Experte für globale Bauklagen und Streitigkeiten

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire)

Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, die stolz auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt bekannt, dass ihre Bauberatungsexperten in das Who's Who Legal (WWL) aufgenommen wurden: Leitfaden Bauwesen 2024. Diese Würdigung unterstreicht J.S. Helds Position als führendes Unternehmen bei der Bereitstellung von Expertenberatung für komplexe Bauprojekte, Ansprüche und Streitigkeiten weltweit.

WWL: Construction bietet eine eingehende Analyse der weltweiten Elite der Baujuristen und -experten sowie der Future Leaders in diesem Bereich. J.S. Held die anerkannten Experten von Held wurden aufgrund ihrer herausragenden Erfahrung und ihres Fachwissens bei der Beilegung komplexer, mehrere Gerichtsbarkeiten betreffender Baustreitigkeiten durch Gerichtsverfahren, Mediation und Schiedsverfahren ausgewählt.

J.S. Held Held's Global Construction Advisory bietet technische, finanzielle und strategische Expertise für Kunden, die in Ingenieur- und Bauprojekte und Streitigkeiten involviert sind, einschließlich Verzug, Quantum und Standard of Care.

Zu dem erweiterten Führungsteam, das Kunden auf der ganzen Welt berät, gehören:

Mark Cohen, ist seit 33 Jahren Experte für Streitbeilegung, Projektberatung, Schadensanalyse und Risikomanagement bei einer Vielzahl von nationalen und internationalen Projekten. Cohen, der dank seiner sorgfältigen Vorbereitung und seines Fachwissens als "exzellent im Stand" bezeichnet wurde, kommentierte die Anerkennung des Teams:

"Wir fühlen uns geehrt, dass so viele unserer Experten in Who's Who Legal aufgenommen wurden: Bau 2024. Diese Anerkennung spiegelt das umfassende Fachwissen und das Engagement für hervorragende Leistungen in unserem globalen Team wider. Besonders stolz bin ich darauf, dass unsere Experten durchweg als 'hervorragend am Stand, dank sorgfältiger Vorbereitung und Fachwissen' beschrieben werden. Das spricht für die hohen Standards, die wir in allen Regionen aufrechterhalten."

North America Lead - Wiley Wright, der über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der forensischen Rechnungslegung und der Analyse wirtschaftlicher Schäden mit Schwerpunkt auf Bauwesen, staatlichen Verträgen und Umweltsanierungen und -zuweisungen verfügt. Wright, der als "exzellenter Ruf bei Bau- und Regierungsverträgen" und "qualitativ hochwertige Arbeit" bekannt ist, teilt einige der Anerkennungen für sein Team:

"Ich bin stolz auf die Anerkennung unseres nordamerikanischen Teams im Who's Who Legal. Unsere Experten werden als "äußerst erfahren" und "ausgezeichnete Gutachter" gelobt. Besonders erfreulich ist, dass unsere Future Leaders für ihre "große Aufmerksamkeit für Details" und ihre "beeindruckenden Kommunikations- und Analysefähigkeiten" gewürdigt werden. Dies zeigt die Stärke unserer aktuellen Expertise und der vielversprechenden Talente, die wir für die Zukunft entwickeln."

Europe, Middle East, Africa & Asia Lead - Gary Kitt ist ein sehr erfahrener Chartered Quantity Surveyor, Chartered Builder, Chartered Arbitrator und FIDIC-zertifizierter Adjudicator mit über 40 Jahren Erfahrung in Bau- und Ingenieurprojekten weltweit. Kitt, dessen "Erfahrungsschatz und Ruf auf dem britischen Markt für Bauschäden unübertroffen ist", hebt einige der Anerkennungen für sein Team hervor:

