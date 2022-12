kreativ büro gmbh

Die Top 3 Energiespar-Tipps für den Arbeitsplatz

Bild-Infos

Download

Rödermark (ots)

Energiesparen und hohe Strom- und Heizkosten sind auch durch die empfohlene Arbeitstemperatur von 19-20 Grad das Top-Thema im Büro. Dabei lässt sich bereits mit kleinen Maßnahmen jede Menge Energie sparen, ohne dass man frieren muss. Das kreativ büro aus dem hessischen Rödermark, Spezialist für Büroeinrichtungen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, hat dazu Tipps, die sich sofort umsetzen lassen.

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind gewerbliche Kunden insgesamt für 71 % des gesamten Stromverbrauchs verantwortlich*. Stromsparen am Arbeitsplatz, insbesondere mit der passenden Büroeinrichtung, rückt mit den steigenden Energie- und Gaspreisen immer weiter in den Fokus. Denn am Ende des Tages ist energiesparendes Verhalten am Arbeitsplatz nicht nur umweltfreundlicher, sondern sichert langfristig Arbeitsplätze.

Top 1: Energiespar-Tipps bei Bürobeleuchtung und Elektrogeräten

Beleuchtungen in Fluren, Kellern, Lagerräumen, auf Toiletten oder auch in der Büroküche mit Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren verbinden.

Konsequent das Tageslicht und LED-Lampen nutzen.

Computer so programmieren, dass sie bei Nichtnutzung die Stand-by-Funktion aktivieren.

Bildschirmschoner generell ausschalten.

Router abends, an Feiertagen oder am Wochenende, wenn möglich ausschalten.

Bei älteren Geräten den Stromverbrauch messen und sie ggf. ersetzen.

Statt auf Einzelgeräte, wie beispielsweise Drucker, auf die Installation von Netzwerkgeräten setzen.

Nicht genutzte Netzwerkgeräte nachts ausschalten (ohne Stand-by).

Top 2: Innovative Büromöbel nutzen

Auf die Nutzung intelligenter Klimastühle setzen. Deren kabellose Sitzheizung- oder Lüftung ist individuell einstellbar und läuft über langlebige Akkus. Dabei wirkt die direkte Wärme- oder Kältesteuerung der Klimastühle wesentlich effizienter als die Steuerung der Raumtemperatur. Wird sie um einen Grad gesenkt, mindert das Heizkosten um 6 % , ohne dass die Mitarbeiter: innen sich unwohl fühlen.

setzen. Deren ist individuell einstellbar und läuft über langlebige Akkus. Dabei wirkt die direkte Wärme- oder Kältesteuerung der Klimastühle wesentlich effizienter als die Steuerung der Raumtemperatur. Wird sie um einen Grad gesenkt, , ohne dass die Mitarbeiter: innen sich unwohl fühlen. Durchdachte Arbeitsplatzkonzepte installieren, die das kreativ büro seinen Kund*innen anbietet. Bei ihnen sind alle Aspekte des Arbeitsplatzes, wie Licht, Wärme, Funktionalität und Kommunikation bestens und energieeffizient aufeinander abgestimmt.

installieren, die das kreativ büro seinen Kund*innen anbietet. Bei ihnen sind alle Aspekte des Arbeitsplatzes, wie Licht, Wärme, Funktionalität und Kommunikation bestens und energieeffizient aufeinander abgestimmt. Faustregel für das Temperaturmanagement : Das kreativ büro empfiehlt, nicht mehr als sechs Grad Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen im Sommer, und eine Arbeitstemperatur derzeit zwischen 19-20 Grad im Winter.

: Das kreativ büro empfiehlt, nicht mehr als sechs Grad Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen im Sommer, und eine Arbeitstemperatur derzeit zwischen 19-20 Grad im Winter. Da es Unterschiede im Wärme- und Kälteempfinden bei Mitarbeiter*innen gibt, können auch hier zum Ausgleich innovative Büromöbel wie die energiesparende Infrarotheizung angebracht werden. Die nicht brennbare und verletzungssichere Ökoheizung sorgt für behagliche Wärme direkt am Arbeitsplatz. Sie kann ohne Werkzeug dirket am Arbeitsplatz montiert werden, ist langlebig und über einen Fuß-Kippschalter aktivierbar.

Mit CO2-freiem Heizen auf nachhaltige Art können auch hier die Energiekosten deutlich gesenkt werden.

Statt Fenster während der Arbeitszeit angekippt zu lassen (Dauerlüften), ist das fünf- bis zehnminütige Lüften (sogenanntes Stoßlüften ) mehrmals am Tag weitaus effizienter.

Top 3: Energiespar-Tipps in Aufenthaltsräumen und der Büroküche

Auch in Aufenthaltsräumen Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren anwenden.

anwenden. Geschirrspüler effizient einräumen und nur anschalten, wenn er komplett gefüllt ist.

Im Wasserkocher nur die benötigten Mengen erhitzen.

Private Verpflegung in der Mikrowelle und nicht auf dem Herd aufwärmen.

Kühlschränke auf sieben Grad einstellen und möglichst an schattigen Plätzen aufstellen.

Bei Neuanschaffungen auf Energieeffizienzklasse A achten.

Quelle: Monitoringbericht 2021

Über die kreativ büro GmbH:

Das kreativ büro bei Frankfurt/Main entwickelt seit 1996 Raum- und Arbeitskonzepte von harmonischen Lounge- und Wartebereichen, über ruhige Konferenz- und Besprechungsräume, bis hin zu Chefetagen. Es gestaltet Arbeitsplätze 4.0 und berücksichtigt dabei eine optimale Akustik, Beleuchtung, Wohlfühl-Atmosphäre und vieles mehr. Der Verkauf, die Montage und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für hochwertige Büromöbel führender Hersteller rundet den Full-Service des Unternehmens ab, das aus einem Pool jahrelanger Erfahrung und Know-how schöpfen kann. Weitere Informationen unter: https://www.kreativ-buero-gmbh.de/

Original-Content von: kreativ büro gmbh, übermittelt durch news aktuell