Esprit enthüllt neuen Markenbotschafter - Joy der Delphin / Das neue ESPRIT Maskottchen feiert das Leben, die Liebe und die Gemeinschaft

ESPRIT hat heute sein neues Markenzeichen enthüllt - Joy der Delphin - dieser symbolisiert den Geist von ESPRIT: das Leben, die Liebe und die Gemeinschaft zu feiern. Delphine sind verspielt, charmant und intuitiv und werden oft mit Liebe, Freundschaft und Gutmütigkeit assoziiert. Sie agieren gerne im Team und haben die angeborene Fähigkeit, starkes Einfühlungsvermögen zu zeigen - alles Werte, die ESPRIT repräsentiert.

Joy verkörpert ESPRITs Kultur und Werte wie Fröhlichkeit, Fürsorge und Lebensfreude. Das Maskottchen dient als Bindeglied, um die ESPRIT-Community durch einzigartige Markenerlebnisse, Produkte und aktive Kundeneinbindung zusammenzubringen und die Marke weltweit zu vernetzen und zu verankern.

Joy der Delphin steht für das Wiederauftauchen der rosa Delphine in den letzten Jahren nach langer Abwesenheit - ein Zeichen der Hoffnung. Die Rückkehr der Delphingruppen symbolisiert das Engagement von ESPRIT für Nachhaltigkeit und steht für die Rückkehr der Marke in seine Kernmärkte, um engere Beziehungen zu den Kunden weltweit zu pflegen. Ihr schimmerndes, changierendes Rosa ist eine einzigartige Erinnerung an ESPRITs Liebe zu den Menschen und dem Planeten und steht für eine optimistische Zukunft und das nächste Kapitel des erfahrungsreichen Unternehmens.

William Pak, Chief Executive Officer bei ESPRIT, sagt: "Wir hoffen, dass Joy der Delphin jeden dazu inspiriert, die Kraft des kollektiven Potentials in der Gesellschaft zu nutzen. Das Leben lässt sich besser gemeinsam leben, und wir können die Welt zu einem schöneren, harmonischeren Ort machen, indem wir füreinander da sind."

ESPRIT ist bekannt für seine farbenfrohen, integrativen und positiven Kampagnen. Passend zum verspielten Charakter der Delphine, launcht ESPRIT eine Capsule "Color Dolphin", die das neue Maskottchen mit Delphin-Badges in fröhlichen Farben zelebriert. "Dolphin Tennis Club", eine neue Kollektion, die im Juli auf den Markt kommt, trägt bereits Joy den Delphin, um die modernen, komfortablen Designs zu akzentuieren.

Über ESPRIT

ESPRIT wurde 1968 von Doug Tompkins und Susie Buell in Kalifornien gegründet und war die erste Lifestyle-Marke der Welt, die vom menschlichen Geist inspiriert war.

Doch Kalifornien ist nicht nur der Geburtsort, sondern steht auch für die Sensibilität der Marke: positiv, fröhlich und unbeschwert. Eine Einstellung, die sowohl experimentell als auch bahnbrechend ist, mit einem jugendlichen Gemüt, das von Kreativität und der Liebe zum Design angetrieben wird.

Die Erfolge, die ESPRIT im Laufe der Jahre erzielt hat, sind größtenteils auf seine ursprünglichen Ideale zurückzuführen: Liebe und Frieden zu fördern, Menschen zu feiern und Gleichgesinnte zusammenzubringen, um der Welt Freude zu bringen. Dies ist die wahre Essenz von "ESPRIT de corps".

ESPRIT ist eine echte Mischung aus wichtigen Kleidungsstücken und modischen Styles, die für jede Gelegenheit und jeden Kleiderschrank geeignet sind. Die Marke ist bewusst und engagiert und wird für ihre Leidenschaft für Menschen und den Planeten gelobt. Beispiel: Mitte der 80er Jahre machte ESPRIT Schlagzeilen mit seiner "Real People"-Kampagne, in der Mitarbeiter und Kunden statt Models zu sehen waren, und stellte Anfang der 90er Jahre seine erste "ecollection" aus 100% Bio-Baumwolle vor.

Als erste authentische Marke ihrer Art war ESPRIT auch für sein revolutionäres Einkaufserlebnis bekannt, das in jeder Hinsicht und in jedem Detail den lebendigen Geist der Marke verkörperte.

ESPRIT hält diesen Geist lebendig und ist heute in mehr als 30 Märkten auf der ganzen Welt vertreten. Die Gruppe ist seit 1993 an der Hongkonger Börse notiert, und der internationale Hauptsitz von ESPRIT befindet sich in Hongkong.

