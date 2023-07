GOVEE MOMENTS LIMITED

Govee definiert das Spielerlebnis neu mit dem Marktstart seines ersten Farbanpassungs-Lichtstreifen für PC

Govee, ein innovatives Unternehmen in der Smart-Home-Branche, kündigt heute seinen ersten Farbanpassungs-Lichtstreifen für PC, den Gaming Light Strip G1, an, eine neue Lösung für Gamer und Enthusiasten, die ein lebendiges und immersives Lichterlebnis suchen. Mithilfe der proprietären VibraMatch™-Technologie von Govee erfasst der Gaming Light Strip G1 das Farbübergang des Bildschirms und sorgt so für ein spannendes und immersives Spielerlebnis. Mit über 100 voreingestellten Lichteffekten und der Kompatibilität mit Plattformen wie Govee Dreamview, Razer Chroma, Google Home und Alexa wird die G1 die Gaming-Atmosphäre neu definieren.

Vorstellung der VibraMatch™: die neue Software-Farbanpassungstechnik von Govee Von der Kamera-Technik „ Envisiual™" über die mit einem KI-Algorithmus gebauten HDMI-Farbanpassungstechnologie „ CogniGlow™" bis hin zu der neuen Software-Farbanpassungstechnik „VibraMatch™" gehört Govee zu dem Pionier auf dem Gebiet der Farbanpassungstechnologie. Die VibraMatch™-Technologie von Govee liefert lebendige Farben durch eine Kombination aus präzisem Pixellesen, detaillierter Analyse und optimierter 50FPS-Verarbeitung. Es verwendet eine einzigartige Technologie zur Aufteilung des Bildschirms in zehn Bereiche für eine genaue Farberfassung, die eine genaue Ablesung der Pixelpunkte in jedem Bereich und die Berechnung der durchschnittlichen RGB-Werte gewährleistet.

Neue Govee PC Desktop DreamView und immersives Beleuchtungserlebnis Die Kernkomponente des Govee Gaming Light Strip G1 ist die Govee Desktop DreamView, was entwickelt wurde, um den Benutzern eine mühelose Synchronisierung und immersive Beleuchtungseffekte zu bieten. Die Benutzer können das Gerät mit bis zu 10 Govee-Produkte koppeln und somit ein immersives Beleuchtungserlebnis schaffen. Der Govee Gaming Light Strip G1 bietet eine 360° 4-seitige Farbanpassung, so dass es eine umfassende Erfassung von Farbänderungen auf dem Bildschirm und eine vollständige Darstellung von Farbeffekten ermöglicht. Mit 60 Lichtpunkte pro Meter sorgt er eine hohe Helligkeit und eine gleichmäßigere Lichtverteilung, wodurch sanfte Lichteffekte entstehen.

Preis und Verfügbarkeit Der Govee Gaming Light Strip G1 für Monitorgröße von 27-34 Zoll kostet 79,99€ und die Variante für Monitorgröße von 24-26 Zoll kostet 69,99€. Beide sind am 10. 07 auf Govee.com und Amazon erhältlich.

Über Govee Seit November 2017 kreiert Govee hochmoderne Beleuchtungs- und Haushaltsprodukte für Verbraucher aus der ganzen Welt. Die Bandbreite des Sortiments reicht von LED-Streifen und Innenbeleuchtung über Außenleuchten bis hin zu intelligenten Sensoren. Govee baut sein Ökosystem an intelligenten Produkten kontinuierlich aus und verbessert die Leistung, die Vorteile für den Benutzer und die Benutzerfreundlichkeit in allen Szenarien. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf Govee Website unter govee.com.

