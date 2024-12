ARD MEDIA GmbH

Bundesliga

Sportschau auch künftig mit der Fußball-Bundesliga im Ersten und im Radio

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Nachdem sich die ARD bei der Rechtevergabe für die Fußball-Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Senderechte für den Zeitraum 2025 bis 2028 sichern konnte, ist klar: Damit bleibt auch das Vermarktungsangebot für die Sportschau am Samstag und die Live-Übertragung in den ARD-Radiosendern weiter erstklassig. In der zurückliegenden Saison war die "Sportschau" mit durchschnittlich 3,845 Mio. Zuschauern das reichweitenstärkste Bundesligaformat und verfügt im Wettbewerb mit einem Marktanteil von 34 Prozent bei den Konsumaktiven zudem über eine kaufkräftige Zuschauerstruktur.

Im Audiobereich gehören die Live-Übertragungen und die ARD-Bundesligakonferenz auf den ARD-Radiowellen gleichfalls zum Premium-Inventar. Die Durchschnittsreichweite von 3,355 Mio. Hörern bei einem Tausendkontaktpreis von 3,32 Euro profiliert die ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz zu einem unschlagbar günstigen Premiumformat im Audiomarkt. "Ich freue mich sehr, dass erstklassiger Fußball auch künftig zu unserem TV- und Audio-Vermarktungsportfolio gehören wird. Damit hat der Spitzensport auch künftig seine Heimat im Ersten. Mit den spannenden und reichweitenstarken Wintersport-Wettbewerben und der Handball-WM erwarten unsere Kunden in den kommenden Wochen und Monaten bereits die nächsten Kracher. Starke Media-Values mit hoher Wirkungsdosis in kuratierten Programm-Umfeldern sind gerade in unsicheren Zeiten die beste Qualitäts-Dividende", sagt Ralf Hape, CEO ARD MEDIA.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen und starken Media-Value. Die journalistisch hochwertigen Umfelder zeichnen sich durch hohe Reichweiten sowie überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen aus. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell