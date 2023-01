Huawei Deutschland Enterprise

Huawei ist Leader im Gartner Magic Quadrant 2022 für Unternehmensnetze

Höchste Einstufung bei kabellosen und drahtgebundenen Netzwerken für Unternehmen

Die US-Marktforscher von Gartner haben Huawei als Leader im "Magic Quadrant" 2022 für Unternehmensnetzwerke eingestuft. Für Huawei - den einzigen Anbieter in der Leader-Kategorie, der nicht aus Nordamerika stammt - ist dies ein Meilenstein und ein Beleg für die Qualität seiner Netzwerkprodukte und -lösungen.

Vom Wi-Fi 6 Campus bis zur KI-gestützten Management-Plattform

Das Portfolio von Huawei umfasst ein ganzheitliches Angebot an kabelgebundenen und drahtlosen LAN-Infrastrukturen für Unternehmen. Dazu zählt unter anderem CloudCampus 3.0, die durchgängige Campus-Lösung für LANs, WLANs und WANs. CloudCampus besteht aus einem zentralen Switch und Remote Units und vereinfacht die Campus-Netzwerkarchitektur von drei auf zwei Ebenen. Zum aktuellen Geräteangebot gehören zudem die Switches der CloudEngine-Serie, AirEngine WLAN Access Points sowie innovative Wi-Fi 6 Smart-Antennen der dritten Generation.

Als Software-Innovation bietet Huawei die intelligente Netzwerkmanagement-Plattform iMaster NCE. Das System ermöglicht unter anderem Management, Steuerung, Analyse und KI-Funktionen für eine Automatisierung von Campus-Netzwerken über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Eine intelligente Fehlererkennung durch Big-Data-Analyse und KI ist ebenfalls integriert. CloudCampus 3.0 lässt sich - als Miet- oder Kaufmodell - flexibel bereitstellen: vor Ort, in der Public Cloud von Huawei oder einer MSP-Cloud.

Mittlerweile nutzen Kunden in mehr als 170 Ländern und Regionen die Campus-Netzwerke von Huawei in den Bereichen Öffentlicher Dienst, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Fertigung, Finanzwesen und Energieversorgung als Basis für die digitale Transformation.

Weitere Informationen finden Sie auf https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks

Infos zum Gartner Magic Quadrant: https://www.gartner.de/de/methoden/magic-quadrants

Informationen zu Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

