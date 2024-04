Company.info Deutschland

Einführung kostenloser Compliance-Checks - Sichern Sie Ihr Geschäft ohne Zusatzkosten mit Company.info

Düsseldorf (ots)

In einer bedeutenden Entwicklung für Unternehmen, die robuste Compliance-Lösungen suchen, freut sich Company.info, die Einführung eines bahnbrechenden neuen Features bekannt zu geben, das Branchenstandards neu definieren wird: Kostenlose Compliance-Checks auf Basis fairer Nutzung.

Dieser revolutionäre Service umfasst Sanktionslisten-Checks, PEP-Checks (Politically Exposed Persons) und Adverse Media Checks, um sicherzustellen, dass Unternehmen die höchsten Compliance-Standards einhalten können, ohne ihre Gewinnmargen zu beeinträchtigen.

In einer sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Landschaft und mit steigenden Anforderungen an gründliche Compliance-Checks bleibt Company.info dem Ziel verpflichtet, Unternehmen in ihrem Streben nach Integrität und Sicherheit zu unterstützen.

Unser neues Angebot ermächtigt Kunden, indem es kritische Compliance-Dienste ohne zusätzliche Kosten bietet und sicherstellt, dass Unternehmen jeder Größe komplexe Vorschriften mühelos und sicher navigieren können.

Hauptmerkmale der kostenlosen Compliance-Checks:

Sanktionslisten-Checks: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten globalen Sanktionslisten, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftstätigkeiten den internationalen Handelsgesetzen und -vorschriften entsprechen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten globalen Sanktionslisten, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftstätigkeiten den internationalen Handelsgesetzen und -vorschriften entsprechen. PEP-Checks: Führen Sie strenge Überprüfungen und Überwachungen von politisch exponierten Personen durch, um Ihre Transaktionen zu sichern und potenzielle rechtliche Komplikationen zu vermeiden.

Führen Sie strenge Überprüfungen und Überwachungen von politisch exponierten Personen durch, um Ihre Transaktionen zu sichern und potenzielle rechtliche Komplikationen zu vermeiden. Adverse Media Checks: Kontinuierliches Monitoring von Medienquellen, um negative Berichte über Geschäftspartner zu identifizieren und damit verbundene Reputationsrisiken zu minimieren.

Matthijs Tetteroo, CEO von Company.info, erklärte: "Mit diesen kostenlosen Compliance-Checks beseitigen wir finanzielle Barrieren und ermöglichen es unseren Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können - ihr Geschäft ohne Kompromisse wachsen zu lassen. Unser Ziel ist es, Compliance für alle zugänglich zu machen, damit jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, die Werkzeuge hat, um verantwortungsvoll und erfolgreich zu operieren."

Dieser Dienst basiert auf einer fairen Nutzungsrichtlinie, um optimale Vorteile für alle unsere Nutzer zu gewährleisten, und fördert einen ausgewogenen Ansatz zur Ressourcenverteilung, während Qualität und Zuverlässigkeit unangetastet bleiben.

Unternehmen, die von diesem unverzichtbaren Service profitieren möchten, werden ermutigt, sich mit Company.info in Verbindung zu setzen, um weitere Details zur Implementierung dieser Compliance-Checks in ihr Betriebssystem zu erfahren.

Lassen Sie sich durch Compliance-Herausforderungen nicht im Geschäftswachstum bremsen. Übernehmen Sie die Kontrolle und bleiben Sie mit den kostenlosen Compliance-Checks von Company Info voraus.

Besuchen Sie https://companyinfo.de/testen/ oder kontaktieren Sie unser engagiertes Support-Team unter kontakt@company.de, um mehr zu erfahren und sich für diesen unverzichtbaren Service anzumelden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen geschützt, compliant und zukunftssicher ist mit Company.info. Handeln Sie jetzt - denn wenn es um Compliance geht, gibt es keinen Spielraum für Kompromisse.

Über Company Info

Company.info steht seit über 25 Jahren an der Spitze von Compliance- und Business-Intelligence-Lösungen und unterstützt weltweit Unternehmen. Als Teil der FD Media Group sind wir darauf ausgerichtet, innovative, zuverlässige und zugängliche Lösungen zu bieten, die Unternehmen helfen, sicher und effizient zu operieren.

Original-Content von: Company.info Deutschland, übermittelt durch news aktuell