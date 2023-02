Kees Finanzberater GmbH & Co. KG

Kosten runter, Leistung rauf - Wie Beamte ihre Versicherungen optimieren

Braunschweig (ots)

Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Gründer und Geschäftsführer der Kees Finanzberater GmbH & Co. KG mit Sitz in Braunschweig. Während ihrer Arbeit bei der Polizei entdeckten sie Probleme und Lücken in den Versicherungskonzepten von Beamten. Heute verhelfen die Experten mit blaulichtversichert.de Staatsdienern als unabhängige Versicherungsmakler zur optimalen Absicherung.

Als Soldat, Lehrer oder Polizist repräsentieren Beamte den deutschen Staat. In der Berufswelt nehmen sie folglich eine einzigartige Rolle ein, die wiederum einer besonderen Absicherung bedarf - zumal für Beamte andere Regelungen gelten als für Angestellte. Oft haben sie zum Beispiel berufsspezifische Risiken zu tragen. "Der Gesetzgeber sorgt für seine Beamten - doch private Versicherungen sind und bleiben unverzichtbar, um im Ernstfall optimal geschützt zu sein", wissen Enis Eisfeld und Kolja Schneider, die Gründer und Geschäftsführer der Kees Finanzberater GmbH & Co. KG in Braunschweig. "Entsprechend fragen sich viele Beamte, wie sie mit zusätzlichen Versicherungen sinnvoll vorsorgen können." Die Experten haben es sich mit blaulichtversichert.de zur Aufgabe gemacht, Beamte individuell und beamtenspezifisch hinsichtlich ihrer Versicherungen zu beraten. Im Folgenden nennen sie drei Punkte, die Beamten dabei helfen können, ihre Absicherungen für die Zukunft zu optimieren - und gleichzeitig erhebliche Kosten zu sparen.

1. Verschiedene Versicherer vergleichen

Viele Versicherungsvertreter sind nicht dazu in der Lage, Absicherungen sinnvoll zu vergleichen, sondern können nur Angebote aus dem eigenen Haus vorschlagen. Das Problem dabei ist, dass ein Versicherer niemals in allen Sparten gleich gut aufgestellt sein kann. In der Folge werden diverse Bereiche vernachlässigt, die Beamten sind leistungstechnisch nicht optimal aufgestellt und zahlen zudem meist zu hohe Beiträge. Entsprechend wichtig ist es, sich von einem unabhängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen. Dieser hat den gesamten Markt im Blick und kann damit die beste Option für jede Sparte identifizieren. Daraus ergibt sich eine hervorragende Aufstellung zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

2. Absicherungen individuell an das Beamtenverhältnis anpassen

Ganz gleich, ob Beamte bei einem Versicherer oder vielen verschiedenen versichert ist, ein großes Problem ist, dass viele nicht beamtenspezifisch aufgestellt sind. Das liegt mitunter auch daran, dass viele Versicherungsvertreter sich nicht ausreichend mit den Absicherungen für Beamte auskennen. Die Folge ist, dass sie ihnen zu Versicherungen raten, die niemals greifen werden, weil sie schlichtweg nicht für Beamte gedacht sind. Hinzu kommen viel zu hohe Beiträge. Auch hier kann ein auf das Beamtentum spezialisierter Versicherungsmakler dabei helfen, die Absicherungen individuell an das Beamtenverhältnis anzupassen - zum Beispiel im Rahmen von vergünstigten Tarifen für Beamte. So lassen sich einerseits die Leistungen optimieren und andererseits die Kosten senken.

3. Eine Überversicherung vermeiden

Zudem müssen Versicherungen auch hinsichtlich ihrer Laufzeit entsprechend angepasst sein. Allzu oft wird dabei vergessen, dass Beamte lediglich bis zu ihrer Pension über Versicherungen, wie beispielsweise zur Dienstunfähigkeit, verfügen müssen. Sind sie auch darüber hinaus versichert, zahlen sie unnötig hohe Beträge. Doch auch die Kehrseite ist möglich. So versichern sich einige Beamte auch über einen zu kurzen Zeitraum und haben zum Ende ihrer Karriere somit große Lücken. Entsprechend gilt es, sich hinsichtlich seiner individuellen Situation von einem unabhängigen Versicherungsmakler beraten zu lassen, der das entsprechende Know-how mitbringt. Nur so lassen sich unnötige Kosten vermeiden und eine umfassende Versicherung gewährleisten.

