Im Zeichen der Planeten

Bolzano

EXE Solar präsentiert auf der Intersolar 2022 zwei neue PV-Systeme

Die Energiepreisentwicklung einerseits und das immer weiter wachsende Interesse von Investoren und Gebäudebesitzern an Ökologie und Nachhaltigkeit stellt die Anbieter von Photovoltaik-Systemen vor große Herausforderungen. Kompetente Antworten präsentiert die EXE Solar GmbH (Bozen) dem Fachpublikum und interessierten Bauherren bei ihrem Auftritt an der Intersolar in München.

Der modern designte Messestand in Halle A1 (Stand 310) setzt die nach Planeten benannten PV-Systeme auf 140 m² Fläche fast frei schwebend und von allen Seiten zugänglich in Szene. Im Mittelpunkt stehen die beiden Neuheiten "Triton 420 W" und "Mars 470 W". Hohe Effizienz und optimale Wirtschaftlichkeit waren wesentliche Entwicklungskriterien. Beide Paneele bieten gegenüber den Vorgängermodellen mehr Leistung, die in vollem Umfang auch auf kleineren Dachflächen abgerufen werden kann. Charakteristisch für Triton 420 W und Mars 470 W ist auch das spezielle Glas, das weniger reflektierend wirkt. Reduziertes Gewicht und kompakte Abmessungen sorgen für einfaches Handling und leichte Montage auf dem Dach.

