ARD MEDIA GmbH

Starke Media-Values für den Werbemarkt

Frankfurt (ots)

Nach der erfolgreichen Premiere im zurückliegenden Jahr gehen die TV- und Audio-Teams der ARD MEDIA GmbH ab dem 7. November auch in diesem Jahr wieder gemeinsam auf Frühstückstour durch die großen Agenturstädte Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt. Neben einem Überblick über die kommenden Vermarktungsangebote 2025, neue Podcast-Cases und -Insights sowie neueste Forschungserkenntnisse dreht sich diesmal alles um Public und Media Value der ARD MEDIA Werbeumfelder. Diese werden in Zeiten von Hate Speech, Fake News und Daten-Intransparenz für den Werbemarkt und verlässliche Kommunikation immer wichtiger. Ergänzend wird Prof. Dr. Lisa-Charlotte Wolter von der IU International University of Applied Sciences einen Impulsvortrag zum Thema "Zukunftsfähige Medienstrategien: Integration von Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Mediaplanung" halten.

Erstmals mit dabei beim ARD MEDIA Frühstück ist der designierte CEO des Unternehmens Ralf Hape. Moderiert wird die Veranstaltung von Kate Menzyk, Moderatorin von HR3 und HR Fernsehen.

Die Termine und Standorte im Überblick:

07. November 2024: Hamburger Bucht, Grandeswerderstraße 5, 20457 Hamburg

12. November 2024: Isartalstudio, Isartalstraße 34, 80469 München

19. November 2024: Seifenfabrik, Dr. Thompson´s, Erkrather Str. 232/Gebäude 7, 40233 Düsseldorf

22. November 2024: Maindock, Daimlerstraße 40, 60314 Frankfurt am Main

Die Veranstaltungen finden von ca. 09.00-12.00 Uhr statt.

Infos auch unter: https://www.ard-media.de/fruehstueck-2024

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.

Original-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell