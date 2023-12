Petal Maps

Petal Maps und Tawasal SuperApp schließen sich für einen zukunftsweisenden Kartendienst zusammen und legen damit den Grundstein für den Aufbau eines globalen In-Car Lösungsökosystems

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Am 26. Dezember unterzeichnete Petal Maps, das Navigationssystem von Huawei, eine Absichtserklärung (MOU) mit Tawasal, einem führenden Innovator in der Kommunikationstechnologie in den VAE. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung verbesserter Kartendienste für Nutzer beider Parteien, die international expandieren. 1 4 An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Abdul Jabbar Al Sayegh, Vorsitzender von Tawasal, und Eric Tan, Direktor, Huawei Cloud Service, Outbound Business and Solution Dept. teil.

Deep-Data-Zusammenarbeit zur Verbesserung der Daten von Petal Maps

Tawasal SuperApp ist eine bahnbrechende App, die eine soziale Lifestyle-Plattform mit Sitz in Abu Dhabi bietet, die international operiert und verfügbar ist. Das 2022 gegründete Unternehmen Tawasal Information Technology hat sich schnell zu einem Vorreiter in der IT-Branche entwickelt und zählt heute mehr als 2,5 Millionen Nutzer. Tawasal hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, qualitativ hochwertige und benutzerfreundliche Lösungen zu liefern, die mit der sich schnell verändernden digitalen Welt Schritt halten.

Durch diese strategische Zusammenarbeit wird Tawasal Petal Maps mit lokalen GPS-Trajektorien, Straßendaten, 360°-Panoramastraßenfotos und anderen detaillierten lokalen Informationen versorgen. Diese Partnerschaft wird das globale Daten-Ökosystem von Petal Maps weiter bereichern und Endnutzer sowie chinesische Automobilunternehmen bei ihrer globalen Expansion unterstützen. Gleichzeitig werden die Fähigkeiten der globalen Kartenplattform von Petal Maps Tawasal dabei helfen, ein bequemeres und effizienteres Reiseerlebnis für sein lokales Publikum in der Region des Nahen Ostens zu bieten, die Reisebedürfnisse der Fahrgäste zu erfüllen und einen effizienten Service zur Förderung lokaler Unternehmen bereitzustellen.

Stärkung des globalen Daten-Ökosystems zur Erleichterung einer effizienten globalen Expansion für chinesische Automobilunternehmen

Petal Maps hat aktiv mit globalen ökologischen Partnern zusammengearbeitet, um globale Daten durch ökologische Zusammenarbeit zu ergänzen und zu verbessern. Derzeit hat Petal Maps über 320 Millionen POI-Daten (Point of Interest = Bezugspunkt) gesammelt und erstellt wettbewerbsfähige Produkte für chinesische Automobilunternehmen, die im Ausland expandieren. Auf der Huawei HDC-Entwicklerkonferenz 2023, die im August dieses Jahres stattfand, wurde die Outbound-Strategie HMS for Car erstmals vorgestellt.

Neben der Zusammenarbeit mit vorteilhaften Produkten wie Petal Maps wird HMS for Car One-Stop-Services mit führenden Produktfähigkeiten und -erfahrungen, eine umfangreiche ökologische Kapazität in Übersee und kollaboratives Huawei-Cloud-Computing anbieten, um eine effiziente globale Expansion chinesischer Automobilunternehmen zu gewährleisten.

Diese innovative Zusammenarbeit zwischen Tawasal und Petal Maps ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erschließung des Marktes im Nahen Osten. Sie ist auch der Startschuss für ein gemeinsames Engagement beim Aufbau einer globalen In-Car-Lösung mit renommierten Partnern und für ein besseres Nutzererlebnis. Mit Blick auf die Zukunft wird Petal Maps sein globales Daten- und Service-Ökosystem weiter ausbauen, indem es chinesische Automobilpartner dabei unterstützt, auf der globalen Bühne herausragende Erfolge zu erzielen.

