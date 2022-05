Justdiggit

Korrektur: Graben für mehr Grün: Bestsellerautor Frank Schätzing ist deutscher Botschafter der Klimaschutzorganisation Justdiggit

Bild-Infos

Download

Amsterdam (ots)

Korrigierte Fassung der Meldung vom 17.05.2022, 12:14 Uhr

Bitte beachten Sie die Ergänzung im fünften Absatz, zweiter Satz und die hinzugefügten Zitate am Ende der Meldung. Es folgt die ergänzte Fassung.

Internationale Initiative Justdiggit zeigt mit naturbasierten Lowtech-Methoden, Regreening-App und Satellitentechnologie, wie die Erderwärmung um 37 Prozent abgeschwächt werden kann

Frank Schätzing unterstützt deutschlandweite Informationskampagne von Ströer Media und Havas

"Oscar"-Preisträger Volker Schlöndorff ("Der Waldmacher") im Justdiggit-Beirat

Kleine Gruben bewirken große Wunder. Nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" initiiert die Klimaschutz-Organisation Justdiggit, dass Landwirte in Afrika Wasserspeicher graben (englisch "dig") und damit in relativ kurzer Zeit verödete Landflächen wieder grün werden. Ziel der Initiative ist es, bis zum Jahr 2030 Afrika, das mehr als ein Drittel der weltweit degradierten Fläche umfasst, wieder zu begrünen und damit unseren Planeten effektiv abzukühlen. Das einfache und clevere Konzept zur Eindämmung des Temperaturanstiegs ermutigt Menschen weltweit zum Mitmachen. Eine aktuelle Informationskampagne mit Bestsellerautor Frank Schätzing als Botschafter lädt jetzt auch in Deutschland zum "Dig in" (englisch für "anpacken") ein.

Unterstützer müssen nicht gleich zur Schaufel greifen, können jedoch für den Aushub von Wasserspeichern ("water bunds") spenden oder Teil der weltweiten Justdiggit-Bewegung werden. Die einfache Idee, aus der Natur heraus die Natur zurückzubringen, die Erderwärmung abzuschwächen und zugleich Menschen in Afrika zu unterstützen, hat auch Frank Schätzing überzeugt. Der Autor des Umwelt-Thrillers "Der Schwarm" sowie des Sachbuchs "Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Krise" setzt sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. Jetzt "digt" er auch für Justdiggit. "Die Idee ist so einfach, effektiv, nachhaltig und ermutigend - das muss gefördert werden. Ich glaube, dass viele Menschen genau solche anfassbaren und positiven Maßnahmen gut finden und suchen", erläutert Frank Schätzing. "Ganz gleich, ob man das mit einer Spende eines Wasserspeichers oder dem Weitertragen der Idee an Freunde verbindet, jeder kann sich engagieren und jetzt damit anfangen. Dig in - machen Sie mit!"

Aus der Natur heraus die Natur zurückbringen - wie Afrika den globalen Temperaturanstieg bremsen kann

Die Nutzung naturbasierter Lösungen zur Wiederherstellung der Vegetation, wie sie Justdiggit in Tansania und Kenia unter anderem mit Techniken wie den Wassergräben vorantreibt, gilt als eine wirkungsvolle Maßnahme, um den globalen Temperaturanstieg um 37 Prozent abzuschwächen. Pflanzen und Bäume sind die Klimaanlage unseres Planeten, in dem sie der Luft CO2 entziehen und die Umgebung kühlen. Auf dem Kontinent Afrika, auf dem jährlich 3,9 Millionen Hektar Wald verloren gehen und 65 Prozent des Bodens von Verödung betroffen sind, liegt großes Potenzial, durch "Regreening" die Erderwärmung abzuschwächen. Mit dem Einsatz einfacher einheimischer Baumregenerationsmethoden wie "Kisiki Hai" (Suaheli für "Lebender Baumstumpf") konnte Justdiggit in seinen Projektregionen bereits über 9,15 Millionen Bäume wieder zum Leben erwecken, die Bodenqualität verbessern, CO2 binden und die Wassermenge im Erdboden erheblich steigern. Das altbewährte Lowtech-Prinzip kommt aktuell durch den Dokumentarfilm "Der Waldmacher" von "Oscar"-Preisträger Volker Schlöndorff zu neuer Aufmerksamkeit. Schlöndorff, Beiratsmitglied von Justdiggit, zeigt das Leben des Agrarwissenschaftlers Tony Rinaudo, der in den 80er Jahren in Afrika mit einfachen Begrünungstechniken die Ausbreitung der Wüsten und das Elend der Menschen bekämpfte und dafür 2018 mit dem Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award) ausgezeichnet wurde.

Eine Bewegung, die sich weltweit verbreitet und hilft

Justdiggit, das auch in verschiedenen Projektinitiativen mit dem Weltwirtschaftsforum, dem UN-Umweltprogramm sowie der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) kooperiert, hat mehr zu bieten als ein Spendenkonto. Unterstützer können beispielsweise über ihre persönlichen Netzwerke eigene Fundraising-Initiativen ("Bundraiser") starten, über soziale Medien Aktionen verbreiten oder wie bei einer Patenschaft direkt ein Projekt in Auftrag geben: Über die Website https://buy-a-bund.justdiggit.org werden in einer interaktiven Karte konkrete Wasserspeicher-Projekte und Landwirte in Afrika vorgestellt. Der Nutzer kann sich gezielt seinen "water bund" aussuchen und diesen für acht Euro erwerben. Der Landwirt wird direkt über die App bezahlt und der Spender per Nachricht und Foto informiert. 91 Prozent der Einnahmen erreichen direkt das Projekt.

