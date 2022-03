ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 9. April 2022, "einfach Mensch"

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 9. April 2022, 12.00 Uhr einfach Mensch Ich werde blind Film von Annette Kanis Seit zwölf Jahren verliert Selina (24) immer mehr ihre Sehkraft. Bald wird sie nur noch sehr wenig sehen können. Erst seit Kurzem akzeptiert die junge Studentin, dass sie fast blind ist. Das Studium ist für Selina der herausforderndste Bereich und derjenige mit den größten Einschränkungen. Sie nimmt das Studium als sehr visuell geprägt wahr, verstärkt durch das coronabedingte Online-Studium. Auch Unverständnis begegnet ihr oft in ihrem Alltag. Als ihre Erkrankung Morbus Stargardt entdeckt wird, eine seltene, angeborene Netzhauterkrankung, die im jugendlichen Alter beginnt, will sie die Veränderung nicht wahrhaben. Doch mit der Zeit findet sie Wege und Lösungen. Sie beginnt mit einer blindentechnischen Grundausbildung. Sie passt ihr Leben an: Statt zu lesen, hört sie Hörbücher und liest Bücher in Brailleschrift; statt Tagebuch zu schreiben, nimmt sie Video-Tagebücher auf; statt Joggen und Vereinssportarten macht sie Yoga oder schwimmt; statt Verdrängung sucht sie den Kontakt zu anderen Betroffenen über ihr YouTube-Projekt, bei dem sie auch aus ihrem Alltag erzählt. "Jetzt entdecke ich andere, die versuchen, das Beste daraus zu machen." Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der TV-Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell