Udo Dirkschneider

Udo Dirkschneider - Deutsche Rock-Legende feiert heute seinen 70. Geburtstag

Wuppertal (ots)

Er ist DIE Konstante der deutschen Metalszene: Am heutigen 6. April feiert Rock-Ikone Udo Dirkschneider seinen 70. Geburtstag!

Geboren im Wuppertal der Nachkriegszeit, als Heavy Metal noch lange nicht erfunden war, ist er seit vielen Jahren einer der entscheidenden Charaktere, die dieses Musikgenre so entscheidend mitgeprägt haben. Seit rund fünf Jahrzehnten ist er daraus nicht mehr wegzudenken. Als Gründungsmitglied von ACCEPT ist er weltberühmt geworden, mit seinen Bands U.D.O. und DIRKSCHNEIDER konnte er seine internationalen Erfolge stetig weiter ausbauen. Wie kaum ein zweiter deutscher Musiker ist er sich dabei all die Jahre über selbst treu geblieben. Udo Dirkschneider ist heute weltweit ein Synonym für deutsche Metal - und Rockmusik.

Am 22. April erscheint sein bislang persönlichstes und außergewöhnlichstes Album: es beinhaltet 17 Coverversionen genau der Songs, die den Musiker und Sänger mit am Meisten beeinflusst haben. Mit Wolfheims "Kein Zürck" sing Udo zum ersten Mal in seiner Karriere in deutscher Sprache: "Ich habe mich von den Worten sofort verstanden gefühlt. Fast kam es mir vor, als ob der Text von meiner Karriere erzählt, von meinen Hochs und Tiefs, von all den guten und schlechten Erfahrungen, die man so macht. Wer das Musikerleben wählt, für den gibt es einfach "kein Zurück" mehr."

Das Coveralbum macht dabei auch eines deutlich: wie viele in der Musikbranche über die Jahre gekommen und gegangen sind. Udo Dirkschneider ist noch immer hier.

Tausende von Shows haben Udo Dirkschneider dabei in rund 50 Jahren Tourleben vom russischen Novosibirsk bis ins peruanische La Paz auf über 4000 Meter geführt. Es gibt kaum eine Region, in der der gebürtige Wuppertaler noch nicht auf einer Bühne gestanden hat. Ob wenige Kilometer von Tschernobyl entfernt oder Simferopol inmitten der Krim-Krise - seine Shows vermitteln die unerschüttliche Botschaft einer vereinten, gemeinsamen Rockwelt.