Deutsche Partner Ströer, Havas und Harvard engagieren sich für Justdiggit

Kommunikation steht bei Justdiggit im Vordergrund. Aktuell sind auf Deutschlands Straßen, Plätzen und Bahnhöfen Werbemotive von Justdiggit mit Frank Schätzing zu sehen. Ströer, einer der führenden deutschen Außenwerbeunternehmen, stellt dafür seine digitalen Screens zur Verfügung. Bereits seit 2021 unterstützt Ströer die Organisation als Kooperationspartner im Rahmen der regelmäßigen Ausstrahlung der nachhaltigen Themen von Justdiggit auf dem bundesweiten Public Video-Netzwerk. Konzept und Kreation der Informationskampagne kommen von Havas Deutschland. Die Kreativagentur aus Düsseldorf unterstützt Justdiggit bereits seit 2019. Die Media-Agentur Havas Media hilft bei der strategischen Suche nach weiteren Partnern, die sich auch für die Idee der Organisation engagieren wollen. Ein weiterer Kommunikationsspezialist ist neu an Bord: Die Münchner PR-Agentur Harvard Engage! Communications übernimmt ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im deutschsprachigen Raum.

Wessel von Eeden von Justdiggit: "Wir wollen insbesondere auch in Deutschland viele Menschen zur Unterstützung unserer Mission gewinnen, die Erderwärmung um 37 Prozent abzuschwächen. Mit Frank Schätzing haben wir einen Mitstreiter gefunden, der zu unserer positiven und lösungsorientierten Botschaft hervorragend passt und diese teilt. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und die wertvolle Unterstützung aus der Werbe- und Medienwelt durch unsere Partner Havas, Ströer und Harvard Engage."

Eric Schoeffler, CCO Havas Germany & ECD Europe: "Justdiggit ist bereits seit drei Jahren eine Herzensangelegenheit für Havas in Deutschland. Den positiven Spirit des Mottos 'Dig in', einfach machen, leben wirbei uns in der Agentur und wollen ihn gleichermaßen mit der Kampagne vermitteln. Dass Frank uns dabei unterstützt, macht mich persönlich sehr stolz. Und das nicht nur, weil wir beide der Kölner Werbeszene entspringen, sondern weil Frank einfach ein schlauer und mutiger Mensch ist, der - nach Thomas D. - unserer Bewegung in Deutschland höchstmögliche Glaubwürdigkeit verleiht."

Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland: "Wir sind von der Mission von Justdiggit überzeugt und haben bereits die vorherigen Kampagnen der Initiative reichweitenstark unterstützt. Mit unseren Außenwerbemedien erreichen wir Millionen von Menschen und können dadurch nachhaltiges Engagement und gute, greifbare Ideen wie die von Justdiggit für alle sichtbar machen."

Oliver Sturz, Gründer und Geschäftsführer von Harvard Engage! Communications: "Wir haben ein 'Engage' bereits im Firmennamen und daher begeistern mich Initiativen wie Justdiggit, die mit Kommunikation etwas bewegen wollen. In Justdiggits anpackendem Engagement verbunden mit Hightech-Tools für Lowtech-Lösungen, die unseren Planeten helfen, finden wir uns hundertprozentig wieder. Wir wollen uns gern einbringen, die Justdiggit-Idee weiterzutragen und Menschen für den Klimaschutz zu motivieren."

Über Justdiggit

Unser Planet erwärmt sich, und zwar schnell. Um den globalen Temperaturanstieg unter 2°C zu halten, müssen wir jetzt handeln. Glücklicherweise gibt es eine Lösung: Wenn wir die Natur durch naturbasierte Lösungen zurückholen, können wir die globale Erwärmung um 37 % abschwächen. Hierin liegt der Zweck von Justdiggit. Vor über 10 Jahren gegründet, machen wir trockenes Land wieder grün, indem wir Landwirten in Afrika inspirieren und aktivieren - mit positiven Auswirkungen auf den Klimawandel, die Natur und die Menschen. Degradierte Landschaften werden durch die Kombination traditioneller Techniken mit neuen Technologien, Daten und einem starken Kommunikationsansatz wiederhergestellt. Bis heute haben wir 60.000 Hektar degradiertes Land (84.034 Fußballfelder!) begrünt und mehr als 9 Millionen Bäume nachwachsen lassen. Aber das ist erst der Anfang: Wir haben uns vorgenommen, Afrika bis 2030 wieder zu begrünen und unseren Planeten effektiv abzukühlen. Gemeinsam mit Millionen von Landwirten. Und gemeinsam mit Ihnen. Dig in - Machen Sie mit!

Weitere Informationen unter https://justdiggit.org/de/.

Original-Content von: Justdiggit, übermittelt durch news aktuell