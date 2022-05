LebensHeldin! E.V.

Studie: Heilungsbegleitung nach Brustkrebs steigert Lebensqualität deutlich

Hamburg (ots)

Eine neue Studie zeigt, dass bereits kurze, therapeutisch betreute Auszeiten die Lebensqualität von Patientinnen nach einer Brustkrebserkrankung erhöhen: So waren bei bereits 76% der Teilnehmerinnen am Ende eines Healing-Wochenendes die Ängste reduziert. Dieser Trend stabilisierte sich im dreimonatigen Beobachtungszeitraum weiter. Auch der wahrgenommene Gesundheitszustand, das körperliche Befinden, verbesserte sich bei 61% der Frauen. Und sogar die empfundene Lebensqualität nahm mit 79% wieder deutlich zu.

Damit bestätigt die Studie die Bedeutung der Arbeit von LebensHeldin! e.V., der ersten gemeinnützigen Organisation, die auch für den Neuanfang nach Brustkrebs und den positiven Umgang mit der Erkrankung steht.

In Deutschland leben rund 1 Million Frauen mit den Spätfolgen einer Brustkrebstherapie und jährlich erkranken rund 70.000 Frauen an Brustkrebs. Die Therapien hinterlassen Schäden in Körper, Seele und Geist. Mit den Spätfolgen werden die Patientinnen oft allein gelassen. Orientierungslosigkeit, Überforderung, Verlust des Selbstwertgefühls und Erwartungsdruck tragen zur Isolierung und Stigmatisierung bei. Durch gezielte Angebote könnten mentale, emotionale und körperliche Herausforderungen vermieden und die Lebensqualität gleichzeitig positiv beeinflusst werden.

Mit Onlinekursen, Live-Angeboten und Healingreisen ist LebensHeldin! Vorreiterin für eine neue, holistische Gesundheitskultur. Das Programm mit Schwerpunkt auf seelischer Heilung wurde gemeinsam mit Expert:innen implementiert, weiterentwickelt und evaluiert. Auf Basis dieser Studienergebnisse wurden die Behandlungselemente der Healing-Wochenenden angepasst und optimiert.

Bei der Längsschnittstudie, durchgeführt von der Psychotherapeutin Dr. Ina Zschoke, handelte es sich um eine Datenerhebung mit 8 Gruppen im Zeitraum 2019 bis 2021. Mitte März 2022 sind 6 Gruppen (80 Teilnehmerinnen, ø49 Jahre) ausgewertet worden. Bei 50% der Frauen lag die Diagnosestellung zum Zeitpunkt der Erhebung weniger als 2,4 Jahre zurück, bei 50% über 2,5 Jahre. Die Gruppen sind vor Teilnahme, direkt im Anschluss und nach 3 Monaten zu ihrem Gesundheitszustand befragt worden.

Zur WebSite: https://lebensheldin.de/

Original-Content von: LebensHeldin! E.V., übermittelt durch news aktuell