"Die Anerkennung, die unser EMEA-Team erhalten hat, unterstreicht seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Unsere im Vereinigten Königreich ansässigen Experten werden für ihren "reichen Erfahrungsschatz" und ihren "guten Ruf auf dem britischen Markt für Bauklagen" gelobt. Unsere Teammitglieder werden für ihre Fähigkeit gelobt, "die dunkle Kunst der Verzögerungsanalyse in einfache Prosa zu fassen", und andere werden als "sehr intelligent, motiviert und einer der Besten" bezeichnet. Einige verfügen über ein "tiefes Verständnis der technischen Details bei der Störungsanalyse", während andere als "regelmäßig ernannte Quantenexperten mit großer Erfahrung" und "erstklassigen Fähigkeiten beim Verfassen von Berichten" gelobt werden. Wir werden auch für unsere Fähigkeit gewürdigt, "gut auf Fragen zu reagieren und den Gerichten klare Informationen zu liefern", "Details zu erfassen und gleichzeitig die wichtigsten Punkte prägnant zusammenzufassen" und "starke und kommerziell orientierte Praktiker" zu sein. Unsere Future Leaders zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, "komplexe Sachverhalte klar und prägnant zu erklären" und "außerordentlich fleißig" sowie "unglaublich professionell und gewissenhaft" zu sein. Dieses Spektrum an Fähigkeiten verdeutlicht unser Engagement für Spitzenleistungen in allen Aspekten der Bauberatung."

Leiter Spanien und Lateinamerika - Enrique Abiega, der Erfahrung als Wirtschaftsingenieur und einen MBA (Honors) von INSEAD besitzt. Enrique verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit für Arbeitgeber und Auftragnehmer in den Bereichen Vertrags- und Forderungsmanagement, Ausschreibungen, Streitbeilegung und Rechtsstreitigkeiten. Abiega, der als "glaubwürdig und zuverlässig" beschrieben wird und "über alle technischen Fähigkeiten verfügt, um eine hervorragende Arbeit zu leisten", spricht seinem Team seine Anerkennung aus:

"Ich bin stolz auf die Anerkennung, die unser Spanien- und Lateinamerika-Team erhalten hat. Wir haben mehrere anerkannte zweisprachige Experten, allesamt Kollegen, die bei uns in der Welt der Streitigkeiten aus der Durchführung von Projekten angefangen haben und mit uns gewachsen sind und sich weiterentwickelt haben - und es werden noch mehr werden¨

Unsere Experten werden als "glaubwürdig und zuverlässig" gelobt und verfügen "über alle technischen Fähigkeiten, um hervorragende Arbeit zu leisten". Unsere Teammitglieder sind bekannt für ihre praktische Herangehensweise und arbeiten schnell, um die für die Durchführung der Analyse erforderlichen Informationen in kurzer Zeit zu übermitteln. Unsere Future Leaders werden als 'Experten für Verzögerungsanalysen' anerkannt, die 'fantastisch darin sind, technische Konstruktionsfragen zu erläutern'. In Lateinamerika werden wir als "fantastische Fachleute" gelobt, die "intime Branchenkenntnisse und ein gutes Verständnis für strategische Anforderungen" mitbringen. Dies spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden in dieser vielfältigen Region erstklassige Dienstleistungen zu bieten."

J.S. Held Das Bauberatungsteam von Held umfasst fast 200 Fachleute, die Kunden auf sechs Kontinenten und in mehr als 15 Sprachen betreuen. J.S. Held Die Experten von Held unterstützen Kunden bei der Lösung schwieriger Probleme, die bei Ingenieur- und Bauprojekten auftreten, durch alle Formen der Streitbeilegung. Die Kanzlei setzt sich unermüdlich dafür ein, klare, vertretbare Analysen und Stellungnahmen zu den anstehenden Fragen zu liefern. Das Team verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Erstellung von Sachverständigengutachten und ist bekannt für seinen "lehrenden" - im Gegensatz zum "erzählenden" - Ansatz. Anstatt einem Richter, einer Jury oder einem Tribunal nur eine Stellungnahme zu liefern, gibt J.S. Die Experten von Held vermitteln wichtige Fakten und relevante Theorien auf klare und logische Weise. Von der Entdeckung bis zur Entscheidung, J.S. Held verfügt über die erforderlichen Kenntnisse und Einsichten, um in komplexen Bauangelegenheiten die richtige Expertise zu bieten.

Jonathon Held, Geschäftsführender Direktor bei J.S. Held: "Diese Anerkennung durch Who's Who Legal unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Fachwissen und innovativen Lösungen in der komplexen Welt der Bauberatung. Sie spiegelt nicht nur die individuelle Exzellenz unserer Experten wider, sondern auch unser kollektives Engagement, die Branche durch präzise Analysen, verlässliche Erkenntnisse und unerschütterliche Integrität zu verändern."

Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein globales Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen für alle Vermögenswerte und Risikowerte anbietet. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.

J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.

