Mepal Pro: Die nachhaltige Alternative zu Einweggeschirr in der Gastronomie

In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach To-Go- und Takeaway-Speisen sowie Getränken für unterwegs stetig gestiegen - die Corona Pandemie hat diesen Trend zusätzlich noch einmal vorangetrieben. Die Problematik dieser Entwicklung ist die damit einhergehende Zunahme des Takeaway-Verpackungsmülls: in Deutschland sind es nach dem deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mehr als 770 Tonnen täglich. Dies ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch teuer. Allein die Entsorgung von Plastikabfällen im öffentlichen Raum kostet laut dem Verband kommunaler Unternehmen jährlich rund 700 Millionen Euro. Tendenz steigend.

Um diese Entwicklung zu stoppen, hat die Bundesregierung Neuregelungen für das Verpackungsgesetz beschlossen. Ab 2023 sind Caterer, Lieferdienste und Restaurants verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Ausnahmen sind nur für kleine Betriebe mit maximal fünf Angestellten und höchstens 80 Quadratmetern Verkaufsfläche vorgesehen. Die Pflicht betrifft zudem vorerst ausschließlich Verpackungen aus Wegwerfplastik.

Eine nachhaltige Alternative zu Einweggeschirr bietet die niederländische Marke Mepal, die bereits mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aufbewahrungs- und Transportlösungen für Speisen sowie Getränke besitzt. Die neue Produktlinie Mepal Pro umfasst verschiedene wiederverwendbare Schalen für die professionelle Gastronomie, um die Mitnahme und Auslieferung von Speisen zukünftig so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

"Unsere Standard-Kollektion bietet bereits eine nachhaltige Alternative zu Einwegplastik, zum Beispiel durch die Verwendung einer wiederverwendbaren Wasserflasche oder Lunchbox. Darüber hinaus hat Mepal in den letzten Jahren bereits eine Reihe wichtiger Schritte unternommen, um sein Produktangebot noch nachhaltiger zu gestalten. Die Einführung der Mepal Pro Serie für gewerbliche Kunden ist daher ein logischer nächster Schritt. Eine vollständige, zirkuläre Kollektion, die der steigenden Nachfrage von Hotel- und Gastronomiebetrieben, aber auch von Endverbrauchern entspricht. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dieser durchdachten Kollektion einen weiteren wichtigen Beitrag zur Verringerung der Verwendung von Einwegplastik leisten können."

Jeroen de Bos, Commercial Director Mepal B.V.

Ausgeben, verwenden, zurückgeben, reinigen und erneut verwenden: Immer und immer wieder

Die langlebigen Schalen der Mepal Pro Serie wurden bis ins Detail speziell für den Einsatz im professionellen Bereich entwickelt. Das hochwertige Material der Schalen ermöglicht eine hohe Zahl an Nutzungszyklen, hält Temperaturen von -25 bis zu 150 Grad Celsius stand und ist dank des luftdicht schließenden Deckels auslaufsicher. Die Produkte sind dabei für einen breiten Verwendungszweck ausgelegt: Einfrieren im Tiefkühler, aufwärmen im Dampfgarer sowie reinigen in der Industriespülmaschine sind problemlos möglich. Die Deckel und Schalen lassen sich zudem leicht und kompakt stapeln sowie lagern.

Mepal Pro zeichnet sich durch ein zeitloses Design aus, das mit der runden Formgebung jeden bestehenden Gastronomie-Look harmonisch ergänzt. Zusätzlich bietet Mepal zahlreiche Möglichkeiten, um das Design der Produkte zu individualisieren und an das jeweilige Corporate Design anzupassen. Die hochwertige Verarbeitung, das haptisch angenehme Material sowie das vielfältige Sortiment mit insgesamt drei unterschiedlichen Größen garantierten eine bestmögliche Verwendung und ein konstant hohes Genusserlebnis.

Hergestellt werden die wiederverwendbaren Produkte der Mepal Pro Serie in den Niederlanden. Sollte sich die Lebensdauer einer Schale einmal ihrem Ende zuneigen, kann sie problemlos zurückgegeben und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Die recycelten Rohstoffe lassen sich wiederum zur Herstellung neuer Schalen verwenden. Damit sind die Schalen zu 100 % zirkulär und bereit für viele langlebige Einsätze. Funktion, Design und Nachhaltigkeit - perfekt vereint.

Über Mepal

Mit der Einführung von Mepal Pro unterstreicht Mepal seinen Anspruch, nachhaltiger Anbieter von Kunststoff-Aufbewahrungslösungen für zu Hause und unterwegs zu sein. Mepal ist eine inspirierende, praktische und innovative Marke für zuhause und unterwegs. Die Produkte zeichnen sich durch durchdachte Lösungen, ein funktionales und zeitloses Aussehen und ein modernes Design aus. Sie sind langlebig und zu 100 % BPA-frei. Mepal sorgt somit dafür, die wichtigen Momente im Leben unbeschwert zu genießen. Fast alle Produkte werden in den Niederlanden hergestellt und in Kooperation mit Sozialen Werkstätten montiert. Anschließend werden sie vom Hauptsitz des Unternehmens im niederländischen Lochen in die ganze Welt versandt, dabei sind die Benelux-Länder und Deutschland die Hauptabsatzmärkte.

