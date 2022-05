Paymenttools

Paymenttools expandiert in DOUGLAS-Stores

In Deutschland In über 330 DOUGLAS-Stores deutschlandweit werden ab Juni alle Karten-Transaktionen der stationären Kasse über Paymenttools abgewickelt

Köln (ots)

Ab Juni werden in DOUGLAS-Stores deutschlandweit alle Kreditkarten-, und Girocard-Transaktionen an der stationären Kasse über Paymenttools angeboten. Durch die neue Partnerschaft zwischen DOUGLAS und Paymenttools wird der Bezahlvorgang für die Kund:innen noch sicherer und effizienter. Konsument:innen profitieren somit auch weiterhin von Funktionen wie dem kontaktlosen Bezahlen, der sofortigen Benachrichtigung über erfolgreiche Transaktionen und der Sicherheit, den Kauf über eine moderne Plattform abzuwickeln. Die Nachfrage der Konsument:innen nach schnelleren und bequemeren Bezahlvorgängen steigt: "Wir haben mit Paymenttools den für DOUGLAS ideal passenden Partner mit einem händlerorientierten Ansatz und mit einer nahtlosen Anbindung an unsere Infrastruktur gefunden", so Thomas Lenz, Head of Internal Sales bei DOUGLAS.

"Wir freuen uns, dass wir DOUGLAS von unserem Angebot überzeugen konnten", sagt Jens Kohnen, Managing Director bei Paymenttools. "Die Anbindung unserer Bezahlplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumspfad, denn mit DOUGLAS haben wir den ersten großen und namhaften Filialisten außerhalb der REWE Group für uns gewinnen können", führt Kohnen weiter aus.

Der Start der Zusammenarbeit wird durch den Relaunch der Paymenttools-Webseite begleitet, welche den Zweck verfolgt, einen leichten Zugang zu dem neu entwickelten Händler-Portal zu bieten und darüber hinaus dem neuen Payment-Portfolio eine Bühne bietet.

"Die REWE Group verfolgt nicht nur im Kerngeschäftsfeld Lebensmittelhandel eine Diversifizierungsstrategie. Wir nutzen unsere umfassenden Erfahrungen auch, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Mit unserer jüngsten Tochter Paymenttools haben wir binnen weniger Monate beachtliche Erfolge erzielt. Unser Ziel ist es, zu den führenden und kompetenten Serviceanbietern im Bereich der Zahlungssysteme zu zählen", so Christoph Eltze, Bereichsvorstand Handel Deutschland für Digital, Customer & Analytics und IT.

***

Über Paymenttools

Paymenttools bietet als Payment Service Provider das komplette Payment-Portfolio für den stationären Einzelhandel und den E-Commerce. Mit inzwischen zehn Jahren Erfahrung im Zahlungsverkehr innerhalb der REWE Group und rund 1 Milliarde Transaktionen in Europa pro Jahr steht Paymenttools seit 2021 als eigenständiges Startup allen Händlern zur Verfügung. Paymenttools hilft seinen Händlern dabei, auf die sich stetig ändernden Anforderungen im Zahlungsverkehr zu reagieren und deren Kund:innen ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Händler wie REWE, Douglas, Christ oder toom setzen auf die innovative Payment-Plattform von Paymenttools. Inzwischen arbeiten fast 100 Mitarbeiter:innen bei Paymenttools daran, den Zahlungsverkehr der Zukunft transparenter, sicherer und verlässlicher zu gestalten und mit innovativen Value Added Services Händlern einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu bieten.

Über DOUGLAS

DOUGLAS ist Europas führender Premium-Beauty-Plattform. Mit über 160.000 Beauty- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Beauty-Partnerprogramm und rund 2.000 Filialen inspiriert DOUGLAS in nie dagewesener Vielfalt, individuelle Schönheit zu leben. Der weitere Ausbau des wachstumsstarken E-Commerce steht im Zentrum des Strategieprogramms #FORWARDBEAUTYDigitalFirst. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und Accessoires.

Original-Content von: Paymenttools, übermittelt durch news aktuell