Dr. Jacob's Foundation spendet 128.600 Euro für vegane/vegetarische Mahlzeiten für Ukraine-Flüchtlinge

Ingelheim (ots)

Die Dr. Jacob's Foundation hat seit Beginn des Ukraine-Krieges kontinuierlich für die Geflüchteten gespendet und wird dies auch 2023 fortsetzen. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Organisationen Food for Life Deutschland und Ukraine können so an 59 Standorten in der Ukraine sowie in weiteren Nachbarländern täglich warme, pflanzenbasierte Mahlzeiten an Geflüchtete verteilt werden.

Anfang 2023 waren laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) rund 17,1 Millionen Ukrainer auf der Flucht vor Raketen und Zerstörung.

Im Winter wurde, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, insbesondere Food For Life in Dnipro unterstützt, um dort die weitere Versorgung mit Mahlzeiten bei den steigenden Flüchtlingszahlen zu garantieren. Die viertgrößte ukrainische Stadt ist zum neuen Brennpunkt der Flüchtlingskrise geworden und wird immer wieder Ziel russischer Raketenangriffe.

Auch die Schwesterorganisation Food For Life Riga erhält regelmäßige Spenden. In der lettischen Hauptstadt, in die viele Menschen aus der Ostukraine fliehen, wird damit die einzige Organisation unterstützt, die noch warme Mahlzeiten an Flüchtlinge in Litauen verteilt.

Food for Life Ukraine verwendet übrigens wenige Milchprodukte und diese nur von ausgewählten Bauernhöfen, auf denen die Tiere nicht geschlachtet werden. So wird das Tierwohl gefördert.

Spendendoppel Buchprojekt "Vegan Kochen Ukraine"

Bis Ende Januar lief eine Verdopplungsaktion der Dr. Jacob's Foundation in Zusammenarbeit mit dem bekannten Ernährungswissenschaftler, Autor und Koch Niko Rittenau und dem Ventil Verlag. Sein Buchprojekt "Vegan Kochen Ukraine" soll nicht nur die ukrainische Küchenkultur zeigen; hierüber werden ebenfalls Spendengelder für pflanzenbasierte Mahlzeiten gesammelt. Bis Februar 2023 wurden durch das Buchprojekt 10.000 Euro gespendet, die die Dr. Jacob's Foundation verdoppelt hat.

Vitamin D3 Öl als Sachspende

Über die Verteilung von Mahlzeiten hinaus wollen die Dr. Jacob's Foundation und Dr. Jacob's Medical etwas für die Gesundheit der Menschen in der Ukraine tun. In Kriegszeiten, auf der Flucht, wenn es am Nötigsten fehlt, ist es unmöglich auf eine ausreichende Versorgung mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen zu achten. Die körpereigene Vitamin-D-Bildung ist auf ausreichend Sonneneinstrahlung angewiesen, die insbesondere im Winter und unter diesen Umständen nicht möglich ist. Daher hat Dr. Jacob's Medical 6 800 Flaschen Vitamin D3 Öl forte zur Verteilung in die Ukraine geliefert. Vitamin D3 ist besonders wichtig für die normale Funktion des Immunsystems.

Dr. Jacob's Medical unterstützt direkt Schulprojekte in Nepal

Zusätzlich unterstützt die Dr. Jacob's Medical GmbH Schulprojekte für bedürftige Kinder in Nepal mit kostenlosen, pflanzlichen Mahlzeiten. Für jedes in Dr. Jacob's Online-Shop gekaufte Produkt und für jeden gekauften Chi-Cafe wird einem Kind in Not eine vollwertige, pflanzliche Mahlzeit gespendet und die Spende von der Regierung in Nepal verdoppelt. So wurden im Jahr 2022 fast eine halbe Millionen Mahlzeiten ermöglicht.

Mehr Infos finden Sie unter: https://drjacobs.de/de/wir-helfen.html

Unser Fokus: pflanzenbasierte Mahlzeiten für Menschen in Not

Vollwertige, pflanzenbasierte Mahlzeiten sind kosteneffektiver, gesünder sowie tier- und klimafreundlich. Die Stiftung konzentriert sich daher auf vegane Mahlzeiten. Der Ukraine-Krieg und explodierende Lebensmittelpreise lassen Menschen weltweit hungern - mehr denn je. Der Stiftungsgründer Dr. Ludwig Manfred Jacob unterstützt seit über 20 Jahren gemeinsam mit der Dr. Jacob's Medical GmbH Projekte im Bereich Nahrungsmittelhilfe, Kinderpatenschaften, Klima- und Tierschutz sowie Gesundheit. Die Stiftung ist rein gemeinnützig und operiert mit sehr niedrigen Verwaltungskosten. Ins Leben gerufen wurde sie mit Mitteln von Dr. Jacob und seiner Firma Dr. Jacob's Medical. Mehr Informationen zur Dr. Jacob's Foundation und unseren Projekten erhalten Sie auf unserer Webseite: https://drjacobs.foundation

