Marktverändernde Kooperation: circulee und Hemmersbach ermöglichen international agierenden Unternehmen die Nutzung und die Preisvorteile von wiederaufbereiteter, nachhaltiger IT-Hardware

Berlin (ots)

Aufgrund rasanter Nachfrage: Allianz mit Hemmersbach ist nächster Meilenstein für die CHG-MERIDIAN-Tochter circulee. Nach Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit Conrad Electronic markiert die Kooperation mit Hemmersbach jetzt den Skalierungs- und Internationalisierungsschritt

Allianz mit Hemmersbach ist nächster Meilenstein für die CHG-MERIDIAN-Tochter circulee. Nach Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mit Conrad Electronic markiert die Kooperation mit Hemmersbach jetzt den Skalierungs- und Internationalisierungsschritt

Garantiert kompatibel zur IT-Landschaft der Unternehmen und compliant zu rechtlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben: Hemmersbach ist u.a. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 27001:2017 zertifiziert

Hemmersbach ist u.a. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 27001:2017 zertifiziert Innovative Lösungen für anspruchsvolle Kunden: Wiederaufbereitete IT- und TelKo-Hardware ist preisgünstiger als Neuware und verbessert den CO2-Fußabruck

circulee, der Pionier für neu aufbereitete IT-Hardware für Unternehmen, hat eine strategische Allianz mit dem international agierenden Service-Delivery-Unternehmen Hemmersbach geschlossen. Dadurch wird es für international agierende Unternehmen mit bis zu etwa 15.000 Mitarbeitenden erstmals möglich, die zahlreichen Chancen und Vorteile von wiederaufbereiteter IT- und Telekommunikationshardware strategisch zu nutzen, ohne Abstriche bei der Integration in die eigene IT-Landschaft, beim Service oder bei der kurzfristigen Lieferfähigkeit auch von großen Stückzahlen zu machen. Wiederaufbereitete Laptops, Smartphones oder Bildschirme sind deutlich günstiger als Neuware, und zahlen unmittelbar auf Aspekte wie Klimaschutz und Nachhaltigkeitsmanagement ein. Bspw. spart ein wiederaufbereiteter Laptop von circulee in etwa so viel CO2 wie drei deutsche Inlandsflüge.

Der Markt für wiederaufbereitete IT und Telekommunikationshardware wächst seit Jahren, war bislang jedoch vor allem auf den lokalen Endkonsumentenmarkt ausgerichtet. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom e.V. haben bereits 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland gebrauchte und wiederaufbereitete Geräte im Einsatz. Weitere 15 Prozent würden Refurbished-IT künftig nutzen. Grüne IT befindet sich also klar im Aufschwung. circulee hat diese Lücke erfolgreich besetzt, und bietet seit Unternehmensgründung wiederaufbereitete IT-Hardware auf BtoB-Qualitätsniveau für mehr als 1.200 Unternehmenskunden bei einem herausragenden Net Promoter Score (NPS) von über 65 Punkten an. circulee arbeitet grundsätzlich hersteller- und markenunabhängig. Kunden wählen die gewünschte Hardware bzw. Marke. Hemmersbach bringt seine Skalierungsfähigkeit, sowie die internationale Liefer- und Serviceinfrastruktur (Internationale Services und Logistik Capabilities) in die Partnerschaft mit ein. Das Unternehmen beschäftigt als global agierender Service-Partner für IT-Branchenführer über 5.000 Mitarbeitende in rund 50 internationalen Niederlassungen.

"Wir glauben fest daran, dass die Zukunft der Unternehmens-Hardware grün ist", sagt Thomas Gros, CEO und Mitgründer von circulee. "Unsere Partnerschaft mit Hemmersbach ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und effizienteren IT-Industrie. Durch sie können wir unser Engagement von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland auf deutlich größere mittelständische und international agierende Unternehmen in ganz Europa ausweiten und branchenweit neue Standards setzen. Und sie hilft uns dabei, einer rasant wachsenden Nachfrage nach gebrauchter IT zu begegnen, damit Unternehmen von den vielfältigen Vorteilen, insbesondere den Preis- und Nachhaltigkeitsvorteilen, profitieren können."

circulee gelingt mit Hemmersbach der Sprung vom Startup zum "Grownup". Bereits zuvor hat das Unternehmen eine strategische Allianz mit Conrad Electronic bekanntgegeben, um wiederaufbereitete Hardware auf BtoB-Qualitätsniveau über weitere wichtige Distributionskanäle anzubieten. Auch Hemmersbach konzentriert sich bei der Wahl seiner strategischen Partner ausschließlich auf die Top-Player in den jeweiligen Segmenten:

"Wir beobachten schon länger die wachsende Nachfrage nach Refurbished-Geräten in der IT-Industrie.", sagt Ralph Koczwara, CEO von Hemmersbach. "Mit dem professionellen Angebot von gebrauchter Hardware in Business-Qualität hat sich circulee innerhalb kürzester Zeit konsequent zum Marktführer aufgeschwungen. Zusammen wollen wir unsere Expertisen bündeln und der IT-Kreislaufwirtschaft europaweit den Weg in die Unternehmen ebnen."

Über circulee:

circulee ( www.circulee.com) ist ein 2022 gegründeter professioneller Anbieter für gebrauchte IT-Hardware im BtoB Bereich mit direkter Anbindung an das global agierende Leasingunternehmen CHG-MERIDIAN. circulee vertreibt generalüberholte IT-Hardware höchster Qualität an aktuell mehr als 1.200 klima- und kostenbewusste Unternehmen mit bis zu 15.000 Mitarbeitenden. Der Ansatz von circulee: Die Geräte werden nach ihrer ersten Nutzungsphase professionell generalüberholt, verantwortungsvoll bereinigt und anschließend in erstklassigem Zustand in einen zweiten Nutzungszyklus überführt. Das entlastet die Umwelt und hilft Unternehmen, Kosten und Zeit einzusparen. Mit weiteren Angeboten und Leistungen bietet circulee speziell Geschäftskund:innen einen überzeugend einfachen Weg, um auf grüne IT umzusteigen.

