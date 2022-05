Jovsbeauty

Das revolutionäre Beauty-Produkt mit doppeltem Benefit - dauerhafte Haarentfernung und Hautpflege in einem Gerät

Berlin (ots)

Mit der Markteinführung des innovativen Venus Pro im Jahr 2019 gelang es JOVS als erstes Unternehmen der Branche, Hautpflege und Haarentfernung effizient miteinander zu verbinden. Der Begriff "Beauty Tech" als neue Kategorie in der Welt der Schönheitsprodukte war geboren.

Das absolut Herausragende am Venus Pro: Er ist das weltweit erste, hochwertige 2-in-1-Körperpflegegerät, das dauerhaft unerwünschte Haare entfernt und zur Behandlung von Alterserscheinungen und Hauterkrankungen dient.

Schönheitspflege trifft Forschung und Technik

JOVS bündelt seine Kräfte mit Experten der Branche und gestaltet die Zukunft durch Wissenschaft und Forschung. Die entwickelten Produkte sind wegweisend am Markt der Körperpflege.

In Zusammenarbeit mit dem medizinischen Labor der Universität Stanford hat JOVS zahlreiche klinische Photonik-Hauttests durchgeführt. Resultat dieser Forschung ist das angewandte Wissen darüber, wie Energie und pulsierende Lichtbänder wirksam und gleichzeitig hautfreundlich in einem Haarentfernungsgerät zusammenwirken.

Preisgekröntes, ergonomisches Design

Der Venus Pro vereint hochentwickelte Haarentfernungs- und Hautpflegetechnologie mit einem elegant-ergonomischen Design. Der um 180° drehbare Kopf und der Mini-LCD-Touchscreen machen das Gerät sicher und sehr einfach in der Anwendung.

Der Venus Pro avancierte zum meistverkauften IPL-Haarentfernungsgeräte in Europa, Nordamerika, Korea und Japan. Auch das herausragende und anwendungsfreundliche Design wurde honoriert: Der Venus Pro gewann den Red Dot Design Award und eroberte die Branche im Sturm.

Darauf folgten zahlreiche, weltweit anerkannte Sicherheitszertifizierungen, darunter das Zertifikat der FDA (US Food & Drug Administration), was den Venus Prozu einem der sichersten Haarentfernungsgeräte weltweit macht.

Venus Pro - Haarentfernungserlebnis auf Salon-Niveau mit hautverjüngenden Effekten

IPL - Technologie

IPL steht für "Intense Pulsed Light" (intensiv pulsierendes Licht, Photonen-Technologie). Es handelt sich um eine Art Lichttherapie zur Behandlung unerwünschter Haar- und Hauterkrankungen. Im Vergleich zur Laser-Haarentfernung verwendet IPL ein breites Lichtspektrum, also mehrere Wellenlängen. Das bedeutet, dass weniger konzentrierte Energie im Bereich der Haut ankommt. Einfache Laser haben ein dichteres Licht, ihre gesamte Energie stammt aus einer einzigen Quelle.

Kühlender Effekt in Kombination mit Haarentfernung und Hautverjüngung

Ein ausgeklügeltes System zur Kühlung der Haut verhindert Irritationen während der Behandlung mit dem Venus Pro. Zusätzlich wird die Haut im sog. SR-Modus mittels Rotlicht-Technologie gepflegt, die Poren verkleinern sich und der hautverjüngende Effekt tritt ein. Die Hautzellen werden regelrecht belebt, die Haut erstrahlt, wird elastisch und weich. Dadurch eignet sich der Venus Pro als täglicher Begleiter in der Hautpflege.

Hautpflege als Prophylaxe

Die Photonen-Technologie (IPL) des Venus Pro ermöglicht die Verjüngung der Haut und verhindert unerwünschte Hauterkrankungen. Dazu zählen trockene, fettige, fahle oder zu Akne neigende Haut, Narben, Falten, dunkle Flecken und vergrößerte Poren. Die Behandlung mit dem Venus Pro packt diese Probleme an der Wurzel, indem die Haut in ihrer Funktion unterstützt wird.

Präzise und effektive Haarentfernung sorgt für den Erhalt einer gesunden Haut

Die IPL-Behandlung für zu Hause stärkt das Kollagen, was dazu beiträgt, die Elastizität, die Klarheit und das gesunde Aussehen Ihrer Haut zu bewahren oder wiederherzustellen. Schnelle und kontinuierliche Lichtimpulse entfernen die betreffenden Körperhaare in kürzester Zeit. Mit seinen simultanen Lichtimpulsen bringt der Venus Pro das Haarwachstum für lange Zeit zum Stillstand und hält Ihre Haut gesund.

So gebündelt wie möglich, so wenig wie nötig

Optische Wellenbänder filtern 99 % der schädlichen UV-Strahlen heraus, die zu Hautschäden führen können. Der Venus Pro bringt die optimale Menge Licht zur Haut und sorgt so für eine effiziente Entfernung der Haare. IPL (das pulsierende Licht) dringt direkt in die Haarfollikel ein und entfernt selbst die hartnäckigsten Haare in Rekordzeit.

Multifunktions-Gerät: Vorteile des Venus Pro, im Unterschied zu anderen Haarentfernungsgeräten

l Die Anwendung des Venus Pro ist völlig schmerzfrei. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken über Ersatz machen, da das Gerät mit einer Kapazität von 500.000 Lichtimpulsen ausgestattet ist, was für eine lebenslange Anwendung ausgelegt ist.

l Der Venus Pro ist mit einem hautverjüngenden Rotlicht-System ausgestattet, das die Haut in seiner Funktion stärkt und unterstützt.

l Der Venus Pro ist derart sicher, dass er überall am Körper angewendet werden kann. Er verursacht keine Hautirritationen, pflegt die Haut und verjüngt ihr Erscheinungsbild.

l Ein temperaturempfindlicher Aluminium-Ring schützt zuverlässig vor übermäßiger Hitze oder Kälte auf der Haut.

l Die Anwendung des Venus Pro ist am ganzen Körper möglich. Mittels 6 verschiedener Temperatureinstellungen sowie 6 Lichtimpuls-Filtern können Sie genau die Temperatur wählen, die am besten zu den Bedürfnissen Ihrer Haut passt.

l Anhand der effizienten Technologie des Venus Pro sind langanhaltende Resultate garantiert. Seit seiner Einführung am Markt erhält der Venus Pro große Zustimmung und Anerkennung seitens der KundInnen, wohingegen andere Haarentfernungsgeräte an den oben genannten Zielen scheitern.

Unterschiedliche Energiestufen für verschiedene Bereiche des Körpers.

Mit seinen 6 Einstellungs-Modi ermöglicht es der Venus Pro, das optimale Energieniveau für den jeweiligen Bereich des Körpers einzustellen. Zuverlässig entfernt er:

- Haare im Gesicht

- Haare in den Achseln

- Haare an den Beinen

- Haare an den Händen

- Haare im Intimbereich

und trägt zu einem jüngeren Erscheinungsbild der Haut bei.

Der JOVS Venus Pro ist ein innovatives Hochleistungsprodukt, das Funktionalität auf mehreren Ebenen, Sicherheit und zeitloses Design in einem vereint. Eine Revolution der der Hautpflege, mit der Sie Ihre Schönheit zum Strahlen bringen.

Freuen Sie sich auf weitere Produkte von JOVS, die aktuell in der Entwicklungsphase sind und schon bald der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

